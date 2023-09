Warum ist Thomas Tuchel beim Spiel des FC Bayern gegen Manchester United in der Champions League nicht auf der Bank?

Der FCB muss gegen die Red Devils ohne seinen Cheftrainer auskommen. Dieser brummt am Mittwochabend eine Sperre ab.

Der FC Bayern startet am Mittwochabend gegen Englands Rekordmeister Manchester United in die neue Saison in der Champions League. Trainer Thomas Tuchel wird dann allerdings nicht dabei sein, der 50-Jährige darf den Innenraum und auch die Kabine der Allianz Arena nicht betreten.

GOAL erklärt, warum Tuchel den Auftakt der Königsklasse verpasst.

FC Bayern: Warum ist Thomas Tuchel gegen Manchester United nicht auf der Bank?

Der Grund für Tuchels Abwesenheit an der Seitenlinie ist eine Sperre der UEFA. Der Verband bestrafte den ehemaligen Chelsea-Trainer für dessen Fehlverhalten beim Aus in der Champions League gegen Manchester City in der vergangenen Spielzeit.

Tuchel hatte sich beim Rückspiel in München (1:1) über die Leistung von Schiedsrichter Clement Turpin (Frankreich) aufgeregt und dessen Entscheidungen lautstark kritisiert. Turpin zeigte Tuchel die Rote Karte.

Bei DAZN sagte der Übungsleiter später auf den Unparteiischen angesprochen: "Lieber nicht. Note 6."

Als Folge seines Platzverweises ist Tuchel für eine Begegnung im Europapokal gesperrt. Diese Sperre tritt beim ersten CL-Spiel dieser Saison in Kraft.

FC Bayern: Wer vertritt Thomas Tuchel gegen Manchester United?

Während Tuchel also nicht an der Seitenlinie stehen darf und auch keinen Zugang zur Umkleide hat, übernehmen seine beiden Assistenten Zsolt Löw und Anthony Barry die Betreuung der Mannschaft.

Tuchel selbst soll die Partie an der Seite seines dritten Co-Trainers Arno Michels von der Tribüne der Allianz Arena aus verfolgen.

Die Bilanz des FC Bayern unter Thomas Tuchel