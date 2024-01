Wechsel nach Italien? Serie-A-Klub buhlt offenbar um vereinslosen Jerome Boateng

Der noch immer vereinslose Jerome Boateng könnte seine Karriere in Italien fortsetzen.

WAS IST PASSIERT? Jerome Boateng könnte seine Karriere in Italien fortsetzen. Der Tabellenletzte US Salernitana hat Kontakt zum derzeit vereinslosen Weltmeister von 2014 aufgenommen, berichtete der Corriere dello Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der ehemalige Klub von Franck Ribery sucht dringend Verstärkungen für den Kampf um den Klassenerhalt. Boateng gilt als Wunschkandidat von Trainer Alberto Gilardino.

WAS WURDE GESAGT? Der 35-Jährige will unbedingt seine Laufbahn fortführen. "Für mich ist klar, dass meine fußballerische Reise noch nicht am Ende ist", sagte Boateng zuletzt im SID-Interview.

Im Oktober war eine Rückkehr zum deutschen Rekordmeister Bayern München geplatzt.

