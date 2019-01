"Wann ist Training?" - Kurioser Chatverlauf zwischen Salah und Lovren veröffentlicht

Dejan Lovren und Mohamed Salah sind gute Freunde. Das beweist nun ein Screenshot, der den Chatverlauf der Liverpool-Stars zeigt.

Verteidiger Dejan Lovren vom FC Liverpool hat auf Instagram den Chatverlauf mit Teamkollege und Kumpel Mohamed Salah veröffentlicht, in dem der Ägypter ihm eine Frage stellt, die wohl jeder Kreisklassen-Kicker bestens kennt.

"Frohes neues Jahr", schrieb der Offensivstar seinem kroatischen Freund Lovren, welcher die besten Wünsche zurücksendete. Darauf antwortete Salah: "Wann ist morgen Training? Ich habe Dir nur ein frohes neues Jahr gewünscht, weil ich wissen wollte, wann Training ist. Immer noch um halb vier?"

Lovren veröffentlich WhatsApp-Verlauf mit Salah auf Instagram

Lovren schickte nur Lachsmileys zurück und postete den Screenshot des Verlaufs auf den sozialen Medien mit den Worten "Wer hat auch so einen Freund? Bei mir ist es Salah. PS: Ja, halb vier stimmt".

Die Stimmung in Liverpool scheint gut zu sein. Aufgrund eines Vorsprungs von sechs Punkten in der Premier League wenig verwunderlich. Am Donnerstag (21 Uhr im LIVE-TICKER) kommt es zum Spitzenspiel gegen Manchester City.