Warum hat Inter Mailand einen neuen Trikotsponsor für das Finale der Champions League gegen Manchester City?

Im Halbfinale blieb die Vorderseite des Inter-Trikots noch leer, aber rechtzeitig zum Endspiel gibt es einen neuen Werbepartner.

Inter Mailand bestreitet am Samstag in Istanbul das Finale der Champions League gegen Manchester City. Dabei präsentieren die Nerazzurri ihren neuen Trikotsponsor, dessen Schriftzug auf der Vorderseite des Shirts zu finden ist.

In die Saison gegangen waren die Mailänder allerdings mit einem anderen Werbepartner - und im Laufe der Saison traten sie auch schon mit "blanker Brust", also werbefrei, an. Was ist passiert - und wer ist der neue Inter-Trikotsponsor? GOAL beantwortet Euch diese Fragen.

Wer ist der neue Inter-Trikotsponsor?

Erst Anfang Juni präsentierte Inter den neuen Werbepartner für sein schwarz-blaues Trikot: Der Klub gab offiziell bekannt, dass Paramount+ für die beiden verbleibenden Saisonspiele beworben wird. Die Premiere feierte das neue Shirt im finalen Serie-A-Duell mit Torino - und seinen zweiten Einsatz hat es am Samstag in Istanbul.

Bei Paramount+ handelt es sich um einen Streaming-Dienst, der in Italien vor knapp einem Jahr angetreten war. Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz kann man ihn seit Dezember 2022 nutzen.

Warum benötigte Inter einen neuen Trikotsponsor?

Inter entschied sich, ab der laufenden Saison für Digitalbits, eine Kryptowährung, zu werben. Dafür wurde dem Mailänder Klub ein Betrag von 85 Millionen Euro für den bis 2026 laufenden Vertrag versprochen.

Doch nach einem Crash in der Kryptobranche betrug der Wert von Digitalbits nur noch 0,1 Prozent des Höchststands aus dem November 2021. Von den vereinbarten 85 Millionen Euro erhielt Inter keinen einzigen. Deshalb entschied sich der Klub während der Saison, lieber mit freier Trikotbrust zu spielen, als weiterhin für Digitalbits zu werben. Die Mailänder waren aber nicht der einzige Klub, der einen Reinfall mit Digitalbits erlebte: Auch die AS Rom war betroffen.

