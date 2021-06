Schweiz verpasst Sieg gegen Wales - Das zweite Spiel der EM in der TICKER-Nachlese

Die Schweiz hat trotz großer Überlegenheit den Auftaktsieg bei der EM verpasst. Gegen Wales kamen die Eidgenossen nicht über ein 1:1 hinaus.

Die "goldene Generation" der Schweiz hat auf dem Weg zu ihren ambitionierten Zielen bei der EM gleich zum Auftakt einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Nationaltrainer Vladimir Petkovic kam gegen Wales mit Superstar Gareth Bale nach einer schwachen Vorstellung nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verpasste den ersten wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase.

Zwar gingen die Eidgenossen gegen das Überraschungsteam der vergangenen EM durch den Gladbacher Breel Embolo (49.) in Führung, Kieffer Moore (74.) traf allerdings zum verdienten Ausgleich. Die Schweizer Mannschaft, die nicht wenige als die beste in der Geschichte der Alpenrepublik sehen, entwickelte vor 30.000 Zuschauern im Nationalstadion von Baku zu selten Gefahr in der Offensive - und steht am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Italien in Rom im Kampf um das Achtelfinal-Ticket bereits unter Druck.

Die Schweizer hatten ihre Ziele vor dem Turnierstart in aller Deutlichkeit formuliert, nachdem sie bei der WM 2014, der EM 2016 und der WM 2018 jeweils bereits im Achtelfinale gescheitert waren. Es sei ein sehr guter Zeitpunkt, "um Geschichte zu schreiben", betonte Kapitän Granit Xhaka. Erstmals seit 1954 wollen die Eidgenossen wieder bei einem großen Turnier ins Viertelfinale einziehen.

Wales - Schweiz 1:1 Tore 0:1 Embolo (49.), 1:1 Moore (74.) Aufstellung WAL Ward - Mepham, Rodon, Davies, C.Roberts - Allen, Ramsey (90.+3 Ampadu) - Moore, James (75. Brooks), Morrell - Bale Aufstellung SUI Sommer - Mbabu, Elvedi, Schär, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Shaqiri (66. Zakaria), Embolo, Seferovic (84. Gavranovic) Gelbe Karten Moore (47.) - Schär (30.), Mbabu (63.)

Fazit | Aus Baku soll es das gewesen sein. Heute Abend warten aber noch zwei EM-Spiele auf Sie: Um 18 Uhr spielt Dänemark gegen Finnland und um 21 Uhr muss Belgien gegen Russland ran. Ich wünsche viel Spaß bei diesen Spielen, einen schönen restlichen Samstag und bis zum nächsten Mal!

Fazit | Italien übernimmt nach dem ersten Spieltag also die alleinige Tabellenführung in der Gruppe A, Wales und die Schweiz teilen sich den 2. Rang. Am kommenden Mittwoch finden die nächsten Spiele dieser Gruppe statt: Wales tritt gegen die Türkei an (18 Uhr) und um 21 Uhr folgt das Nachbarnduell zwischen Italien und der Schweiz.

Fazit | Punkteteilung zwischen Wales und der Schweiz - ein Ergebnis, mit dem die Männer von der Insel sehr gut leben können. Die Schweizer blicken dagegen eher bedröppelt drein, sie hätten hier gerne die drei Punkte gehabt. Mit dem Führungstreffer kurz nach der Pause sah es für die Eidgenossen auch gut aus, denn auch danach schienen sie alles unter Kontrolle zu haben. Eine kurz ausgeführte Ecke bescherte den Walisern aber den Ausgleich. In der Schlussphase warf die Schweiz noch mal alles nach vorne und glaubte auch, noch mal in Führung gegangen zu sein - Gavranovics Treffer wurde aber aufgrunde einer knappen Abseitsstellung aberkannt. Auch dank eines starken Wards im Waliser Tor blieb es dann bis zum Ende beim 1:1.

Wales vs. Schweiz im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+5 Minute | Rodriguez chippt den Ball in den Strafraum, er fliegt aber über Freund und Feind hinweg und geht auf der anderen Seite zu Xhaka, der ihn wieder in den Strafraum schaufelt - direkt in die Arme von Ward.

