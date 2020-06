Wayne Rooney: Darum erinnert mich Mohamed Salah an Cristiano Ronaldo

Fünf Jahre lang spielte Rooney mit Ronaldo gemeinsam für Manchester United. Nun verglich der Engländer seinen Ex-Kollegen mit einem Liverpool-Star.

Der frühere englische Nationalspieler Wayne Rooney (34) von Derby County sieht Parallelen zwischen Liverpool-Star Mohamed Salah und Cristiano Ronaldo.

"Mo Salah fängt an, das zu tun, was Ronaldo für getan hat, indem er einfach da ist und nicht wirklich in die Verteidigung zurückkehrt, sondern immer eine Bedrohung für seine Gegenspieler darstellt", sagte Rooney der Times.

Vor Salah habe man als Verteidiger deshalb speziell bei Kontern "Angst", so Rooney weiter.

Mehr Teams

Mohamed Salah: 20 Saisontore für den

Rooney und Ronaldo spielten von 2004 bis 2009 gemeinsam für ManUnited, ehe es CR7 erst zu und 2018 zu Juventus zog.

Salah kam in der laufenden Saison in 40 Pflichtspielen für den FC Liverpool zum Einsatz und erzielte dabei 20 Tore. Beim jüngsten 0:0 im Premier-League-Spiel beim saß Salah 90 Minuten auf der Bank.