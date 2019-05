Wegen Julian Nagelsmann: RB-Star Emil Forsberg will in Leipzig bleiben

Emil Forsberg möchte weiterhin für RB Leipzig auflaufen. Wichtiger Faktor für seine Entscheidung: Julian Nagelsmann, der ab Sommer übernimmt.

Spielmacher Emil Forsberg will offenbar beim Bundesligisten bleiben. "Es kommt jetzt ein neuer Trainer, der einen geilen Fußball spielt. Für mich passt das richtig gut, und ich habe noch drei Jahre Vertrag", sagte der Schwede, der noch bis 2022 bei RB unter Vertrag steht, dem Nachrichtenmagazin Focus . Ab der kommenden Saison trainiert der bisherige Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann die Sachsen.

Forsberg hatte in der laufenden Saison viel mit Verletzungen zu kämpfen, wurde aber bereits in den Jahren zuvor immer wieder mit internationalen Top-Klubs in Verbindung gebracht. "Klar hat man als Fußballer Träume, und ich würde gern mal sagen können: Ich habe in der , in La Liga oder der Premier League gespielt. Aber ich lebe im Hier und Jetzt, und deshalb habe ich ja auch einen Fünfjahresvertrag unterschrieben", sagte er.

Emil Forsberg über Julian Nagelsmann: "Mir gefällt, wie er Fußball denkt und spielen lässt"

RB wird die diesmal als Dritter abschließen, ist sicher für die qualifiziert und kann zudem im DFB-Pokalfinale am 25. Mai gegen Bayern München seinen ersten Titel einfahren.

Bei allem Erfolg ist der Faktor Nagelsmann für Forsberg jedoch ein entscheidender. "Mir gefällt, wie er Fußball denkt und spielen lässt", sagte der 27-Jährige.