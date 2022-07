Die Vorbereitung ist bei allen Bundesligisten bereits voll im Gange. Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige zum Start der Bundesliga-Saison 2022/23.

Die Planungen für die Bundesliga-Saison 2022/23 sind in vollem Gange. Aktuell befinden sich die Teams noch in der Vorbereitung.

Mit Sadio Mane, Niklas Süle und Sebastien Haller hat es bereits einige spektakuläre Wechsel in der Sommer-Transferperiode gegeben. Und da werden sicherlich noch ein paar dazukommen. Der BVB will natürlich auch dieses Jahr die Meisterserie des FC Bayern brechen. Ob den Dortmundern das diesmal gelingt und ob sie gleich einen erfolgreichen Start in die neue Bundesliga-Saison hinlegen, erfahren wir dann ab August dieses Jahres.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zum Start der Bundesliga-Saison 2022/23.

Wann geht die Bundesliga wieder los? Alle Infos zum Start der Saison 2022/23

Durch die WM in Katar diesen Winter hat die Bundesliga-Planung dieses Mal etwas anders als sonst ausfallen müssen. Gestartet wird allerdings trotzdem bald und wir können uns wieder auf Fußball in der höchsten deutschen Liga freuen.

Das erste Spiel der neuen Saison findet am 5. August 2022 statt. Der amtierende Meister Bayern München tritt dann beim aktuellen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt an. Um 20:30 Uhr wird die Partie angepfiffen. Das Spiel wird übrigens auch im Free-TV bei Sat1 zu sehen sein sowie kostenlos im LIVE-STREAM bei ran.de.

Wann geht die Bundesliga wieder los? Die Eckdaten zur Saison 2022/23

Start 5. August 2022 (Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern) Ende Hinrunde (17. Spieltag) 25. Januar 2023 Start Rückrunde (18. Spieltag) 27. Januar 2023 Saisonende (34. Spieltag) 27. Mai 2023 Winterpause 14. November 2022 bis 20. Januar 2023

So früh begann die Saison zuletzt 2011. Die Besonderheit liegt dieses Jahr wie schon angesprochen bei der WM im Winter. Das Wochenende vom 11. bis zum 13. November 2022 wird das Ende der Hinrunde einläuten, denn kurz darauf beginnt die Weltmeisterschaft, bei der viele Spieler der Bundesliga vertreten sein werden. Das bedeutet also, dass die Hinrunde bis zum Start der WM noch nicht ganz abgeschlossen sein wird. Der 15. Spieltag wird der letzte im Jahr 2022 sein.

Im neuen Jahr nimmt die Liga dann am 20. Januar 2023 den Spielbetrieb wieder auf. Zu wünschen wäre natürlich, dass die deutschen Nationalspieler dann mit dem WM-Titel in die Heimat zurückkehren. Bis dahin ist es für die Elf von Trainer Hansi Flick allerdings noch ein langer Weg.

