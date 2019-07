ManUnited-Legende Wayne Rooney schwärmt von Liverpool-Coach: "Klopp ist ein Trainer, für den jeder gerne spielen würde"

Der ehemalige United- und Everton-Star ist dem LFC gegenüber eigentlich eher abgeneigt. Doch vor Reds-Trainer Klopp hat Wayne Rooney großen Respekt.

Sturmikone Wayne Rooney, ehemals in Diensten von und dem , hat sich als Fan von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp geoutet. In einem Interview mit der Sport Bild sagte der 33-Jährige, der inzwischen für D.C. United in der spielt: "Jürgen ist ein Trainer, für den jeder Profi gerne spielen würde."

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Auch menschlich schätzt Rooney den Champions-League-Sieger sehr: "Man sieht seinen Spielern an, wie viel Spaß es ihnen mit ihm macht. Ich habe ihn ein paarmal getroffen, er ist ein großartiger Mensch", so der Engländer.

Wayne Rooney: "Klopp hat die besten Jahre noch vor sich"

Weiter scherzte Rooney: "Sein einziger Fehler ist, dass er beim arbeitet und dort Erfolg hat!" Rooney ist in Liverpool aufgewachsen und seit seiner Kindheit Fan des Stadtrivalen Everton, für den er einst auch mit 16 sein Premier-League-Debüt feierte. Zudem lief Rooney 13 Jahre lang für Liverpools Lieblingsfeind ManUnited auf.

Der 120-fache englische Nationalspieler betonte indes auch Klopps Verdienst beim BVB und sagte dem Teammanager eine blühende Zukunft voraus. "Ich habe großen Respekt vor Jürgen Klopp und vor dem, was er bisher geleistet hat. Nicht nur in Liverpool, auch schon in Dortmund. Der Mann kann es wirklich. Und er hat die besten Jahre noch vor sich", so Rooney.