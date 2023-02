Victor Osimhen ist auch für seine Gesichtsmaske bekannt. Warum der Napoli-Stürmer diese trägt, verrät Euch GOAL.

Beim Blick auf die Tabelle der Serie A mag sich mancher Fan derzeit verwundert die Augen reiben. Nicht Juventus Turin oder einer der beiden großen Klubs aus Mailand, Milan oder Inter, stehen an der Tabellenspitze, sondern die SSC Neapel - und das mit großem Vorsprung. Die erste Meisterschaft für Napoli seit 1990 ist zum Greifen nah.



Die Serie A live verfolgen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Maßgeblich am Erfolg der Süditaliener beteiligt ist Victor Osimhen. Der 24 Jahre alte Stürmer aus Nigeria schießt in der Serie A Tor um Tor für die Neapolitaner. Osimhen ist aber nicht nur wegen seiner Spielweise und seiner Tore bekannt, sondern auch wegen einer Gesichtsmaske, die er seit längerem trägt.

Warum trägt Victor Osimhen eine Maske?

Osimhen zog sich im November 2021 eine schwere Kopfverletzung zu. Eine gebrochene Augenhöhle und gebrochene Wangenknochen machten eine Operation erforderlich. Ärzte prognostizierten, dass er erst im März 2022 wieder spielen könne, Osimhen kehrte aber bereits im Januar wieder auf den Platz zurück - mit einer Gesichtsmaske als Schutz.

Im Laufe der vergangenen Monate wurde die Gesichtsmaske Stück für Stück reduziert. Eine Tragepflicht besteht mittlerweile nicht mehr, Osimhen spielt dennoch weiterhin mit Maske.

"Er ist vollkommen geheilt, er trägt immer noch die Schutzmaske, weil sie ihm ein Gefühl der Sicherheit gibt, aber er ist geheilt", erklärte sein Arzt bei Napoli, Roberto Ruggiero, im Juli 2022 Radio Marte via Tutto Napoli. Voraussichtlich wird der SSC-Torjäger die Maske noch die gesamte Saison 2022/23 tragen.

Hat Osimhen schon mal in der Bundesliga gespielt?

Man mag es heute kaum glauben, aber Osimhen begann seine Europa-Karriere in der Bundesliga. Anfang 2017 holte ihn der VfL Wolfsburg für 3,5 Millionen Euro von der Ultimate Strikers Academy aus Nigeria. Bis zu seiner Leihe zum belgischen Klub Sporting Charleroi im August 2018 trug er 18-mal das Trikot der Wölfe. Ein Tor erzielte er dabei nicht.

Über OSC Lille (2019/20) kam er dann nach Neapel, wo sein Vertrag noch bis 2025 läuft. Die Italiener überwiesen einst 75 Millionen nach Lille.

Im Februar und März rückt Osimhen noch stärker in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit, wenn Neapel im Achtelfinale der Champions League zweimal (21. Februar in Frankfurt, 15. März in Neapel) gegen Eintracht Frankfurt um den Einzug ins Viertelfinale spielt.

Die Stationen von Victor Osimhen