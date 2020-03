Watfords Gerard Deulofeu fällt mit Knieverletzung monatelang aus

Gerard Deulofeu vom hat sich einen Kreuzbandriss und einen Meniskusriss zugezogen. Das gab der englische Erstligist am Montag bekannt. Demnach hätten Scans die schlimmen Verletzungen gezeigt.

Der 25-jährige Spanier hatte sich beim überraschenden 3:0-Sieg seiner Mannschaft gegen den zuvor ungeschlagenen Premier-League-Tabellenführer in der ersten Halbzeit verletzt. Er fällt nun monatelang aus.

"Komm noch stärker zurück, Geri. Wir sind alle an Deiner Seite!", twitterte Watford. Den Klubangaben zufolge steht die Operation des Offensivspielers noch aus.

#watfordfc forward @gerardeulofeu is set for surgery after scans confirmed a ruptured ACL and torn meniscus suffered during the first-half of our win over Liverpool.



Come back stronger, Geri, we’re all with you! 🙏 pic.twitter.com/FCTgOJn1ag