Wechselt Thiago vom FC Liverpool zu Galatasaray?

Thiago könnte bald der Premier League den Rücken kehren und in der Süper Lig an den Start gehen.

WAS IST PASSIERT? Thiago wird den FC Liverpool aller Voraussicht nach verlassen. Eine Spur führt offenbar in die Türkei. Wie die türkische Zeitung Fanatik berichtet, will Galatasaray eine Verpflichtung des spanischen Mittelfeldspielers angehen. Der 32-Jährige sei einem Wechsel in die Türkei gegenüber nicht abgeneigt. Der Klub aus Istanbul soll für den Spieler, der bei den Reds noch bis 2024 unter Vertrag steht, sogar bereits ein gutes Angebot unterbreitet haben.

WELCHE OPTIONEN HAT THIAGO NOCH? Zuletzt wurde auch Galatasarays Stadtrivale Fenerbahce als möglicher Abnehmer gehandelt. Außerdem soll ihm ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Thiago wechselte 2020 vom FC Bayern nach Liverpool, fand dort allerdings nie wirklich in die Spur. In der vergangenen Saison wurde er in 28 Pflichtspielen eingesetzt. Seine magere Ausbeute: ein Assist.