90.+4 Minute | Es gibt noch mal Eckball für die Schweiz ...

90.+3 Minute | Für Spielmacher Ramsey bringt Page Ampadu, einen defensiven Mittelfeldspieler, der auch als Innenverteidiger spielen kann.

Wales vs. Schweiz im LIVE-TICKER: WECHSEL | Ampadu für Ramsey (90.+3)

90.+2 Minute | Wieder Ward mit den Fingerspitzen! Mbabu steckt für Gavranovic durch, der sofort abdrückt. Rodon fälscht noch ab und der Ball scheint im hohen Bogen über den Waliser Keeper hinwegzufliegen - irgendwie kommt Ward aber noch ran.

90.+2 Minute | Die Schweiz spielt inzwischen voll auf Sieg, Wales ist nur noch am Verteidigen.

90.+1 Minute | Fünf Minuten gibt es obendrauf.

90. Minute | In der letzten Minute der regulären Spielzeit gibt es noch eine Ecke für die Schweiz: Xhaka flankt perfekt auf Embolo, der aufs Tor köpft. Ward reagiert bärenstark, seine linke Hand lenkt den Ball über die Latte.

89. Minute | Schönes Zuspiel von Ramsey auf Bale, der mit rechts schießen will. Schär bekommt noch den Fuß dazwischen und entschärft damit den Schuss.

88. Minute | Gavranovic verschafft sich mit einem Dribbling Platz und zieht aus knapp 20 Metern ab. Der Flachschuss erwischt Ward auf dem falschen Fuß, er geht aber auch links am Tor vorbei.

87. Minute | Das Tor zählt nicht! Es war ganz knapp, aber Gavranovic war tatsächlich näher am Tor als der letzte Waliser Verteidiger.

86. Minute | Gavranovic trifft sofort! Freuler chippt den Ball auf Embolo, der mit dem Kopf für Gavranovic auflegt. Aus kurzer Distanz haut dieser den Ball unter die Latte. Aber war das kein Abseits? Der VAR überprüft auf jeden Fall, ob Gavranovic bei Embolos Zuspiel im Abseits stand.

84. Minute | Ein Stümer ersetzt einen anderen: Der glücklose Seferovic macht Platz für Gavranovic.

Wales vs. Schweiz im LIVE-TICKER: WECHSEL | Gavranovic für Seferovic (84.)

83. Minute | Doppelpass zwischen Bale und Davies, dann bringt Davies den Ball flach an den Fünfer. Ramsey ist durchgestartet und grätscht nach dem Ball, er erreicht ihn aber nich

80. Minute | Die letzten zehn Minuten brechen gleich an und beide Teams scheinen sich zu fragen: Was nun? Soll man sich mit dem Punkt zufriedengeben oder doch auf Sieg spielen und dabei das Risiko eingehen, sich einen Konter einzufangen?

77. Minute | Zakaria hat auf rechts Platz und flankt an den zweiten Pfosten. Embolos kann das Leder mit einem schwierigen Flugkopfball nicht aufs Tor lenken.

76. Minute | Von einem wirklich verdienten Treffer kann man nicht reden, denn Chancen hatten die Waliser zuvor nicht gehabt. Gleichzeitig muss man aber sagen: Nach dem Führungstor kam von der Schweiz auch nichts mehr, die Eidgenossen waren nur noch darauf bedacht, die Führung über die Zeit zu bringen - und das wurde jetzt bestraft.

75. Minute | Nach dem eigenen Ausgleich wechselt Page zum ersten Mal: Er nimmt James runter und wechselt an seiner Stelle Brooks ein.

Wales vs. Schweiz im LIVE-TICKER: WECHSEL | Brooks für James (75.)

74. Minute | Der Ausgleich! Die Waliser führen eine Ecke kurz aus, der Ball geht zurück zu Roberts, der aus dem Halbfeld flankt. Moore kommt frei zum Kopfball und setzt den Ball perfekt ins lange Eck.

