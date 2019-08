Wegen Jatta: Bochum legt Protest gegen Spielwertung der HSV-Partie ein

Nach Nürnberg legt auch der VfL Bochum Einspruch gegen die Wertung des Spiels gegen den HSV ein. Grund dafür sind die Spekulationen um Bakery Jatta.

Auch Zweitligist hat Protest gegen die Wertung des mit 0:1 am vergangenen Freitagabend verlorenen Punktspiels beim beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingelegt. "Der Einspruch erfolgt im Hinblick auf die nach wie vor ungeklärte Situation um die Spielberechtigung des HSV-Spielers Bakery Jatta, wie sie sich aus den Medienberichten darstellt", gab der VfL bekannt.

Das zuständige DFB-Sportgericht wird den HSV anschreiben und um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen bitten. Das Gremium wird dann zu gegebener Zeit über den Einspruch zu befinden haben, teilte der Verband mit.

Nach einem Medienbericht gibt es Zweifel an der Identität des 21 Jahre alten Offensivspielers aus Gambia. Laut Recherchen der Sport Bild könnte Jatta eine Vergangenheit als Bakary Daffeh haben und zweieinhalb Jahre älter sein als bislang angenommen. Der Kontrollausschuss des DFB sowie das Bezirksamt Hamburg-Mitte haben in dem Fall Ermittlungen aufgenommen. In der vergangenen Woche hatte der DFB-Kontrollausschuss Jatta angehört.

Wegen Bakery Jatta: Auch Nürnberg legte Einspruch gegen HSV-Spiel ein

Auch der hatte Einspruch gegen das mit 0:4 verlorene Heimspiel gegen die Hanseaten wegen Jatta eingelegt. Nun zogen die Bochumer nach: "Der VfL hat zur Fristwahrung und in Wahrnehmung seiner Verantwortung für die Mannschaft und das Vereinswohl Einspruch gegen die Spielwertung der Partie beim HSV eingelegt."