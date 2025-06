"Warum darf ich ihn nicht kritisieren?" Drittligaspieler attackiert Cristiano Ronaldo wegen seiner Freistöße

Cristiano Ronaldo schießt gerne Freistöße. Die gefallen nicht jedem. Ein Drittligaspieler hat den Superstar dafür nun kritisiert.

WAS IST PASSIERT?

Der fünffache Ballon d'Or-Gewinner Ronaldo hat im Laufe der Jahre mit vielen seiner Freistoß-Versuche den Weg ins Tor gefunden, einige davon sind naturgemäß jedoch auch über das Tor oder daneben gegangen. Das hat den Ausnahmespieler jedoch nicht davon abgebracht, es immer wieder mit derselben Routine zu versuchen, wenn er einen Freistoß ausführt.

WAS IST DER HINTERGRUND?

Ronaldos Bilanz bei Standardsituationen wurde im Laufe seiner Karriere immer wieder ausführlich diskutiert. Im Allgemeinen waren sich viele Experten einig darüber, dass ein Spieler seines Kalibers mehr Versuche per Freistoß auf das Tor bringen oder zumindest den Torwart beschäftigen sollte.

WUSSTEST DU DAS?

Der ehemalige Manchester-United-Spieler Demetri Mitchell, 28 Jahre alt und seit Ende Januar 2023 beim englischen Drittligisten Exeter City unter Vertrag, gehört nun zu denjenigen, die sich fragen, warum Ronaldo bei Freistößen, die mehr Gefühl im Fuß erfordern, immer denselben Ansatz wählt.

WAS WURDE GESAGT ?

Mitchell, der im Mai 2017 gegen Crystal Palace einmal für ManUnited in der Premier League über 90 Minuten spielte und sich 2020 durch seinen Wechsel zum FC Blackpool endgültig aus dem Old Trafford verabschiedete, hat jetzt in den sozialen Medien folgendes geschrieben: "Ich verstehe nicht, warum Ronaldo jeden Freistoß per Knuckleball schießt, selbst wenn er 20 Meter entfernt ist."

Ein sogenannter Knuckleball ist eine Schusstechnik, bei der der Ball in der Luft enorm zu flattern beginnt. Bei einem gut geschossenen Knuckleball fliegt der Ball über die Mauer und ändert dann plötzlich die Richtung. Das macht es für Torhüter schwer, diese Bälle zu halten.

Auf die Frage eines Users, wie viele Freistoßtore Mitchell im Laufe der Jahre erzielt habe, fügte der Mittelfeldspieler hinzu: "Wenn ich über Fußballer spreche, verstehe ich nicht, warum Fans versuchen zu sagen, was ich geleistet habe usw. Alle Premier-League-Spieler sind natürlich besser als ich, aber darf ich nicht aus der Perspektive eines Fans sprechen oder ist mir das nicht erlaubt? Warum darf ich Ronaldo deshalb nicht kritisieren, nur weil ich nicht so gut bin wie er, wenn ihr mich aber kritisieren dürft?"

WIE GEHT ES WEITER?

Ronaldo wird in der nächsten Saison weitere Freistöße für Al-Nassr schießen, nachdem er einen neuen Zweijahresvertrag beim saudischen Pro-League-Verein unterschrieben hat. Er bleibt auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil der portugiesischen Nationalmannschaft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026.