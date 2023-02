Was ist ein Achter im Fußball? Position, Bedeutung, bekannte Spieler

Der Achter nimmt im Fußball eine ungemein wichtige Rolle ein. Was zeichnet die Position aus? Welche Bedeutung hat sie und wer sind bekannte Spieler?

Neben dem offensiven und dem defensiven Mittelfeldspieler, gemeinhin als Sechser oder Zehner bezeichnet, spielen auch die Achter eine wichtige Rolle. Zwar findet man sie nicht in jedem System, die meisten Teams agieren aber mit mindestens einem klassischen zentralen Mittelfeldspieler. Warum ist die Position so wichtig? Und wer sind bekannte Achter in der Historie des Fußballs? GOAL klärt auf.

Die besten Achter der Welt live auf DAZN sehen: Jetzt Zugang sichern!

Auf dem Fußballfeld fungieren Achter als Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff und sind daher regelmäßig sowohl am eigenen als auch am gegnerischen Strafraum zu finden. Je nach spielerischer Ausrichtung der Mannschaft muss die Rolle offensiver oder auch defensiver interpretiert werden.

Im Weltfußball gibt es derzeit besonders einen Achter, der als Paradebeispiel für die Position aufgeführt werden kann und bei wohl jedem Top-Klub auf der Einkaufliste steht. Die Rede ist vom Dortmunder Jude Bellingham, der trotz seiner erst 19 Jahre über nahezu alle Attribute verfügt, die als zentraler Mittelfeldspieler unabdingbar sind.

Warum der Achter so wichtig ist, welche Rolle ihm zukommt und wer die größten Spieler der vergangenen Jahrzehnte auf dieser Position sind, erklärt Euch GOAL.

Was ist ein Achter im Fußball? Und wieso heißt es eigentlich "Achter"?

Je nach Formation kann es keinen bis zwei Achter pro Mannschaft geben. Im klassischen 4-2-3-1-System gibt es beispielsweise zwei Sechser und einen Zehner, jedoch keinen Achter. Im 4-3-3, wie es Champions-League-Sieger Real Madrid oder auch der FC Liverpool in den vergangenen Jahren praktizierten, verrichtet ein Sechser die Defensivarbeit und wird von zwei Achtern unterstützt.

Aber warum heißt die Position eigentlich Achter? Vor einiger Zeit wurden Positionen anhand der Rückennummern noch von hinten nach vorne nummeriert. Der Keeper war die 1, die Viererkette erhielt die Zahlen 2 bis 5, der defensive Mittelfeldspieler die 6 und so weiter. Daher kommt es, dass der zentrale Mittelfeldspieler als "Achter" bezeichnet wird.

Was ist ein Achter im Fußball und was ist die Bedeutung und Rolle der Position?

Wie bereits eingangs erwähnt, ist die primäre Aufgabe des Achters, zwischen Abwehr und Angriff zu fungieren. Er benötigt daher sowohl Stärken in der Offensive als auch in der Defensive. Neben einem hohen Spielverständnis, das für die Position unabdingbar ist, sind auch eine hohe Laufbereitschaft und ein gutes Passspiel zwingend erforderlich.

Oftmals verfügen die Achter, die getrost als Allrounder bezeichnet werden können, auch über ein gutes Stellungsspiel und strahlen Torgefahr aus. Da sie regelmäßig in den gegnerischen Strafraum vordringen, sollten sie Qualitäten im Abschluss aufweisen. Zudem treten zentrale Mittelfeldspieler häufig als Standardschützen in Erscheinung.

Was ist ein Achter im Fußball? Die größten zentralen Mittelfeldspieler der Geschichte

Ein Blick in die Geschichtsbücher des Fußballs offenbart, welche großen Akteure die Rolle äußerst erfolgreich bekleideten. Zu nennen wären die beispielsweise die englischen Legenden Steven Gerrard (FC Liverpool) und Frank Lampard (FC Chelsea), die vor allem mit ihrer Torgefahr und ihren Leader-Qualitäten für Aufsehen sorgten.

Andrea Pirlo (AC Mailand, Juventus Turin) trat hingegen eher als Spielmacher in Erscheinung. Die Pässe des Italieners sind ebenso legendär wie sein Panenka-Elfmeter im Viertelfinale der Europameisterschaft 2012 gegen England.

Weitere bekannte Achter der Vergangenheit sind die ehemaligen deutschen Nationalmannschafts-Kapitäne Michael Ballack und Lothar Matthäus, die spanischen Genies Xavi und Andrés Iniesta, der Niederländer Clarence Seedorf sowie Paul Scholes und Roy Keane, die einen wichtigen Bestandteil der erfolgreichen Jahre von Manchester United unter Alex Ferguson ausmachten.

Was ist ein Achter im Fußball? Ein Blick auf die besten zentralen Mittelfeldspieler der Gegenwart

Aber auch im heutigen Fußball gibt es einige Akteure, die an dieser Stelle genannt werden müssen. Vor allem die Real-Stars Toni Kroos und Luka Modrić prägten das Spiel in den 2010er Jahren enorm, der Kroate sicherte sich 2018 sogar den Ballon d’Or.

Die Zukunft auf dieser Position dürfte allerdings Bellingham gehören, der nahezu alles mitbringt, was sich ein Trainer von einem Achter wünscht. Trotz seines Alters ist der Engländer unumstrittener Anführer beim BVB, laut seinem Nationalmannschaftskollegen Phil Foden könne der Dortmunder "der beste Mittelfeldspieler der Welt" werden. Die nachfolgende Tabelle führt weitere starke Achter auf, die sich derzeit im Weltfußball tummeln.