Wann fängt die Bundesliga wieder an? So geht es jetzt weiter

Es gibt Fragen über Fragen in der Corona-Krise. Zum Beispiel, wie die Bundesliga mit der Pandemie umgeht. Goal präsentiert Euch die neuesten Updates.

Nach 25 Spieltagen ist die Bundesliga zu einem Stillstand gekommen. Die zuerst geplanten Geisterspiele am 26. Spieltag fanden doch nicht mehr statt, auch der kommende 27. Spieltag wurde abgesagt. Jetzt stellt sich die Frage, wann es mit der weitergeht.

Nachdem der Verdacht aufkam, dass sich Profispieler aus den Bundesligamannschaften mit dem Virus infiziert hatten, hat die DFL den Spielbetrieb vorerst eingestellt. Nun wurde auch der 27. Spieltag, der kommendes Wochenende hätte stattfinden sollen, abgesagt.

Ein erstes genanntes Datum, bis wann die Bundesliga mindestens pausieren wird, lautet 2. April 2020. Das verkündete Christian Seifert, Vorstand der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga (DFL) auf einer Pressekonferenz am Montag.

Doch ob die Saison nach diesem Datum überhaupt wieder stattfindet, steht noch nicht fest. Angesichts der Dynamik der Ausbreitung, kann es immer wieder zu neuen Entwicklungen kommen.

Das Corona-Virus hat die Sportwelt auf Eis gelegt, auch die Bundesliga ist betroffen. Gibt es schon ein Datum, wann wieder Fußball gespielt wird? In diesem Artikel findet Ihr Antworten auf viele Fragen.

Wann fängt die Bundesliga wieder an? Das sagt der DFL-Geschäftsführer

Neun Spieltage der Bundesliga stehen aktuell noch aus. Zudem muss das Duell zwischen und vom 24. Spieltag nachgeholt werden.

Bisher kann noch nicht mit Gewissheit gesagt werden, wann diese Spiele nachgeholt werden. Ob die Bundesliga in den nächsten Wochen wieder stattfinden kann, ist noch nicht entschieden worden.

DFL-Geschäftsführer Seifert betonte, dass vorerst eine Pause bis zum 2. April angesetzt ist. Dies bedeute allerdings nicht, dass ab dem 3. April wieder gespielt werden kann, erklärte Seifert auf der Pressekonferenz der DFL.

"Niemand kann guten Gewissens behaupten, wann wieder gespielt wird. Die Lage ändert sich jeden Tag. Wir können deshalb keine festen End- oder Startpunkte setzen", so Seifert weiter und fügte an: "Es ist aber noch zu früh zu sagen, die Saison kann nicht zu Ende gespielt werden, oder sollte nicht zu Ende gespielt werden."

Wann fängt die Bundesliga wieder an? Die Fakten im Überblick

Die Bundesliga wurde gestoppt: Fr., 13. März 2020

Fr., 13. März 2020 Welche Spieltage wurden bislang ausgesetzt? Spieltag 26 und 27

Spieltag 26 und 27 Die DFL trifft sich wieder am: 30. März 2020

Wann fängt die Bundesliga wieder an? Das vermuten die Verantwortlichen

Angesichts der massiven wirtschaftlichen Einbußen, die ein Abbruch der Saison nach sich ziehen würde, muss laut Seifert über eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter Ausschluss der Öffentlichkeit nachgedacht werden. Geisterspiele seien die einzige Überlebenschance für zehntausende Arbeitsplätze und Existenzen, die von der Bundesliga abhängig sind.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von , der in der ARD-Sportschau nach seinen Einschätzungen gefragt wurde, vermutet: "Ein normales Fußballspiel werden wir sehr lange nicht mehr erleben." Sollte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden, dann wohl nur als Geisterspiele ohne Fans, glaubt Watzke.

Für Fortuna Düsseldorfs Vorstandschef Thomas Röttgermann stellen solche Geisterspiele hingegen keine Option dar: "Fußball ist nicht Fußball, wenn keine Zuschauer da sind. So beschädigen wir den Fußball", erklärte Röttgermann der Rheinischen Post.

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des , sieht in der Diskussion um die Wiederaufnahme der Bundesliga derzeit keine Priorität: "Wir müssen erst mal der Realität ins Auge sehen und vier Wochen lang alles auf null stellen."

Erst wenn die Infektionszahlen sinken, könne man darüber nachdenken, wann die Bundesliga zum Spielbetrieb zurückkehre. Dieser ließe sich ohnehin innerhalb eine Woche organisieren, so Hoeneß. Und weiter: "Es kann sein, dass erst im Oktober wieder gespielt wird, das weiß doch keiner."

Wann fängt die Bundesliga wieder an? Welche Folgen hat die Unterbrechung für die Fußballwelt?

Neben den neun ausstehenden Spielen der Bundesliga, sollten in dieser Saison auch noch K.o.-Spiele in der , und im stattfinden. Auch die Europameisterschaft 2020 wurde vom 12. Juni bis 12. Juli angesetzt. Allesamt Termine, die im ursprünglich geplanten Zeitfenster wohl nicht mehr realisiert werden können.

Wann finden Champions League und Europa League wieder statt?

Nachdem in der vergangenen Woche noch Rückspiele im Champions-League-Achtelfinale ausgetragen wurden, wurden alle für diese Woche geplanten Spiele abgesetzt. Die UEFA entschied sich dazu, alle Spiele der Königsklasse und der Europa League auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Um das weitere Vorgehen in den Wettbewerben zu vereinbaren, wird am Dienstag, 17. März, eine Diskussion mit Vertretern der 55 Mitgliedsverbände der UEFA stattfinden. Dabei werden die Verantwortlichen per Videokonferenz die Lage besprechen.

Die spanische AS berichtet, dass dort auch über ein Final-Four-Turnier in der Champions League nachgedacht werden könnte. Um den Zeitplan bis zum angesetzten Finale am 30. Mai in Istanbul einzuhalten, könnte der Sieger im Schnellverfahren ermittelt werden.

Findet die im Sommer statt?

Dass bis zum 12. Juni 2020, wenn die EURO 2020 eigentlich beginnen sollte, wieder Normalität in der Fußballwelt einkehrt, ist derzeit kaum vorstellbar. Deshalb denkt angeblich auch die UEFA über eine Verschiebung des Turniers nach.

Das ZDF will aus Verbandskreisen erfahren haben, dass über zwei Szenarien einer möglichen Verlegung des Turniers nachgedacht wird. Die EM könnte demnach einerseits ein Jahr später im Sommer 2021 stattfinden, oder aber im Herbst oder Winter des laufenden Jahres.

Die weitere Vorgehensweise will die UEFA bei dem für Dienstag angesetzten Treffen mit den Vertretern der Mitgliedsverbände besprechen.