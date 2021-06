Das Duell zwischen Wales und Dänemark ist das erste Achtelfinale der EM. Hier gibt es alle Infos zu TV-Übertragung, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co.

Es war eine spannende Gruppenphase der EM 2021, die hinter uns liegt. Alle Achtelfinals stehen fest. Die erste Begegnunge ist die Partie zwischen Wales und Dänemark. Die Waliser treffen am 26. Juni um 18 Uhr in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam auf Dänemark.

Wales beendete die Gruppe A auf dem zweiten Platz, überzeugte vor allem mit den Auftritten gegen die Schweiz und die Türkei. Schlüsselspieler der Waliser sind zweifelsohne Gareth Bale und Aaron Ramsey, die in allen drei Partien viele Spielanteile hatten. Gegen die Dänen wird es auch auf eine gute Perfomance von Bale und Ramsey ankommen. Ein Weiterkommen ist nicht ausgeschlossen.

Dänemark erlebte in der Gruppenphase ein Auf und Ab. Im ersten Spiel dominierte das Thema von Christian Eriksens Kollaps in den Köpfen der Spieler. In der zweiten Partie spielte man gegen Belgien lange gut mit, musste sich aber letztlich doch geschlagen geben. Aufgrund der besonderen Tabellenkonstellation der Gruppe B hatten die Dänen aber dennoch die Möglichkeit, sich am letzten Spieltag mit einem Sieg für das Achtelfinale zu qualifizieren, was sie auch taten. 4:1 bezwang man am Ende Russland und sprang damit vom letzten auf den zweiten Rang. Wie die anderen Achtelfinalpaarungen aussehen, findet Ihr hier.

Wales vs. Dänemark heute live verfolgen - Das Duell bei der EM 2021 auf einen Blick

Wettbewerb EM 2021 - K.-o.-Phase / Achtelfinale Begegnung Wales vs. Dänemark Anpfiff 26. Juni - 18 Uhr Ort Johan-Cruyff-Arena (Amsterdam, Niederlande)

Wales vs. Dänemark live im Fernsehen - wo läuft das Spiel im TV?

Ähnlich wie bei den Turnieren der letzten Jahre haben die ARD und das ZDF die Übertragung der Spiele im Free-TV unter sich aufgeteilt. Außerdem kommt in diesem Jahr ein weiterer Sender hinzu. Die Telekom hat sich mit MagentaTV ebenfalls Übertragungsrechte gesichert. Insgesamt zehn Spiele werden exklusiv bei MagentaTV übertragen. Das bedeutet, dass 41 der insgesamt 51 Begegnungen im Free-TV zu verfolgen sind. Dazu zählt auch das erste Achtelfinale zwischen Wales und Dänemark.

Wales vs. Dänemark heute live im Free-TV - die Übertragung in der ARD

Das erste Achtelfinale zwischen Wales und Dänemark wird in der ARD übertragen. Um 17 Uhr beginnen hier die Vorberichte. Als Moderator wird erneut Alexander Bommes durch die Sendung führen. Ihm zur Seite stehen werden Kevin-Prince Boateng, der deutsche U21-Coach Stefan Kuntz und die deutsche Nationaltorhüterin Almuth Schult. Kommentiert wird die Partie von Tom Bartels.

Wales vs. Dänemark heute live - die Begegnung bei MagentaTV sehen

Möchte man das Spiel nicht in der ARD verfolgen, kann alternativ auch MagentaTV genutzt werden. Die Vorberichte zur Partie beginnen ebenfalls um 17 Uhr. Allerdings ist MagentaTV nicht kostenlos, sondern erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Varianten und das Angebot findet Ihr hier .

Magenta ist personell ebenfalls gut besetzt und steht den öffentlich-rechtlichen Vertretern in nichts nach. Johannes B. Kerner ist der Moderator, er wird unterstützt von Michael Ballack oder Fredi Bobic. Als Kommentator konnte die Telekom sogar Wolff Christoph Fuss für Euch an Land ziehen. Wie die einzelnen Sender personell aufgestellt sind, findet Ihr hier.

Wales vs. Dänemark im LIVE-STREAM sehen - wer überträgt die EM 2021?

Wenn Ihr das Spiel lieber im LIVE-STREAM verfolgen möchtet, ist das kein Problem. Sowohl die ARD als auch Magenta bieten Euch einen LIVE-STREAM an.

Wales vs. Dänemark heute live - der kostenlose LIVE-STREAM der ARD

Die ARD zeigt die Partie auch parallel zur TV-Übertragung im Internet als LIVE-STREAM . Über diesen Link gelangt Ihr zum Stream. Die Besetzung der Kommentatoren, Experten und Moderatoren ist genau dieselbe wie bei der TV-Übertragung. Auch die Uhrzeit, wann die Sendung startet, bleibt gleich.

Wales vs. Dänemark - das erste Achtelfinale der EM 2021 als LIVE-STREAM bei MagentaTV

Solltet Ihr Euch für das Abonnement von MagentaTV entschieden haben, steht Euch hier ebenfalls der LIVE-STREAM zur Verfügung. Um diesen abrufen zu können, wird lediglich ein internetfähiges Gerät benötigt. Dies kann ein handelsübliches Smartphone sein. Tablets oder Smart-TV-Geräte sind aber ebenfalls möglich. Welche Möglichkeiten ihr genau habt, findet Ihr hier. Die Besetzung ist dieselbe wie bei der TV-Übertragung von MagentaTV.

Wales vs. Dänemark live - der LIVE-TICKER zum Achtelfinale

Wenn Ihr nicht in der Lage sein solltet, das Achtelfinale zwischen Wales und Dänemark vor einem Gerät verfolgen zu können, bieten wir Euch eine gute Alternative. Der LIVE-TICKER von Goal informiert Euch über alle wichtigen Ereignisse. Egal, ob Tore, Karten oder andere Dinge, mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wales vs. Dänemark verpasst? Die Highlights der Begegnung auf DAZN

DAZN konnte sich zwar keine Übertragungsrechte an der EM 2021 sichern, dennoch liefert Euch die Streamingplattform alle Highlights der Partien. Eine Stunde nach dem Abpfiff der Begegnungen stehen die Zusammenfassungen für Euch bei DAZN bereit.

Genau wie MagentaTV ist DAZN nicht kostenlos. Für ein Monatsabonnement sind 11,99 Euro fällig, möchtet Ihr direkt ein Jahresabo abschließen, kostet Euch dies 119,99 Euro. Ab August 2021 werden die Preise allerdings erhöht, auf 14,99 Euro und 149,99 Euro. Dies bringt aber auch eine noch größere Programmvielfalt mit sich: Neben noch mehr Übertragungen aus der Bundesliga und Champions League sind auch Spiele der NBA und NFL dort zu finden. Hier ist der Link zum kostenlosen Probemonat.

Wales vs. Dänemark live - TV-Übertragung, LIVE-STREAM, Highlights und LIVE-TICKER in der Übersicht

Free-TV ARD Pay-TV MagentaTV LIVE-STREAM ARD / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Wales vs. Dänemark heute LIVE im TV und STREAM - die voraussichtlichen Aufstellungen der Teams

Aufstellung Wales: Schmeichel - Vestergaard, Christensen, Kjaer - Wass, Delaney, Höjbjerg, Maehle - Braithwaite, Poulsen, Damsgaard

Aufstellung Dänemark: Ward - Roberts, Rodon, Mepham, Davies - Allen, Morrell - Bale, Ramsey, James - Moore