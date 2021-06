Wales, Mannschaftsfoto: Das steckt hinter der skurrilen Teampose bei der EM 2021

Bei der EM wird nicht nur Fußball gespielt, auch rund ums Spiel gibt es genug Geschichten. Goal wirft einen genauen Blick auf Wales' Mannschaftsfoto.

Letzter und entscheidender Spieltag bei der EM 2021 in der Gruppe A - heute entscheidet sich, welche Mannschaft aus dem Quartett Italien, Schweiz, Türkei und Wales als Erster und Zweiter in das Achtelfinale kommen. Los geht es um 18.00 Uhr in parallel ausgetragenen Partien.

Den Gruppensieg im Blick: Beim Duell zwischen Wales und Italien steht der Gewinner als Erster der Gruppe A im Achtelfinal - für die kleine Inselnation sind die vier Punkte nach zwei Spielen bereits jetzt eine Bestätigung des positiven Trends der letzten Jahre.

Bei der EM 2016 schaffte Wales es als Gruppenerster vor Russland, England und der Slowakei in die K.o.-Runde, wobei später auch Nordirland und Belgien in Achtel- und Viertelfinale keine großen Hindernisse waren. Erst im Halbfinale war gegen den späteren Europameister Portugal Schluss.

Es war ein legendärer Run, der Lust auf mehr gemacht hat - eine Sache, die dabei auch eine Rolle spielt, soll ein kurioses Ritual vor dem Spiel sein. Wir schauen uns das genauer an.

Schon bei der EM 2016 schaffte Wales gleich mehrere Sensationen und kam bis in das Halbfinale. Goal schaut sich in diesem Artikel an, woran das liegen könnte.

Das Mannschaftsfoto von Wales: Das steckt hinter der kuriosen Teampose bei der EM 2021

Was ist überhaupt passiert? Es ist ein Phänomen, das die Waliser Nationalmannschaft schon seit Jahren begleitet: Vor jedem Länderspiel geben die elf Spieler beim Mannschaftsbild eine, sagen wir mal, ungewöhnliche Figur ab.

Mal stehen von den elf Fußballern nur drei, während acht knien, was natürlich nicht ganz der gewöhnlichen und symmetrischen Herangehensweise an solche Gruppenbilder entspricht. Alternativ ist die Verteilung ausgeglichen (fünf stehen, sechs knien oder umgekehrt), allerdings sind die beiden Reihen voneinander so weit versetzt, dass von Symmetrie nicht einmal ansatzweise die Rede sein kann.

Ist das Absicht? So kommt das Mannschaftsfoto von Wales zustande

Schon vor Jahren ist das aufmerksamen Anhänger:innen aufgefallen - bereits vor der Erfolgsgeschichte bei der EM 2016 konnte man Aaron Ramsey, Gareth Bale und Co. dabei beobachten.

Woher das kommt? Ganz einfach: Unvermögen! "Ich war bei den letzten Spielen nicht dabei, aber es sieht so aus, als wäre es schlimmer geworden! Ich war auch ein paar Mal dabei, allerdings passierte das aus Versehen", so Mittelfeldspieler Jonny Williams 2016 über die merkwürdigen Mannschaftsbilder.

"Nicht gut", "schrecklich": Wales-Spieler machen keinen Hehl um verwirrende Teambilder

Klarer noch formulierte es Mittelfeldkrieger Joe Ledley: "Wir waren da einfach nicht gut drin." Dass das nicht nur Anhänger:innen auf Twitter, sondern auch den Fußballern selbst irgendwann aufgefallen ist, ist klar - geändert hat sich aber nichts, laut Ledley: "Erst haben wir uns damit nicht befasst, aber dann kamen immer mehr Bilder zusammen und es war schrecklich - also dachten wir, wir können es einfach so lassen."

Dabei hat sich aus diesem Unvermögen fast schon ein Ritual entwickelt: "Es hat uns Glück gebraucht. Das hat nichts mit Aberglauben zu tun, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir nochmal ein vernünftiges Bild hinbekommen werden."

Wales-Mannschaftsbilder als Internet-Meme: Trainieren die Waliser ihre Mannschaftspose?

Der Erfolg bei der EM 2016 konnte sich auf jeden Fall sehen lassen - das Halbfinale hätten wohl die Wenigsten den Walisern zugetraut. Auch heute haben die Waliser noch viel vor - nicht nur auf dem Platz: "Ich weiß nicht, wie weit wir mit solchen Mannschaftsbildern noch gehen können.... es sei denn, wir lassen Wayne Hennessey (den Torwart, Anm. d. Red.) alleine hinten", so Williams.

Generell ist Hennessey in viele Planspielen involviert - so erwähnte Ledley beispielsweise, dass der Torwart auch mal in der vorderen Reihe der knienden Feldspieler zu finden sein könnte. Das Problem dabei: Selbst im Knien wäre er wohl ähnlich groß wie Mitspieler Joe Allen im Stehen.

Mittlerweile entstehen die kuriosen Konstellationen nicht mehr spontan, sondern haben System: Sie werden zwar nicht "trainiert", wer wo steht wird aber in Meetings aber schon angesprochen. Dass die Waliser es aber sehr wohl auch vernünftig hinbekommen, zeigt das folgende Bild aus dem Oktober 2015.

Who else loves the way Wales pose for the team photos 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🤪 pic.twitter.com/oba8Dg30Uo — Dan Wagstaff 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@DanWag1) June 16, 2021

