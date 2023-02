Warum spielt Real Madrid in weißen Trikots?

Wer an Real denkt, der denkt an weiße Shirts und weiße Hosen. Warum ist das eigentlich so?

Real Madrid ist nicht nur einer der erfolgreichsten Vereine der Welt sondern auch ein Klub, dessen Spieler stets einen extrem hohen Wiedererkennungswert haben. Der Grund: Die weiß gehaltenen Trikots und die ebenfalls weißen Hosen. So läuft Real seit Jahrzehnten auf, jedenfalls in Heimspielen. Dass der traditionelle Look mit der weißen Grundfarbe im Vergleich zu vielen anderen Vereinen nie verändert wird, hat seinen Grund indirekt in England. Reals Outfit wurde vor knapp 100 Jahren kurzzeitig auf kuriose Weise vom Londoner Klub Corinthians FC inspiriert – mit langfristigen Konsequenzen. Warum läuft Real Madrid ganz in weiß auf? 1925 reisten die Real-Spieler Patricio Escobal und Felix Quesada nach England. Sie waren angetan vom Corinthians FC. Der Klubs war damals bekannt für seine schwarzen Hosen. Diese galten als Synonym für Eleganz und Fairness. Escobal und Quesada kehrten nach Spanien zurück, berichteten von den Corinthians und weckten offenbar auch in Reals Klubführung Sympathien: Der Verein verkündete kurzerhand, dass seine Spieler nicht mehr mit weißen, sondern eben mit schwarzen Trikots auf Torejagd gehen sollten. Dieser Wechsel hatte allerdings nur ein Jahr Bestand: In jener Saison, in denen Reals Akteure mit schwarzen Shirts unterwegs waren, schieden sie gegen den Erzrivalen FC Barcelona aus dem Pokal aus. Zuhause setzte es eine 1:5-Klatsche, bei den Katalanen gab es ein 0:2. Getty Dem damaligen Präsidenten Pedro Parages passte das gar nicht, er machte die neue Trikotfarbe für die Schmach mitverantwortlich. Er kündigte an, dass künftig wieder ganz in weiß aufgelaufen werden solle. Jede Abweichung davon werde von nun als schlechtes Omen gewertet. Parages Ansage hat bis heute Bestand, das Heimdress Real Madrids ist nach wie vor komplett in weiß gehalten. Warum nennt man Real Madrid Los Blancos? Real Madrid nennt man wegen der Trikotfarbe "Los Blancos". "Blanco" bedeuten "weiß" auf spanisch, die Madrilenen sind also schlichtweg "die Weißen". In den extrem erfolgreichen 1950er Jahren entstand so auch der Spitzname "das weiße Ballett".