TOOOR! Wales vs. Schweiz 1:1 | Torschütze: Moore (74.)

72. Minute | Bale lässt sich nun etwas tiefer fallen, um im Spielaufbau auszuhelfen. Dadurch fehlt er aber als Anspielstation in der Spitze und das Waliser Spiel bleibt relativ harmlos.

69. Minute | Noch gute zwanzig Minuten sind zu spielen, die Schweizer können aktuell den Ball recht entspannt durch die eigenen Reihen laufen lassen. Wales holt womöglich noch mal kurz Luft, um in der Schlussphase alles nach vorne werfen zu können.

66. Minute | Petkovic nimmt den ersten Wechsel des Spiels vor: Shaqiri muss runter, dafür betritt der etwas defensivere Zakaria den Platz.

Wales vs. Schweizim LIVE-TICKER: WECHSEL | Zakaria für Shaqiri (66.)

66. Minute | Embolo dribbelt von links in den Strafraum und visiert mit dem Innenrist das lange Eck an. Er zirkelt den Ball aber knapp am Tor vorbei.

64. Minute | Ramsey führt den Freistoß aus, seine Flanke fliegt hoch in den Strafraum. Weder ein Waliser noch ein Schweizer kann den Ball aber erreichen und er fliegt harmlos ins Toraus.

63. Minute | Mbabu grätscht gegen James, erwischt dabei zwar den Ball, aber er säbelt vor allem den Gegner um. Dafür kassiert er die Gelbe Karte.

Wales vs. Schweiz im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Mbabu (63.)

61. Minute | James' Ecke findet den Kopf von Akanji, dessen Klärungsaktion aber zu Davies geht. Er nimmt den Ball an und haut mit dem linken Vollspann drauf - drüber!

60. Minute | James will auf links Fahrt aufnehmen, wird aber von Embolo gestoppt, der zur Ecke klärt. Bei der Abwehraktion hat Embolo sich aber wehgetan, er muss sich hinlegen und die Teamärzte kommen aufs Feld.

58. Minute | Wales versucht, die Schlagzahl zu erhöhen. Mehr Spieler kommen nach vorne und die Schweizer Verteidiger werden früher angegriffen.

56. Minute | Morrell chippt den Ball aus dem Halbfeld auf Allens Kopf, der die Kugel nur streift. Sie fliegt trotzdem aufs Tor zu, aber Schär steht richtig und haut sie aus der Gefahrenzone.

53. Minute | Embolo marschiert erneut durchs Zentrum, kein Waliser kann ihn stoppen. Er legt zu Mbabu rüber, der sofort mit dem Innenrist aufs lange Eck zielt. Er trifft die Kugel aber schlecht und sie rollt weit am Tor vorbei.

52. Minute | Bale kommt über die rechte Seite, seine Hereingabe mit rechts pflückt Sommer aber ohne Schwierigkeiten runter.

51. Minute | Dem Spiel könnte dieser Treffer gut tun. Die Waliser werden jetzt gezwungen sein, mehr für die Offensive zu tun. Dadurch werden sich auch Räume für die Eidgenossen öffnen.

49. Minute | Die folgende Ecke bringt das Tor. Shaqiri flankt vors Tor und Embolo setzt sich im Luftduell gegen Roberts durch. Sein Kopfball landet unhaltbar im linken unteren Eck, Ward kann nur hinterherschauen.

49' GOOOAAAL!! Breel Embolo bringt us kurz nach Wiederanpfiff in Führung! La Suisse ouvre le score par l'intermédiaire de Breel Embolo! Breel Embolo apre le marcature per la Svizzera!



Assist: Shaqiri



TOOOR! Wales vs. Schweiz 0:1 | Torschütze: Embolo (49.)

49. Minute | Embolo! Der Gladbacher setzt sich gegen zwei Gegner durch und schießt aus 15 Metern - Ward reagiert ganz stark und lenkt den Ball über die Latte.

48. Minute | Schär blutet aus der Nase und muss an der Seitenlinie behandelt werden.

47. Minute | Moore streckt im Luftduell mit Schär den Arm zu sehr aus und trifft den Schweizer mit dem Ellbogen im Gesicht. Schmerzhaft für Schär und Moore sieht Gelb.

