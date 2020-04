Wayne Rooney: Das habe ich Cristiano Ronaldo nach dem Platzverweis im WM-Viertelfinale 2006 gesagt

Rooneys Rote Karte bei der WM 2006 löste damals eine Kontroverse aus. Nun gibt der Engländer Einblicke in die anschließende Konversation mit Ronaldo.

Der ehemalige englische Nationalspieler Wayne Rooney hat verraten, was er nach seinem Platzverweis im WM-Viertelfinale 2006 zu Portugals Superstar und damaligen United-Teamkollegen Cristiano Ronaldo gesagt hat.

"Ich habe mich beruhigt und bin nach dem Spiel im Kabinengang zu ihm gegangen. Es war mir wichtig, mit ihm zu sprechen, solange es noch frisch war, und es ihm direkt ins Gesicht sagen", schrieb Rooney in einer Kolumne für die Times und ergänzte: "Er sah mich an, als wollte er sich entschuldigen, aber bis dahin war ich mit meinen Gedanken schon wieder bei . Ich sagte: 'Ich habe keine Probleme mit dir. Genieß' das Turnier und viel Glück. Wir sehen uns in ein paar Wochen - lass uns versuchen, die Liga zu gewinnen.'"

Rooney über Ronaldo: "Ich konnte nicht glauben, was er tat"

Rooney hatte beim K.o.-Spiel zwischen und damals die Rote Karte gesehen, nachdem er den auf dem Boden liegenden Gegenspieler Ricardo Carvalho getreten hatte. Ronaldo wurde jedoch bezichtigt, den Platzverweis erst durch sein wildes Gestikulieren gegenüber dem Schiedsrichter und dem anschließenden Schubser Rooneys möglich gemacht zu haben.

"Als er zu Elizondo stürmte und sagte, dass dieser mich vom Platz schicken solle, schob ich ihn natürlich weg. In diesem Moment konnte ich nicht glauben, was er tat. Aber als ich danach in der Umkleidekabine saß, hatte ich Zeit, um mich zu beruhigen und nachzudenken. Ich habe mich in Ronaldo hineinversetzt: Hätte ich dasselbe getan? Vermutlich", schilderte der mittlerweile 34-Jährige die damalige Situation.

"Ich wusste, dass es eine Rote Karte war. In der Kabine habe ich dann den Rest des Spiels im Fernsehen verfolgt und dachte mir nur: 'Wenn wir gewinnen, bin ich für das Halbfinale und für das Finale gesperrt. Wenn wir verlieren, war es meine Schuld.' Es war der schlimmste und merkwürdigste Moment meiner Karriere", so Rooney weiter.

Nach 120 torlosen Minuten setzte Portugal sich an diesem Abend letztlich mit 3:1 im Elfmeterschießen durch. Anschließend scheiterten die Portugiesen im Halbfinale an (0:1).