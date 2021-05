Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - Die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga spielt 1860 München heute beim SV Wehen Wiesbaden. Goal hat alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und im LIVE-STREAM.

In der 3. Liga spielt Aufstiegskandidat TSV 1860 München am heutigen Samstag, 8. Mai, beim SV Wehen Wiesbaden. Das Spiel wird um 14 Uhr in der Brita Arena angepfiffen.

Der Aufstiegskampf in der 3. Liga ist an Spannung kaum zu überbieten. Nur zwei Punkte liegen zwischen dem punktgleichen Tabellenführer Dynamo Dresden sowie Hansa Rostock und den beiden Verfolgern 1860 München (3.) und FC Ingolstadt (4.).

Im Kampf um den direkten Aufstieg spricht die mit Abstand beste Tordifferenz (+36) und die Formkurve für die Löwen: Diese sind seit neun Spielen ungeschlagen und holten in diesem Zeitraum 23 von 27 möglichen Punkten. Setzen sie diese Serie heute fort?

Der SV Wehen Wiesbaden spielt bisher ebenfalls eine starke Saison. Die Hessen sind Sechster, können bestenfalls aber nur noch einen weiteren Platz in der Tabelle nach vorne klettern.

Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München heute live: Das Spiel der 3. Liga auf einen Blick

Begegnung SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München Wettbewerb 3. Liga, 36. Spieltag Datum Samstag, 8. Mai Zeit 14 Uhr Ort Brita Arena, Wiesbaden

Wehen Wiesbaden vs. 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Die Spiele der 3. Liga werden in der Saison 2020/21 von zwei Anbietern live übertragen. Das sind nicht der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Dies hat damit zu tun, dass die die 3. Liga unter dem Dach des DFB ausgetragen wird und mit der Bundesliga und der 2. Bundesliga, die von der DFL vermarktet werden, nichts zu tun hat.

Die Live-Übertragungsrechte an den Spielen der 3. Liga sind im Besitz von Magenta Sport und der ARD. Magenta Sport, der Bezahlsender der Telekom, zeigt alle 380 Saisonspiele live als Einzelspiel. Wenn mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden, gibt es zudem eine Konferenz. Das ist meist an Samstagen der Fall.

Bei der ARD werden auf ihren 3. Programmen jeden Samstag bis zu drei Spiele live im Free-TV, also kostenlos, übertragen. Wie sieht es mit der Partie SV Wehen Wiesbaden gegen 1860 München aus?

Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München heute live im Free-TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des BR

Die Partie des SV Wehen Wiesbaden gegen den TSV 1860 München wird heute live im Free-TV gezeigt - und zwar vom Bayerischen Rundfunk.

Im Rahmen der Sendung "Blickpunkt Sport live" wird die Partie ab 14 Uhr live übertragen. Kommentator ist Florian Eckl. Der BR zeigt das Spiel zudem auch als kostenlosen LIVE-STREAM.

SV Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Die Partie ist bei Magenta Sport ab 13.45 Uhr sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz mit den Parallelspielen zu sehen. Beim Einzelspiel moderiert Kamila Benschop, Kommentator ist Mario Bast. Die Konferenz wird von Sascha Bandermann moderiert, Kommentator ist hier Alexander Klich. Folgende Spiele sind in der Konferenz zu sehen:

1. FC Magdeburg - MSV Duisburg

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken

FC Hansa Rostock - FSV Zwickau

1. FC Kaiserslautern - KFC Uerdingen

SG Dynamo Dresden - FC Viktoria Köln

SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München

Natürlich bietet Magenta Sport auch die Möglichkeit an, dass Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen. Was man dafür machen muss? Ganz einfach, nur die kostenlose App via Play Store oder App Store downloaden und schon steht Euch der Empfang auf Eurem Smartphone oder Tablet bereit.

An Eurem PC ist der LIVE-STREAM über die Browser Firefox, Chrome, Safari und Edge abrufbar. Mit der App könnt Ihr Magenta Sport auch auf diversen Streaming-Sticks empfangen und damit ebenfalls wie gewohnt Euren Fernseher zu nutzen.

SV Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM: So funktioniert Magenta Sport

Voraussetzung, das Drittligaangebot von Magenta Sport sehen zu können, ist der vorherige Abschluss eines Abos. Kunden der Telekom haben dabei eine preislichen Vorteil. In den ersten zwölf Monaten Ihres Vertrages ist Magenta Sport nämlich kostenlos, danach für 4,95 Euro pro Monat zu erhalten.

Nicht-Telekom-Kunden bezahlen etwas mehr: 16,95 Euro im jederzeit kündbaren Monatsabo oder 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo. Wenn Ihr also vorhabt, Magenta Sport über einen längeren Zeitraum zu nutzen, kommt Ihr mit dem Jahesabo wesentlich günstiger weg.

Ganz wichtig: Die Übertragung am heimischen Fernseher funktioniert nur mit einem Media Receiver und der MagentaTVBox.

SV Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM: Das ist Magenta Sport

Neben der 3. Liga sind auch die Fußball-Bundesliga der Frauen, die Basketball-Bundesliga, die Deutsche Eishockey Liga und die EuroLeague im Basketball bei Magenta Sport live zu sehen.

Auch die Spiele der kommenden Welt- und Europameisterschaften im Fußball werden von Magenta Sport übertragen werden.

SV Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München heute live: Der LIVE-TICKER zur 3. Liga von Goal

Umfänglich informiert werdet Ihr über das Spiel heute auch bei Goal im Liveticker. Dieser ist selbstverständlich kostenlos. Schaut rein und verpasst keine Aktion!

Hier geht's zum LIVE-TICKER SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München!

SV Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch die Aufstellungen der beiden Mannschaften, sobald diese vorliegen.

