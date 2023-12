Wechsel zu Inter Miami steht bevor: Luis Suárez und Lionel Messi wohl bald wieder vereint

Ein alter Freund von Lionel Messi könnte bald für Inter Miami auf dem Platz stehen.

WAS IST PASSIERT? Luis Suarez steht offenbar unmittelbar vor einem Wiedersehen mit Lionel Messi bei Inter Miami Der Uruguayer steht Informationen des Miami Herald zufolge kurz vor der Unterzeichnung eines Einjahresvertrags beim MLS-Klub.

WAS IST DER HINTERGRUND? Aktuell ist noch nichts in trockenen Tüchern, eine Einigung wird aber demnächst erwartet. Sobald Suárez seinen aktuellen Verein, Gremio Porto Alegre, am Ende der brasilianischen Saison verlässt, kann das Arbeitspapier unterzeichnet werden.

Der Uruguayer soll dem Bericht zufolge nicht als "Designated Player" verpflichtet werden, womit sein Gehalt nicht allzu hoch ausfallen wird. Unter diesem Status können Vereine in der MLS Spieler unter Vertrag nehmen, die mehr als das festgelegte Höchstgehalt der Liga erhalten dürfen.

WIE GEHT ES WEITER? Suárez wird seit dem Wechsel seines Freundes Messi zu Inter Miami mit einem Transfer nach Florida in Verbindung gebracht. Sollte der Transfer vollzogen werden, könnte Suárez pünktlich zur Vorbereitung auf die Saison 2024 im Februar ins Training einsteigen.