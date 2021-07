In der 3. Liga empfängt Wehen Wiesbaden am 2. Spieltag 1860 München. Goal zeigt Euch, wie Ihr das Spiel im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Duell zweier Aufstiegskandidaten in der 3. Liga! Am heutigen Samstag, 31. Juli, empfängt der SV Wehen Wiesbaden am 2. Spieltag 1860 München. Das Spiel wird um 14 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden angepfiffen.

Eines haben die beiden heutigen Kontrahenten nach dem 1. Spieltag gemeinsam: Kein Gegentor. 1860 München setzte sich am 1. Spieltag gegen Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers mit 1:0 durch, Wehen Wiesbaden holte beim 0:0 bei Aufsteiger SC Freiburg II zumindest einen Punkt. Beide Vereine können mit dem Saisonauftakt also zufrieden sein.

In der vergangenen Drittliga-Saison verpassten die Löwen als Vierter nur knapp den Aufstieg, auch der SVWW landete als Sechster im oberen Tabellendrittel. Klar, dass beide Vereine auch in der Saison 2021/22 zu den Aufstiegskandidaten zählen. Mit einem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten kann eines der beiden Teams heute ein erstes Ausrufezeichen setzen.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1860 München: Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem gibt es hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1860 München heute live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung SV Wehen Wiesbaden - 1860 München (im LIVE-TICKER von Goal) Wettbewerb 3. Liga, 2. Spieltag Datum Samstag, 31. Juli 2021 Anstoss 14 Uhr Ort Brita-Arena, Wiesbaden

SV Wehen Wiesbaden vs. 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

In der 3. Liga gibt es auch in der Saison 2021/22 wieder eine Rundumversorgung mit Livebildern. Alle 340 Spiele werden live im TV und im LIVE-STREAM übertragen - viele Partien sogar von mehreren Anbietern.

Der langjährige TV-Partner der 3. Liga, MagentaSport, überträgt alle Spiele live im Pay-TV und bietet zudem bei zeitgleich beginnenden Spielen Konferenzen an. MagentaSport kann auf MagentaTV, online auf www.magentasport.de und über die MagentaSport App auf zahlreichen digitalen Plattformen empfangen werden.

Doch das ist noch nicht alles! 86 Spiele der 3. Liga gibt es live im Free-TV und im kostenlosen LIVE-STREAM zu sehen. Verantwortlich dafür sind die ARD und die 3. Programme des öffentlich-rechtlichen Senders. Dürfen wir uns heute auf eine Free-TV-Übertragung von Wehen Wiesbaden gegen 1860 München freuen?

SV Wehen Wiesbaden vs. 1860 München heute live: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

An dieser Stelle haben wir leider eine etwas enttäuschende Nachricht für Euch. Die Partie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und 1860 München gehört heute nicht zu den ausgewählten Spielen, die im Free-TV übertragen werden.

Stattdessen gibt es die Spiele 1. FC Magdeburg gegen SC Freiburg II (MDR) und 1. FC Saarbrücken gegen VfL Osnabrück (SR, SWR) live im Free-TV zu sehen. Wer also auf Fußball aus der 3. Liga steht und keinen Zugang zu MagentaSport hat, kann immerhin noch zwischen zwei Livespielen auswählen.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1860 München heute live: Die Übertragung im Pay-TV

Live seht Ihr Wehen Wiesbaden gegen 1860 München aber im Pay-TV, mit dem kleinen Wermutstropfen, dass Ihr für MagentaSport bezahlen müsst. Das Abo des Telekom-Senders kostet für Telekom-Kunden 4,95 Euro im Monat, wer nicht Kunde der Telekom ist bezahlt 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 16,95 Euro für ein Monatsabo.

Die Übertragung der Partie beginnt um 13.45 Uhr mit Moderatorin Anett Sattler und Kommentator Basti Schwele. Ebenfalls um 13.45 Uhr beginnt die Drittliga-Konferenz mit folgenden Spielen:

SV Wehen Wiesbaden - 1860 München

Viktoria Köln - FSV Zwickau

SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern

1. FC Magdeburg - SC Freiburg II

1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück

Borussia Dortmund II - Waldhof Mannheim

Moderator der Konferenz ist Sascha Bandermann, Kommentator Martin Piller.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1860 München heute live: Die 3. Liga im LIVE-STREAM

Die Übertragungen der Drittligaspiele bei MagentaSport umfasst auch das Internet. Die angebotenen LIVE-STREAMS zum Einzelspiel und der Konferenz starten ebenfalls um 13.45 Uhr.

Mit der kostenlosen MagentaSport-App (Download im Play Store, Download im App Store) könnt Ihr Wehen Wiesbaden gegen 1860 München auch auf Eurem Handy oder Tablet ansehen.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1860 München heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Wehen Wiesbaden:

16 Stritzel - 4 Mockenhaupt, 17 Carstens, 3 Gürleyen - 6 Fechner, 11 Kurt, 5 Emanuel Taffertshofer, 27 Rieble - 9 Goppel, 29 Nilsson, 28 Lankford. - Trainer: Rehm

Das ist die Startelf für unser Spiel gegen @TSV1860.



Das ist die Startelf für unser Spiel gegen @TSV1860.

Aufstellung 1860 München:

40 Kretzschmar - 20 Deichmann, 27 Belkahia, 6 Salger, 36 Steinhart - 5 Moll, 31 Neudecker - 19 Biankadi, 15 Bär, 8 Tallig - 9 Mölders. - Trainer: Köllner

SV Wehen Wiesbaden vs. 1860 München: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Mit Goal seid Ihr bei der Partie zwischen Wehen Wiesbaden und 1860 München auch ganz nahe am Geschehen dabei, wenn Ihr es nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Auf unserem LIVE-TICKER gibt es bereits vor Spielbeginn erste Informationen, läuft das Spiel halten wir Euch dann zeitnah auf dem Laufenden und versorgen Euch zudem mit interessanten Statistiken.

Hier findet Ihr den LIVE-TICKER SV Wehen Wiesbaden - 1860 München.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1860 München heute live: Die Übertragungen im Überblick