Wales vs. Schweiz im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Moore (47.)

47. Minute | Keine Wechsel zur Pause, beide Teams spielen mit derselben Elf weiter.

46. Minute | Es geht weiter!

Wales vs. Schweiz im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Kein Tor nach 45 Minuten, aber eine interessante Begegnung. Wales startete gut in die Partie und hatte durch Moore auch die erste nennenswerte Chance - aber Sommer war zur Stelle. Danach übernahm die Schweiz immer mehr die Kontrolle über das Spiel und erspielte sich vor allem über Standards auch ein paar Gelegenheiten. Erst kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Schweizer aber einen echten Hochkaräter, Seferovic konnte den Ball aus kurzer Distanz aber nicht aufs Tor bringen. Wales wird nach dem Wechsel versuchen müssen, den Ball etwas besser zu halten und mehr aus seinen Kontermöglichkeiten zu machen. Die Schweiz kann mit ihrem spielerischen Auftreten zufrieden sein, im letzten Drittel braucht es aber mehr Kreativität.

Wales vs. Schweiz im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+2 Minute | Zwei Minuten Nachspielzeit wird es geben, eine ist bereits abgelaufen.

45.+1 Minute | Die Chance für Seferovic: Ein langer Pass von Mbabu findet Embolo im Strafraum. Mit dem Rücken zum Tor schirmt er den Ball gut ab und legt dann für Seferovic auf. Der muss die Kugel direkt nehmen und jagt ihn aus sieben Metern deutlich übers Tor.

45. Minute | Den Eckstoß führt Freuler aus, Rodon köpft den Ball weg.

44. Minute | Shaqiri tritt den Freistoß und flankt in den Strafraum. Bale hat keine andere Wahl, als per Kopf zur Ecke zu klären.

44. Minute | Mbabu muss das Feld verlassen, er tut das aber aus eigener Kraft und wird sicherlich gleich zurückkehren.

43. Minute | Nach einem Foul von Davies bleibt Mbabu am Boden liegen und muss behandelt werden. Das Spiel ist unterbrochen.

41. Minute | Rodriguez findet Seferovic am Sechzehnereingang, der Ex-Frankfurter legt sich den Ball auf den rechten Fuß und drückt ab - zu hoch.

40. Minute | Dem Spiel fehlt es inzwischen an Zug und es plätschert dem Halbzeitpfiff entgegen. Die Schweiz ist bemüht, will aber nicht ins letzte Risiko gehen - auch, weil die Waliser bereits gezeigt hat, dass sie über Konter Gefahr ausstrahlen können.

37. Minute | 65 Prozent Ballbesitz für die Schweiz - das spricht eine relativ klare Sprache. Aber die Waliser verteidigen gut und haben bislang nur wenig zugelassen.

34. Minute | Erneut schlägt Shaqiri eine Ecke an den ersten Pfosten, Moore kann gerade noch vor Akanji klären.

31. Minute | Bale flankt vors Tor, Sommer kommt nicht raus. Aber Moore fehlt ein Meter, um an den Ball zu kommen. Das Leder endet im Toraus.

30. Minute | James kontert über die linke Seite und dribbelt an Schär vorbei, der sich nur noch mit einem Foul zu helfen weiß. Es gibt Gelb für den Verteidiger und einen vielversprechenden Freistoß am Strafraumeck für Wales.

Wales vs. Schweiz im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Schär (30.)

27. Minute | Seferovic wird im Strafraum mit dem Rücken zum Tor angespielt, verschafft sich etwas Platz und schießt aus der Drehung. Er trifft die Kugel gut, zirkelt sie aber knapp links am Tor vorbei.

26. Minute | Die Eidgenossen haben das Spiel inzwischen an sich gerissen und drücken die Waliser hinten rein.

24. Minute | Wales klärt eine Flanke nur unzureichend und der Ball geht zu Xhaka, der ihn direkt mit links nimmt. Ward sieht zu, wie der Flachschuss einen guten Meter rechts an seinem Pfosten vorbeizischt.

