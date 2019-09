Wales U21 vs. Deutschland U21: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - Alles zur Übertragung der EM-Qualifikation der DFB-Junioren

In der EM-Qualifikation gastiert die deutsche U21 in Wales. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel der DFB-Junioren live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Der erste Aufgalopp in der EM-Qualifikation steht für die deutsche U21-Nationalmannschaft an. Die DFB-Junioren treffen am Dienstagabend (10. September) auf Wales' U21 . Anstoß der Partie ist um 20 Uhr .

Die runderneuerte deutsche U21-Nationalmannschaft, bei der gleich 19 Debütanten im Kader stehen , hat 67 Tage nach dem verlorenen EM-Endspiel gegen Spanien einen gelungenen Neustart hingelegt. Im Testspiel gegen Griechenlands U21 gewann das Team von Junioren-Nationaltrainer Stefan Kuntz mit 2:0.

Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg und Niklas Dorsch vom 1. FC Heidenheim erzielten die Treffer für das deutsche Team, das gegen nun in die EM-Qualifikation startet. Die Waliser haben ihr erstes Quali-Spiel bereits mit 1:0 gegen Belgien gewonnen .

Holen die DFB-Junioren gegen Wales U21 die ersten Zähler der EM-Qualifikation? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Auch die Aufstellungen beider Mannschaften erfahrt Ihr in den nächsten Absätzen.

Wales U21 vs. U21 heute live: Das Duell in der EM-Qualifikation in der Übersicht

Duell Wales U21 vs. Deutschland U21 Wettbewerb -Qualifikation, Gruppe 9 Datum Dienstag, 10. September | 20 Uhr Ort Racecourse Ground (Wrexham, Wales) Zuschauer 10.771 Plätze

Wales U21 vs. Deutschland U21 heute live im TV verfolgen - So geht's!

Wer zeigt die deutsche U21-Nationalmannschaft gegen Wales U21 heute live im TV? Während die U21-Europameisterschaft in diesem Sommer noch live im Free-TV in der ARD und im ZDF zu sehen war, laufen die kommenden Spiele der deutschen U21 allesamt nicht mehr bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Auch RTL , Sky und Co. zeigen die Partie zwischen Deutschland U21 und Wales U21 nicht live im Fernsehen.

Die Übertragungsrechte an den Spielen der DFB-Junioren hat sich ein anderer frei empfangbarer Sender gesichert. In den nächsten Zeilen erfahrt Ihr, wo Ihr Wales U21 vs. Deutschland U21 heute live im Free-TV sehen könnt.

ProSieben MAXX zeigt / überträgt Wales U21 vs. Deutschland U21 heute live im Free-TV

ProSieben MAXX ist in Zukunft Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr die DFB-Junioren live im Free-TV sehen wollt. Auch das EM-Qualifikationsspiel Wales U21 vs. Deutschland U21 läuft live und in voller Länge bei ProSieben MAXX.

Bereits ab 19.45 Uhr geht ProSieben MAXX mit einer kurzen Vorberichterstattung auf Sendung. Mit dabei ein alter Bekannter: Der ehemalige Nationaltorhüter Rene Adler fungiert bei ProSieben MAXX als Experte bei den Spielen der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Das Team von ProSieben MAXX für Wales U21 vs. Deutschland U21 im Überblick:

Wales U21 vs. Deutschland U21 heute im LIVE-STREAM schauen: Geht das?

Wer zeigt die deutsche U21-Nationalmannschaft heute gegen Wales U21 im LIVE-STREAM? Es gibt nur eine Möglichkeit: ProSieben MAXX bietet nämlich neben der TV-Übertragung auch einen LIVE-STREAM an. Wie dieser funktioniert und wo Ihr diesen findet, verraten wir Euch jetzt.

ran.de zeigt / überträgt Wales U21 vs. Deutschland U21 heute im LIVE-STREAM

Live und in voller Länge: ProSieben MAXX überträgt das EM-Qualifikationsspiel Wales U21 vs. Deutschland U21 heute im LIVE-STREAM auf www.ran.de . Dort findet Ihr den kostenlosen LIVE-STREAM zur Partie der DFB-Junioren. Eine Anmeldung ist ebenfalls nicht notwendig.

Der LIVE-STREAM auf www.ran.de startet analog zur TV-Übertragung um 19.45 Uhr . Im LIVE-STREAM seht Ihr das gleiche Bild sowie die gleichen Gesichter wie im Free-TV bei ProSieben MAXX und verpasst keine Sekunde des ersten EM-Qualifikationsspiels der DFB-Junioren.

Wales U21 vs. Deutschland U21 heute live: Die Aufstellungen

Welcher Anfangself vertraut U21-Bundestrainer Stefan Kuntz? Wer steht für die Juniorenauswahl von Wales in der Startaufstellung? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn erfahrt Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen beider Teams.

Wales U21 vs. Deutschland U21: Die Gruppe der DFB-Junioren in der EM-Qualifikation

Wer zeigt / überträgt Wales U21 vs. Deutschland U21? Die Übertragung der DFB-Junioren im Überblick