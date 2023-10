Wegen Ehebruchs: Cristiano Ronaldo zu 99 Peitschenhieben verurteilt?

Für Cristiano Ronaldo hat offenbar ein Treffen mit einer Künstlerin Folgen. Dem Portugiesen drohen im Iran Peitschenhiebe.

WAS IST PASSIERT? Die iranische Justiz hat gegen Cristiano Ronaldo offenbar wegen Ehebruchs eine Strafe von 99 Peitschenhieben verhängt. Das berichtet das iranische Portal Sharq Emroz.

WAS IST DER HINTERGRUND? Cristiano Ronaldo war im September mit seinem Klub Al-Nassr in die iranische Hauptstadt Teheran gereist, um dort gegen Persepolis in der asiatischen Champions League anzutreten.

Vor dem Spiel traf sich der Portugiese mit der Malerin Fatima Hamami, die ihm ein CR7-Bild schenkte. Bei diesem Treffen, das von Hamami angefragt wurde, umarmte Ronaldo zum Dank die körperlich behinderte Frau.

Ein Video vom Treffen kursierte in den Sozialen Medien. Zahlreiche iranische Rechtsanwälte hätten dem Bericht zufolge nun wegen dieser Aktion Anzeige erstattet, da die Berührung der Frau laut iranischem Gesetz mit Ehebruch gleichzusetzen ist.

Die iranische Justiz reagierte dem Bericht zufolge schnell und verurteilte Ronaldo zu 99 Peitschenhieben, die der Portugiese erhalten soll, wenn er das nächste Mal in den Iran reist.