22. Minute | Davies spielt einen bösen Fehlpass und Mbabu sprintet die rechte Seite hinunter. Er sucht Embolo mit einer Flanke, findet aber nur Mepham, der den Ball vor dem Gladbacher wegköpft.

20. Minute | Shaqiri bringt eine Ecke halhoch an den ersten Pfosten und Schär versucht es mit einem Hackentrick. Er leitet den Ball tatsächlich aufs Tor, aber Ward ist zur Stelle und wehrt mit dem rechten Bein ab.

19. Minute | Jetzt darf Moore wieder ins Spiel eingreifen.

18. Minute | Die Waliser sind erst mal zu zehnt, während die Teamärzte Moore einen Turban anlegen und sichergehen, dass er nicht mehr blutet.

17. Minute | Moore muss behandelt werden, weil einen Cut am Auge hat. Beim Kopfballduell ist er mit Mbabu zusammengestoßen, ein Foul war es aber nicht.

16. Minute | Die folgende Ecke geht erneut zu Moore, diesmal wird er aber von Mbapu gestört und bringt das Leder nicht aufs Tor.

15. Minute | Sommer mit der Parade! James flankt punktgenau auf Moores Schädel und der Stürmer köpft aufs Tor. Sommer macht sich ganz lang und lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte.

13. Minute | Es ist übrigens das erste Mal, dass die Schweiz und Wales bei einem großen Turneier aufeinandertreffen. Das ist angesichts der Tatsache, dass es erst das dritte große Turnier der Waliser ist, auch nicht sonderlich überraschend. Von den bisherigen sieben Duellen (inklusive Freundschaftsspiele) gewann die Schweiz fünf (zwei Niederlagen), das letzte im Oktober 2011 ging aber an Wales (2:0 in Swansea in der EM-Qualifikation).

10. Minute | Die Waliser pressen den Gegner ab dem Mittelkreis an und wollen so den Spielaufbau der Schweizer stören. Das gelingt ihnen auch ganz gut, imer wieder müssen die Schweizer Verteidiger lange Bälle schlagen oder zu Sommer zurückpassen.

7. Minute | Die folgende Ecke wird von Mepham aus der Gefahrenzone geköpft.

6. Minute | Rodriguez' Flankenball findet Mbapu am zweiten Pfosten. Der Wolfsburger kann sich zwar im Kopfballduell gegen Davies durchsetzen, er köpft seinen Gegner aber an und der Ball segelt deutlich am Tor vorbei.

6. Minute | Die Waliser haben schnell Fuß gefasst, die Schweizer müssen dagegen erst noch in Spiel finden.

3. Minute | Diesmal geht es über die rechte Seite, Roberts wird an die Grundlinie geschickt und passt flach an den Fünfer. Schär ist vor James am Ball und klärt.

2. Minute | Erster Angriff der Waliser: James flankt von links vors Tor, Sommer hat aber aufgepasst und schnappt sich den Ball.

1. Minute | Der Ball rollt!

Wales vs. Schweiz im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Knapp 20 000 Fans sind ins Olympische Stadion von Baku eingelassen worden.

vor Beginn | Die Hymnen ertönen und in wenigen Minuten wird das Spiel beginnen.

vor Beginn | Der 39-jährige Franzose Clement Turpin wird das Spiel leiten.

vor Beginn | In der heimischen Schweizer Liga spielen dagegen nur vier Spieler: Cömert, Omeragic, Widmer und Fassnacht. Und von ihnen wird wohl nur Widmer eine nennenswerte Spielzeit bekommen.

vor Beginn | Im Schweizer Kader stehen zwölf Spieler, die aktuell in der Bundesliga ihr Geld verdienen. Die heutige Startelf zählt mit Remo Freuler nur einen einzigen Spieler, der nie in einem deutschen Verein gespielt hat. Allein von Borussia Mönchendgladbach sind vier Spieler (Sommer, Elvedi, Zakaria und Embolo) mit der Schweiz zur EM gereist.

