Wattenscheid 09 vs. Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - so wird das Retterspiel übertragen

Schalke gastiert bei Wattenscheid zum Testspiel, um den finanziell angeschlagenen Reviernachbarn zu retten. Goal erklärt, wo das Spiel zu sehen ist.

Der gastiert zum Freundschaftsspiel bei der SG Wattenscheid 09. Alle Einnahmen der Partie kommen dabei dem finanziell angeschlagenen Regionalligisten zugute. Anpfiff ist heute Nachmittag (Sonntag) um 17 Uhr im Lohrheidestadion.

Es ist inzwischen 25 Jahre her, als Wattenscheid das letzte Mal in der kickte. Inzwischen ist der Revierklub in der Regionalliga West angekommen und in finanzielle Schieflage geraten. Im vergangenen Winter wendete sich der Aufsichtsratsvorsitzende Oguzhan Can schließlich mit einem Anruf an die Schalker.

"Als die SG Wattenscheid 09 mit der Bitte auf uns zukam, zu ihrer Rettung beizutragen, haben wir im Hinblick auf unsere langjährige Verbindung sehr schnell entschieden, aktiv zu werden und zu helfen“, erklärte der ehemalige Schalker Sportvorstand Christian Heidel, der das Spiel noch organisierte, auf der Vereinshomepage.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Infos rund um die Übertragung des Freundschaftsspiels im TV und LIVE-STREAM. Zudem präsentieren wir Euch die Aufstellungen kurz vor Spielbeginn.

SG Wattenscheid 09 vs. FC Schalke 04: Die Daten zum Retterspiel

Duell SG Wattenscheid 09 vs. FC Schalke 04 Datum So., 14. Juli 2019 | 17 Uhr Ort Lohrheidestadion, Wattenscheid Zuschauer 16.233 Plätze

SG Wattenscheid 09 vs. FC Schalke 04: Wird das Retterspiel heute Nachmittag im TV übertragen?

Revierfans dürfen sich freuen, Schalke gegen Wattenscheid wird heute nämlich live im TV übertragen! Der Fernsehsender Sport1 zeigt das Retterspiel in voller Länge ab 16.45 Uhr und somit ab 15 Minuten vor Anpfiff.

Zu sehen sein wird auch ein alter Bekannter der Königsblauen. Ex-Trainer Peter Neururer steht inzwischen in den Diensten des Sportdirektors in Wattenscheid, das heute anlässlich seines 110-jährigen Jubiläums in speziell angefertigten Sondertrikots auftreten wird.

Das nächste Pflichtspiel der Schalker wird erst wieder am 10. August im TV übertragen, wenn die Knappen im auf den SV Drochtersen/Assel treffen. Der Pay-TV-Sender Sky wird dann die Partie live zeigen.

SG Wattenscheid 09 vs. FC Schalke 04: Läuft das Retterspiel heute Nachmittag auch im LIVE-STREAM?

Nachdem sich Sport1 die Übertragungsrechte sichern konnte, darf der Sender sein Programm nicht nur im TV, sondern auch im Internet zeigen. Wattenscheid gegen Schalke wird also auch im LIVE-STREAM auf sport1.de gezeigt. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung.

Bild und Ton sind dabei identisch mit der Fernsehübertragung und auch hier beginnt die Berichterstattung 15 Minuten vor Anstoß um 16.45 Uhr. Wer also keinen Vorbericht verpassen möchte, sollte sich schon rechtzeitig reinklicken.

Wer die Schalker auf DAZN verfolgen möchte, muss noch bis zum 29. Juli warten. Dann zeigt die Streaming-Plattform die Königsblauen im Testspiel gegen den .

SG Wattenscheid 09 vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen

Es wird spannend zu sehen, wen Neu-Trainer David Wagner beim Testspiel das Vertrauen schenkt. Unter anderem ist Neuzugang Benito Raman (kam von ) eine Option für den Angriff.

Wer bei Anstoß letztendlich auf dem Platz stehen wird, könnt Ihr hier nachlesen, sobald die Aufstellungen bekanntgegeben wurden. Schaut dafür später noch einmal vorbei.

