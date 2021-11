Es gibt kein wichtigeres Turnier im Fußball als die Weltmeisterschaft - darum ist auch die Qualifikation so wichtig. Wir schauen uns in diesem Artikel eine bestimmte Regel dazu an.

Die Weltmeisterschaft, welche alle vier Jahre stattfindet, ist ein Höhepunkt für alle Fußballanhänger:innen, aber auch die Spiele auf dem Weg dorthin haben einiges zu bieten.

Alleine in Europa spielen alle 55 Verbände um die Teilnahme bei der Endrunde der WM 2022 in Katar, wobei es in vielen der zehn Gruppen hochspannend zu geht. In Gruppe C zum Beispiel liegen Italien und die Schweiz punktgleich auf Platz eins, in Gruppe G haben gleich drei Teams fünfzehn Zähler oder mehr auf dem Konto.

Spannung bis zum Schluss - das verspricht uns die WM-Qualifikation. Goal erklärt uns in diesem Artikel, wie oft ein Team pro Spiel wechseln darf.

WM-Qualifikation in Europa: Alle Fakten rund um die Länderspielpausen

Anzahl Nationen 55 Gruppen Zehn (fünf mit fünf Nationen, fünf mit sechs Nationen) Bisher qualifizierte Mannschaften (Stand: November 2021) Deutschland, Dänemark Austragungsort WM 2022 Katar Zeitraum WM 2022 21. November 2022 bis 18. Dezember 2022

WM-Qualifikation: Wie oft darf man wechseln?

Spielerwechsel sind ein wichtiges taktisches Mittel für jede/n Trainer:in - das steht wohl außer Frage. Sei es, um neue Energie zu bringen, angeschlagene Spieler:innen zu schonen oder die Taktik zu ändern - ohne Spielerwechsel sähe die Fußballwelt gewiss anders aus.

Dass hierbei nicht immer alles nach Plan läuft, hat in der jüngeren Vergangenheit der VfL Wolfsburg eindrucksvoll bewiesen: Dem damaligen Wölfe-Trainer Mark van Bommel gelang das Kunststück, in der ersten Runde des DFB-Pokals sechs statt, wie im DFB-Pokal erlaubt, fünf Spieler einzuwechseln. Die Konsequenz: Der VfL wurde nachträglich aus dem Pokal geworfen.

Regeln im Fußball: Darum darf fünf Mal gewechselt werden

Das soll in der WM-Qualifikation natürlich nicht passieren, daher ist es wichtig, dass der Trainer oder die Trainerin jederzeit weiß, wie viele Wechsel erlaubt sind und wieviele er noch zur Verfügung hat.

Auch in der WM-Qualifikation wurden in letzter Zeit einige kleine Regeländerungen vorgenommen. Als nämlich der Profifußball nach der erzwungenen Auszeit durch die Coronapandemie wieder den Betrieb aufgenommen hatte (Frühling/Herbst 2020), gaben FIFA und IFAB bekannt, dass ab dann fünf Spielerwechsel erlaubt sein sollen.

Fünf Wechsel auch bei WM-Qualifikation? Das sind die Regeln!

Der Grund: Da viele Spiele in ungewohnt kurzer Zeit nachgeholt werden mussten, war die Belastung für die Spieler:innen ungewohnt hoch - da sollten zusätzliche Wechsel Abhilfe schaffen. Mittlerweile hat sich der Spielplan zwar schon lange eingependelt, allerdings halten viele Ligen an dem Konzept fest. Ein extra Wechsel bei Spielen mit Verlängerung ist nicht erlaubt - wie der VfL Wolfsburg schmerzlich erfahren musste.

Gehen wir aber wieder weg vom Vereinsfußball und schauen auf den gesamten Profifußball: Die FIFA hat im Mai 2021 bekanntgegeben, dass die Fünf-Wechsel-Regel bis Ende 2022 bestand hat! Heißt: Auch für die WM-Qualifikation und die Endrunde der WM 2022 in Katar sind fünf Wechsel pro Team erlaubt! Wie es im Anschluss weitergeht, ist noch offen.

WM-Qualifikation: So werden die Länderspiele LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen

Nun haben wir das Regelwerk also genauer beleuchtet, wird Zeit auf die Übertragung zu blicken. Was bringen uns die kompliziertesten Regeln, wenn wir am Ende die Spiele nicht sehen können?

RTL zeigt Deutschland vs. Liechtenstein heute kostenlos im TV!

Fangen wir mit der deutschen Nationalmannschaft an, denn die wird anders als alle anderen Nationen übertragen: RTL überträgt in dieser Spielzeit die Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar! Das Gute an RTL: Im Fernsehen kann man den Fernsehsender kostenlos empfangen, hier wird erklärt, wie das funktioniert!

Außerdem vorteilhaft an RTL: Der Fernsehsender überträgt sein Programm nicht nur klassisch im linearen TV, sondern auch im Internet via RTL+. RTL+, vorher bekannt als TVNOW, ist das Streamingportal RTLs, allerdings wird für die Übertragung der deutschen Nationalmannschaft hier ein kostenpflichtiges Abonnement verlangt (RTL+ Premium kostet 4,99 Euro pro Monat). Immerhin: Es gibt einen Gratismonat!

DAZN überträgt massenweise Sport: So seht ihr die Länderspiele im Internet!

Wie die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Fernsehen und Internet übertragen werden haben wir bereits erklärt, nun schauen wir auf die zahlreichen weiteren Begegnungen.

Hier kommt der beliebte Streamingdienst DAZN ins Spiel! DAZN ist zwar erst seit 2016 auf dem deutschen Markt aktiv, hat seitdem aber kontinuierlich sein Angebot gesteigert. Mittlerweile sind hier die Bundesliga, Champions League, jede europäische Top-Liga mit Ausnahme der Premier League und eben auch Länderspiele zu sehen.

Länderspiele LIVE auf DAZN: So günstig ist der Streamingdienst

Das alles klingt interessant? Leider gibt es den Probemonat nicht mehr, mit welchem man kostenlos das DAZN-Programm verfolgen konnte. Das ist aber gar nicht so schlimm, auch bei den aktuellen Preisen lohnt sich ein DAZN-Abonnement noch vollkommen.

Monatsabo: Monatlich kündbar | monatliche Abbuchung | 14.99 Euro pro Monat (hochgerechnet 179.88 Euro pro Jahr)

Jahresabo: Jährlich kündbar | jährliche Abbuchung | 149.99 Euro pro Jahr (heruntergerechnet 12.49 Euro pro Monat)

RTL & DAZN: Das sind die wichtigen Links zum Länderspiel

WM-Qualifikation heute LIVE: So werden die Länderspiele übertragen