Wegen Chelsea-Interesse: Leicesters Wesley Fofana wollte nicht mitspielen

Wesley Fofana möchte gerne zu Chelsea wechseln und will deshalb Druck auf seinen Klub ausüben. Gegen Southampton fehlte er nun.

Bei der 1:2-Niederlage von Leicester City gegen Southampton in der englischen Premier League hat Foxes-Verteidiger Wesley Fofana auf eigenen Wunsch nicht mitgespielt. Das bestätigte Leicester-Trainer Brendan Rodgers. Fofana hat mit seinen Leistungen das Interesse des FC Chelsea auf sich gezogen und will allem Anschein nach noch in diesem Transferfenster zu den Blues wechseln.

"Wesley Fofana ist nicht im Kader, denn er war vom Kopf her nicht in der Verfassung, um heute mitzumachen", bestätigte Rodgers Journalisten. Nach Infos von The Athletic hatte Fofana bereits in der Woche darum gebeten, gegen Southampton nicht mitspielen zu müssen.

Hat Chelsea mit dem dritten Angebot Erfolg?

Erst im März hatte Fofana einen neuen Vertrag unterschrieben, der bis 2027 gültig ist. Deshalb befindet sich Leicester in einer guten Verhandlungsposition und hat die ersten beiden Chelsea-Angebote für den Abwehrspieler nach Medienberichten aus England abgelehnt. Angeblich fordern die Foxes 95 Millionen Euro für den 21-Jährigen, der damit zum teuersten Verteidiger der Welt werden würde.

Bei Chelsea sind durch die Abgänge von Andreas Christensen und Antonio Rüdiger zwei Plätze in der Innenverteidigung frei geworden. Einen davon soll nun allem Anschein nach Wesley Fofana besetzen.