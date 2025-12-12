Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FC Bayern FahneGetty
TV-Guide und Übertragung des FC Bayern München: Wo läuft welches Spiel des FCB live im TV und Livestream?

Der FC Bayern München tanzt wie gewohnt auf allen drei Hochzeiten. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Spiele in der Bundesliga, Champions League und im DFB-Pokal.

Der FC Bayern München geht weiter auf Titeljagd. Um alle Spiele sehen zu können, brauchen Fans allerdings mehrere Abonnements von unterschiedlichen Anbietern. Welche Sender sich um den FCB kümmern, erfahrt Ihr hier.

Bayern München - Mainz 05
DAZN
FC Heidenheim - Bayern München
DAZN

FC Bayern München in der Bundesliga: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Rechte an der Bundesliga teilen sich in dieser Saison Sky und DAZN -Sky kümmert sich um das Freitagsspiel und hat alle Einzelspiele sowie das Topspiel live im Programm. Bei WOW oder via Sky-Go-App könnt ihr per Livestream dabei sein.

DAZN sicherte sich hingegen die begehrte Konferenz am Samstag und ist weiterhin die Heimat der Sonntagsspiel. Es kommt also auf die Ansetzung der Partie des FC Bayern München an, die über die Übertragung entscheidet. 

Im Free-TV gibt es nur eine Übertragung zu bestimmten Anlässen in der Bundesliga, darunter das Eröffnungsspiel zur Hin- und Rückrunde und das letzte Freitagsspiel vor der Winterpause. Dann ist SAT.1 die richtige Anlaufstelle.Vincent KompanyGetty Images

FC Bayern München in der Champions League im Free-TV und Livestream

Bei DAZN könnt Ihr auch ein Großteil der Champions-League-Spiele des FC Bayern München live sehen, einzig ein Dienstagsspiel pro Spieltag läuft exklusiv bei Amazon Prime. Doch schon bald wird es einen Wandel geben:Der neue Streamingriese Paramaount+ steigt ab 2027 ein.

Sollten die Bayern ins Finale kommt, wird es auch eine Übertragung im Free-TV geben. Dann ist das ZDF zur Stelle. 

FC Bayern München im DFB-Pokal: Übertragung im Free-TV und Livestream

Alle Spiele im DFB-Pokal sind live bei Sky zu sehen. Pro Runde laufen allerdings vereinzelte Spiele bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF.

Im Regelfall werden die Spiele der Bayern dann auch im Free-TV gezeigt, zumeist entscheiden sich ARD und ZDF für die Münchner.

Harry KaneGetty Images

TV-Guide und Übertragung des FC Bayern München: Wo läuft welches Spiel des FCB live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief

Gründung27. Februar 1900
Meistertitel34
Pokalsiege20
Champions-League-Titel6
RekordspielerThomas Müller (765 Spiele)
