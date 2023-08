Jamal Musiala hat eine ungewöhnliche Rückennummer. Wir erklären, was dahintersteckt.

Jamal Musiala vom FC Bayern ist ein echter Edeltechniker und im offensiven Mittelfeld zuhause. Der deutsche Nationalspieler kann als Zehner und auf den Flügeln auflaufen, vereinzelt spielte er auch schon etwa zurückgezogen in der Zentrale. In jenen Positionen tragen die Spieler für gewöhnlich prestigeträchtige Rückennummern wie die 10, die 8 oder die 7. Musiala allerdings läuft auch in der Saison 2023/24 wieder mit der 42 für den FCB auf.

Die Entscheidung, in seinem Klub weiterhin diese hohe Zahl auf dem Rücken zu tragen, traf Musiala dabei bewusst. GOAL verrät, was dahintersteckt.

Warum hat Jamal Musiala die Nummer 42?

Musiala trug in Bayerns Reserve einst die 37, als er im Teeanageralter zu den Profis kam, bekam er die 42 und debütierte damit auch einst im deutschen Oberhaus. Als später auch niedrigere Nummern frei wurden, entschied sich aber gegen einen Wechsel. Der Grund: Musiala möchte mit dieser ungewöhnlichen Nummer Geschichte schreiben. Schließlich ist er beim FC Bayern der erste Spieler, der sie in einem Bundesligaspiel trug.

Auf der Webseite des FCB heißt es zu Musialas Nummernwahl: "Da dieses Trikot bei den Bayern noch ein unbeschriebenes Blatt ist, hat Musiala die Chance, dieses Trikot zu prägen und sich damit einen Namen zu machen

imago images

In der Geschichte des FC Bayern wurde die 42 zuvor lediglich an Ron-Thorben Hoffmann vergeben. Der heutige Torwart von Eintracht Braunschweig lief damit allerdings nie in der Bundesliga auf.

In der Nationalmannschaft hat Musiala allerdings eine andere Rückennummer. Weil dort "durchnummeriert" wird und hohe Nummern verboten sind, hat er bei der DFB-Elf die 14.