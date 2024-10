Wie man Francis Ngannou gegen Renan Ferreira live sieht: Datum, Uhrzeit, Fightcard, Übertragung im TV und Livestream

Alles, was Sie über den bevorstehenden großen PFL-Kampf zwischen Francis Ngannou und Renan Ferreira wissen müssen.

Der ehemalige UFC-König Francis Ngannou kehrt am Samstag, den 19. Oktober, nach einem kurzen Ausflug in den Boxring in seinen geliebten Käfig zurück. Der 37-jährige Krieger trifft auf einen weiteren MMA-Riesen, den Brasilianer Renan Ferreira, im Mayadeen in Riyadh, wobei der brandneue Schwergewichts-Superfight-Gürtel der PFL auf dem Spiel steht. Es wurde zu Recht als "Battle of the Giants" bezeichnet.

Francis "Predator" Ngannou gibt sein PFL-Debüt, nachdem er im Mai 2023 für die Organisation unterschrieben hat. Es ist ein großer Gewinn für die Professional Fighters League, die Donn Davis 2018 ins Leben rief, und für die neu geschaffene Super Fights-Division. Das letzte Mal, dass wir Ngannou im Käfig sahen, war bei UFC 270 im Januar 2022, als er seinen UFC-Schwergewichtstitel gegen Ciryl Gane verteidigte und durch einstimmige Entscheidung in Kalifornien gewann. Das war auch die letzte Gelegenheit, dass Ngannou unter dem UFC-Banner kämpfte, da er nach einem umstrittenen Vertragsstreit die Promotion verließ und Dana White ihm im Januar 2023 den Titel aberkannte.

Getty Images

Weit davon entfernt, durch den Austritt aus der UFC im Profil geschwächt zu werden, sorgte der kraftvolle Kameruner nach zwei großen Boxkämpfen in Riad gegen Tyson Fury (Oktober 2023) und Anthony Joshua (Mai 2024) weltweit für Schlagzeilen. Obwohl er gegen AJ in der zweiten Runde K.o gegangen ist, hielt Ngannou gegen Tyson Fury bis zum Ende durch und kam einem Sieg über den Gypsy King nur hauchdünn nahe.

Ngannou mag Vorsitzender und Teilhaber bei PFL Afrika sein, aber er kann es sich nicht leisten, seinen ersten MMA-Gegner seit fast drei Jahren zu unterschätzen. Renan Ferreira, bekannt als "Problema", befindet sich derzeit in einer Siegesserie von vier Kämpfen, die bis Juni 2023 zurückreicht. Alle diese Siege kamen durch KO oder TKO, wobei drei dieser Erfolge in der ersten Runde erzielt wurden. Während dieser Siegesserie sicherte sich Ferreira den PFL Schwergewichtsgürtel 2023, als er im vergangenen November in Washington, DC, Denis Goltsov besiegte. Danach erzielte "Problema" seinen bisher schnellsten Sieg und stoppte den Bellator-Star Ryan Bader nach nur 21 Sekunden in Riad im Februar, in seinem letzten Auftritt im Käfig. Bereiten Sie sich darauf vor, den Aufprall zu spüren, wenn zwei der heftigsten Puncher der Welt aufeinandertreffen.

Im Co-Main Event gibt die legendäre Cris Cyborg ihr PFL-Debüt gegen die Brasilianerin und die erste PFL-Meisterin in zwei Gewichtsklassen, Larissa Pacheco, wobei der erste Titel der Women's Federgewicht Superfight Championship auf dem Spiel steht.

Lassen Sie GOAL Ihnen helfen, alle Informationen, die Sie vor dem PFL Schwergewicht Superfight Championship-Kampf benötigen, zu überblicken: Ngannou vs. Ferreira, einschließlich wie man "Battle of The Giants" sieht, Startzeiten und der vollständige Kampfkarte.

Wann findet Ngannou vs. Ferreira statt?

Datum: Samstag, 19. Oktober Beginn der PFL-Prelims: DAZN PPV-Show wird voraussichtlich um 18:30 Uhr BST / ESPN+ 13:30 Uhr ET beginnen Hauptkampf Cagewalks (ungefähr): DAZN PPV 23:00 Uhr BST / ESPN+ 18:00 Uhr ET

Das PFL Battle of the Giants: Ngannou vs Ferreira findet am Samstag, den 19. Oktober, in The Mayadeen in Riyadh, Saudi-Arabien, statt. Die Arena gehört zu den größten Veranstaltungsstätten der Region. Es ist ein monumentales Kulturzentrum, das bedeutende nationale und internationale Veranstaltungen im Herzen der historischen Stadt Diriyah in der Riyadh-Region ausrichtet.

So sehen Sie Francis Ngannou vs Renan Ferreira

Getty Images

In Deutschland wird das aufregende Cage-Duell Ngannou vs. Ferreira sowie die gesamte PFL Super Fights: Battle of the Giants-Fightcard am Samstag live auf DAZN PPV übertragen. Der PPV kostet 19,99 Euro für Zuschauer in Deutschland und kann auf jedem Gerät, einschließlich Smart-TVs, Spielkonsolen, Handys, Tablets und PCs, angesehen werden.

In den USA und Kanada werden die Vorkämpfe auch auf ESPN+ um 18:30 Uhr ET übertragen. Die Hauptkarte läuft um 21:00 Uhr ET auf Pay-per-View (ESPN+). Die Pay-per-View-Karte kostet 49,99 US-Dollar bei ESPN+.

Land Hauptkampf Cage-Walks (ca.) PPV-Preis Sehen Deutschland 22:00 Uhr CET 19,99 Euro DAZN PPV Vereinigte Staaten 18:00 Uhr ET 49,99 USD ESPN+ PPV Kanada 18:00 Uhr ET 49,99 CAD ESPN+ PPV Vereinigtes Königreich 23:00 Uhr BST 19,99 GBP DAZN PPV Australien 01:00 Uhr AEST (Sonntag) 40,00 AUD STAN PPV

Sehen Sie Ngannou gegen Ferreira von überall mit einem VPN

Wenn das Ngannou gegen Ferreira PPV in Ihrer Region nicht live verfügbar ist oder wenn Sie reisen, können Sie ein VPN verwenden, um von überall auf die Action zuzugreifen. Ein VPN schafft eine sichere Verbindung, die es Ihnen ermöglicht, geografische Einschränkungen zu umgehen und von überall auf Ihre Lieblings-Streaming-Dienste zuzugreifen.

Ngannou vs Ferreira Kampfkarte

Main Card

Gewichtsklasse Kampf Schwergewicht Superfight Titel Francis Ngannou vs Renan Ferreira Frauen Federgewicht Superfight Titel Cris Cyborg vs Larissa Pacheco Bellator Mittelgewicht Weltmeisterschaft Johnny Eblen vs Fabian Edwards Federgewicht Husein Kadimagomaev vs Zafar Mohsen Leichtgewicht A.J. McKee vs Paul Hughes

Francis Ngannou MMA Statistiken

Alter: 37

Größe: 1,93 m

Reichweite: 211 cm

Gesamte Kämpfe: 20

Bilanz: 17-3 (12 KOs)

Renan Ferreira MMA Statistiken

Alter: 34

Größe: 2,03 m

Reichweite: 216 cm

Gesamte Kämpfe: 19

Bilanz: 13-3 (3 NC) (11 KOs)