Wales - Ukraine: TV und LIVE-STREAM - so wird das WM-Playoff heute übertragen

Im Playoff-Finale für die Teilnahme an der WM 2022 stehen sich Wales und die Ukraine gegenüber. Alle Infos zur Übertragung gibt es bei GOAL.

Am heutigen Sonntagabend (05. Juni 2022) empfängt Wales zu Hause die Ukraine im Playoff-Finale der WM-Quali 2022. Die Partie wird um 18 Uhr im Cardiff-City-Stadion in Cardiff angepfiffen.

Wer heute gewinnt, der fährt zur WM nach Katar. Das will natürlich sowohl das walisische Team rund um Superstar Gareth Bale, sowie die Ukraine. Die Ukraine konnte sich in der letzten Partie mit 3:1 gegen Schottland durchsetzen, während Wales gegen Polen unterlag. Das Team von Kapitän Robert Lewandowski steht bereits als Teilnehmer der WM fest. Wer sich heute Abend durchsetzen kann, erfahren wir dann ab 18 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Wales - Ukraine: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Wales - Ukraine Wettbewerb Playoff-Finale (WM-Quali) Anpfiff 05. Juni - 18 Uhr Spielort Cardiff-City-Stadion (Cardiff)

Wales - Ukraine: Gibt es eine TV-Übertragung?

Leider nein, eine Übertragung der Partie im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht. Im Free-TV werden nur die Länderspiele mit deutscher Beteiligung in kompletter Länge live gezeigt. Trotzdem müsst Ihr nicht komplett auf eine Übertragung verzichten. Mehr dazu könnt Ihr im nächsten Abschnitt lesen.

Wales - Ukraine: Das Spiel bei DAZN im LIVE-STREAM sehen

Der größte Sport-Streamingdienst der Welt nennt sich DAZN und zeigt das Spiel zwischen Wales und der Ukraine live und in voller Länge. Was genau könnt Ihr bei DAZN jetzt aber eigentlich noch sehen und was kostet das? Wir klären Euch auf.

Bei DAZN laufen natürlich nicht nur die internationalen Länderspiele. Hier seht Ihr auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, genauso wie den Großteil aller Champions-League-Partien. Dazu kommen noch die italienische, spanische und französische Liga. Aber auch für Fans von anderen Sportarten hat DAZN viel im Angebot.

Dort läuft nämlich die NBA und NFL, sowie viele Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts, Boxen oder Motorsport. Wie gerade beschrieben ist das Zusehen bei DAZN allerdings nicht kostenlos möglich. Das Monatsabo kostet Euch pro Monat 29,99 Euro, bei einem Jahresabo werden pro Monat 24,99 Euro oder einmalig 274,99 Euro fällig.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr dann ein gültiges Abo habt und ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den STREAM verfolgen könnt, seht Ihr ab 18 Uhr die Partie bei DAZN mit Kommentator Uwe Morawe und Experte Sascha Bigalke.

Noch mehr Infos zu DAZN:

Wales - Ukraine: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wales - Ukraine: Die Übertragung im Überblick

TV - LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL

Wales - Ukraine: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.