vor Beginn | Die Schweiz hat sich unter Petkovic zu einer sehr soliden Mannschaft entwickelt, die auch ansehnlichen Fußball spielt. Vor fünf Jahren war für die Schweiz im Achtelfinale Schluss, man schied im Elfmeterschießen gegen Polen aus. Mit einem erneuten Ausscheiden in der Runde der letzten 16 wäre man bei den Eidgenossen sicher nicht zufrieden.

vor Beginn | In der FIFA-Weltrangliste steht Wales auf Platz 18 vor Nationen wie Schweden, Polen oder Österreich. Diese Mannschaft sollte also nicht unterschätzt werden.



vor Beginn | Wales war neben Island eine der zwei großen Überraschungen der letzten EM, für die Männer von der Insel war erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger Portugal Schluss. An der WM 2018 nahmen sie nicht teil, die Qualifikation wurde um zwei Punkte verpasst. Jetzt ist Wales wieder dabei und reist mit vielen Talenten an, die sich im britischen Fußball etabliert haben.

vor Beginn | Noch zwanzig Minuten, dann beginnt das zweite Spiel dieser Europameisterschaft. Die erste Partie war das andere Duell der Gruppe A, dass Italien gestern Abend gegen die Türkei 3:0 gewann. Die Italiener sind der klare Favorit auf den Gruppensieg, aber der Kampf um den 2. und 3. Platz ist komplett offen. Umso wichtiger ist es für Waliser und Schweizer, heute gut ins Turnier zu starten.



vor Beginn | Das 7:0 gegen Liechtenstein hatte der Schweizer Trainer, um viele Spieler zu testen. Gegenüber diesem Spiel bleiben einzig Freuler und Shaqiri in der Startelf.



vor Beginn | Vladimir Petkovic schickt die Schweizer im 3-4-1-2 aufs Feld: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez - Shaqiri - Embolo, Seferovic.

vor Beginn | Trainer Rob Page rückt von der Dreierkette ab, mit der Wales in den letzten Monaten gespielt hat und stellt wieder eine Viererkette auf. Überhaupt gibt es im Vergleich zum letztem Freundschaftsspiel (einem 0:0 gegen Albanien) ganze sechs Änderungen: Hennessey, Ampadu, Williams, Levitt, Norrington-Davies und Brooks weichen für Ward, Rodon, Morell, Bale, Moore und James.



vor Beginn | Hier sind die Aufstellungen - Wales wird im 4-3-3 auflaufen: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies - Allen, Morell, Ramsey - Bale, Moore, James.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum 1. Spieltag der Europameisterschaft 2020 in der Gruppe A zwischen Wales und der Schweiz.

Aufstellung Wales: Ward - Mepham, Rodon, Davies, C.Roberts - Allen, Ramsey - Moore, James, Morrell - Bale

Aufstellung Schweiz: Sommer - Mbabu, Elvedi, Schar, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Shaqiri, Embolo, Seferovic

Wales ist zum 2. Mal bei einer EM-Endrunde mit dabei. 2016 erreichten die Dragons das Halbfinale.

Die Schweiz qualifizierte sich bereits zum 5. Mal für eine EM-Endrunde, schied aber 3 Mal in der Vorrunde aus und erreichte 2016 das Achtelfinale.

7 Mal sind Wales und die Schweiz bisher aufeinandergetroffen, noch nie bei einem großen Turnier. 5 Mal siegten die Schweizer, 2 Mal die Waliser. Es gab noch kein Remis.

Zuletzt trafen die beiden Nationen vor fast einem Jahrzehnt im Rahmen der EM-Qualifikation aufeinander. Am 7. Oktober 2011 feierte Wales einen 2:0-Heimsieg.

Wales hat nur eines der letzten 8 Länderspiele verloren (1:3 gegen Belgien). Die Hälfte der Spiele (4) endete jeweils mit 1:0-Siegen. 2 Spiele endeten torlos.

Die Schweiz hat die letzten 5 Länderspiele nicht verloren und die jüngsten 4 allesamt gewonnen. (das Spiel gegen die Ukraine wurde allerdings covidbedingt kampflos mit 3:0 gewertet).

