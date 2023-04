Wechsel von Caglar Söyüncü zu Atlético Madrid angeblich perfekt

Für den türkischen Nationalspieler Caglar Söyüncü geht es ab dem Sommer angeblich in Spanien weiter: Er soll bei Atlético unterschrieben haben.

WAS IST PASSIERT? Caglar Söyüncü von Leicester City steht vor einem ablösefreien Wechsel zu Atlético Madrid. Das berichtet The Athletic. Demnach wird der türkische Nationalspieler in Kürze einen Vorvertrag bei den Rojiblancos unterschreiben.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Söyüncü wechselte 2018 für 21 Millionen Euro vom SC Freiburg zu den Foxes. Sein damals unterzeichneter Fünfjahresvertrag läuft nun im Sommer aus, sodass er den Premier-League-Meister von 2016 ablösefrei verlassen kann.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Saison ist Söyüncü im Gegensatz zu den abgelaufenen Spielzeiten nicht mehr Stammspieler bei Leicester. Besonders unter dem inzwischen entlassenen Brendan Rodgers tat sich der Innenverteidiger zuletzt schwer; er kommt nur auf insgesamt sechs Pflichtspieleinsätze für die Foxes.