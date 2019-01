Wanda Nara: Verlängerung von Mauro Icardi bei Inter Mailand "in weiter Ferne"

Eine Vertragsverlängerung von Mauro Icardi bei Inter Mailand ist laut Frau und Beraterin Wanda Nara aktuell nicht in Sicht.

Wanda Nara, Frau und Beraterin von Inter-Stürmer Mauro Icardi, hat in einem Interview mit der AS verraten, dass eine Einigung hinsichtlich einer Vertragsverlängerung in Mailand nicht bevorstehe.

"Im Moment liegt eine Verlängerung von Icardi bei Inter in weiter Ferne", erklärte sie und dementierte Berichte aus Italien: "(...) Die Zahlen, über die in Italien gesprochen wird, sind falsch und wir haben von Inter noch kein zufriedenstellendes Angebot erhalten."

Mauro Icardi steht bei Inter Mailand bis 2021 unter Vertrag

Laut italienischen Medienberichten soll Icardi bei einer Unterschrift eine Verdopplung seines Jahresgehalts von bisher rund 4,5 Millionen Euro auf neun Millionen Euro fordern.

"Ich will nicht ausschließen, dass wir uns einigen, aber im Moment sind wir noch sehr weit davon weg", so Wanda Nara. "Es ergibt keinen Sinn, seinen Vertrag mit dem gleichen Gehalt zu verlängern."

Der Kontrakt des argentinischen Stürmers in der Mode-Metropole läuft noch bis 2021, wobei der 25-Jährige den Klub dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 110 Millionen Euro im Sommer in Richtung Ausland verlassen könnte - Real Madrid soll interessiert sein.