In den letzten 11 Länderspielen erzielten die Waliser nur 1 Mal mehr als 1 Tor pro Spiel (3:1 gegen Finnland).

Die Schweiz hat in den letzten 6 Länderspielen immer getroffen.

Wales vs. Schweiz heute ... im TV Magenta TV im LIVE-STREAM magentatv.de LIVE-TICKER Goal

Die Schweiz wartet seit 67 Jahren sehnsüchtig auf einen Viertelfinal-Einzug bei einem großen Turnier. Die Hoffnungen ruhen auf einer goldenen Generation mit zahlreichen Bundesliga-Legionären.

Baku/Frankfurt (SID) Die Sehnsucht der Schweizer nach dem Ende der 67 Jahre andauernden Durststrecke ist riesig - schon bei den Vorbereitungen auf die EM ließen Yann Sommer und Co. keine Zweifel daran aufkommen. Er werde seinen Koffer so packen, "dass ich bis zum letzten Tag des Turniers noch ein paar Unterhosen hätte", sagte der Gladbacher Torhüter. Und auch Kapitän Granit Xhaka versicherte: "Ich packe ganz sicher genug Sachen ein, die bis zum Finale reichen."

Die goldene Generation der Eidgenossen ist offenbar bereit, endlich die riesigen Erwartungen zu erfüllen. Schon vor dem Auftakt am Samstag (15.00 Uhr/MagentaTV) gegen Wales in Baku gehen die Blicke in der Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic weit über die Gruppenphase hinaus. "Bei der EM wollen wir endlich in dieses verdammte Viertelfinale. Wir haben das Potenzial, Geschichte zu schreiben, und das haben wir bereits oft gezeigt", sagte Xhaka.

Ohnehin sehen nicht wenige in der aktuellen Mannschaft die beste in der Fußballgeschichte der kleinen Alpenrepublik - auch aufgrund der Erfahrung von elf Bundesliga-Legionären. In den entscheidenden Momenten waren die Schweizer bislang aber stets gescheitert - bei der WM 2014, der EM 2016 und der WM 2018 erwischte es das Team jeweils bereits im Achtelfinale.

"Man muss jetzt diese Hürde im Kopf überwinden und es einfach mal schaffen", sagte der ehemalige Nationalcoach Ottmar Hitzfeld im Blick. Schließlich wartet die Schweiz seit der Weltmeisterschaft 1954 im eigenen Land darauf, dass ihre Nati endlich wieder den Sprung unter die besten acht Mannschaften bei einem großen Turnier schafft. Aus Hitzfelds Sicht wäre dann sogar das Halbfinale drin.

Vor allem der "deutschen Fraktion" um Sommer mit seinen Gladbacher Teamkollegen Breel Embolo, Denis Zakaria und Nico Elvedi kommt eine wichtige Rolle zu. Sie müssen die Mannschaft gemeinsam mit den anderen Stammkräften, die bereits reichlich international und in Deutschland Erfahrung gesammelt haben, führen - etwa mit Xhaka, Xherdan Shaqiri oder Ricardo Rodriguez.

"Dafür, dass wir im Vergleich zu Deutschland ein so kleines Land sind, haben wir viele gute Spieler mit viel Potenzial", sagte Zakaria der Sport Bild. An Selbstbewusstsein mangelt es den Schweizern keineswegs.

Anders als bei der WM in Russland, als die Doppeladler-Affäre um Xhaka und Shaqiri massiv Unruhe in die Mannschaft gebracht hatte, muss Petkovic den Fokus diesmal auf das Wesentliche richten.

Doch der Nationalcoach dämpft die Erwartungen - ganz im Gegenteil zu seinen Profis. "Ich sage es so: Optimistisch gesehen bin ich mit Granit Xhaka einig, realistisch gesehen vielleicht nicht", sagte der 57-Jährige der Neuen Zürcher Zeitung: "Vorerst wollen wir nicht vom Achtelfinale oder Viertelfinale oder Halbfinale sprechen." Sollte die Schweiz aber die Gruppenphase überstehen, ist laut Petkovic "alles möglich".

