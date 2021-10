Gelingt Drittligist Waldhof Mannheim die nächste Überraschung im DFB-Pokal? Heute ist Union Berlin zu Gast. Alle Infos zum Spiel gibt es hier.

Im DFB-Pokal empfängt heute Drittligist Waldhof Mannheim den Bundesligisten Union Berlin. Los geht es im Carl-Benz-Stadion um 18.30 Uhr.

Gelingt Waldhof die nächste Sensation? Nach dem Erstrunden-Coup gegen Eintracht Frankfurt wartet gleich der nächste Europapokal-Teilnehmer. Union ist stark in die Saison gestartet, in der Bundesliga rangieren die Eisernen derzeit auf Platz fünf. In der Europa Conference League hingegen setzte es in der vergangenen Woche eine deutliche Niederlage bei Feyenoord Rotterdam.

Platz fünf in der Liga? Da reicht der Waldhof seinem heutigen Gegner die Hand. Auch die Kurpfälzer schnuppern im Ligaalltag an den oberen Plätzen, das Ziel Aufstieg in die 2. Bundesliga ist imemr noch greifbar. Zudem wissen die Mannheimer gar nicht mehr, wie sie überhaupt verlieren können. Die bislang letzte Niederlage setzte es Ende August, allerdings ebenfalls gegen eine Berliner Mannschaft. Damals unterlag Mannheim Viktoria Berlin 0:1.

Prescht der Waldhof ins Achtelfinale des DFB-Pokals vor? Oder wird Union seiner Favoritenrolle gerecht? Goal hat alle Infos zum Spiel und zur Übertragung im TV oder LIVE-STREAM.

Waldhof Mannheim vs. Union Berlin heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Waldhof Mannheim vs. 1. FC Union Berlin WETTBEWERB DFB-Pokal | 2. Runde ORT Carl-Benz-Stadion | Mannheim ANSTOSS Mittwoch, 27. Oktober, 18.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Waldhof Mannheim vs. Union Berlin heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Dieses Spiel dürfte nicht nur spielerisch, sondern auch atmosphärisch ein echter Höhepunkt dieser Pokalrunde werden. Alle Infos, wer das Spiel zeigt und wie die Übertragung abläuft, gibt es hier.

Waldhof Mannheim vs. Union Berlin heute live: So wird der DFB-Pokal übertragen

Der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte an sämtlichen Partien des DFB-Pokals, von der 1. Runde bis zum Finale. Doch auch im Free-TV sind einige Spiele zu sehen. Genauer gesagt zeigt Sport1 von der 1. Runde bis zum Viertelfinale jeweils eine Partie pro Spielrunde live. Und natürlich ist auch die ARD mit an Bord. Dort sind ab dem Achtelfinale sogar jeweils zwei Spiele pro Runde zu sehen.

Allerdings entscheiden die Sender selbst, welche Spiele sie zeigen wollen. Und alle Mannheim- und Union-Fans müssen nun tapfer sein: Das Spiel heute läuft nicht im Free-TV! Das heißt: Diese Partie wird exklusiv von Sky übertragen.

Waldhof Mannheim vs. Union Berlin heute: So überträgt Sky das Spiel im TV

Die Vorberichterstattung zu den 18.30-Uhr-Spielen des heutigen Mittwochs beginnt bei Sky um 18 Uhr und läuft sowohl auf Sky Sport 2, wo mit Spielbeginn die Konferenz aller Parten zu sehen ist, als auch auf allen Sendern, die auch die Einzelspiele zeigen. Im Fall von Waldhof Mannheim gegen Union Berlin ist das Sky Sport 6.

Moderator der Vorberichterstattung ist Michael Leopold, für die Kommentierung des Einzelspiels ist Martin Groß verantwortlich.

Waldhof Mannheim vs. Union Berlin heute live: Die Kosten für ein Sky-Abo

Der DFB-Pokal ist bei Sky Teil des Sport-Pakets. Dieses ist für monatlich 17,50 Euro zu haben und enthält auch die englische Premier League sowie abseits des Fußballs zahlreichen weiteren Live-Sport. Dazu gehören die Formel 1, die Tennistour der Herren, Golf, die Handball-Bundesliga sowie die Diamond League der Leichtathleten.

Nicht enthalten ist in diesem Paket die Bundesliga. Um die Samstagsspiele der 1. Bundesliga sowie alle Begegnungen der 2. Bundesliga sehen zu können, benötigt Ihr zusätzlich zum Sport-Paket auch das Bundesliga-Paket. Dieses Kombi-Paket gibt es für 30 Euro monatlich. Alle Infos zu Sky gibt es auch unter diesem Link.

Waldhof Mannheim vs. Union Berlin heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Wer zur Anstoßzeit noch nicht zu Hause ist oder das Spiel aus anderen Gründen nicht auf dem heimischen TV sehen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, die Partie via LIVE-STREAM zu verfolgen. Und hier gibt es sogar eine Möglichkeit für alle, die kein Sky-Abo besitzen.

Aber zunächst die Info für Sky-Abonnenten. Bestandteil jeden Vertrages ist der Streamingdienst Sky Go. Mit diesem können alle Inhalte des abgeschlossenen Abonnements live und auf Abruf gesehen werden. Dies funktioniert ganz einfach mit der entsprechenden App auf dem Computer, Smartphone oder Tablet.

Wer noch kein Abo hat, der kann sich kurzfristig mit einem Sky Ticket behelfen. Dieses Angebot richtet sich explizit an alle, die sich nicht an einen Sky-Vertrag binden wollen. Mit den Supersport-Tickets gibt es Zugriff auf alle Sportinhalte von Sky. Unterschieden werden diese nach ihrer Laufzeit und den Kosten.

Für ein Tagesticket, das speziell für für ein konkretes Ereignis gedacht ist, werden 14,99 Euro fällig. Wer gleich einen ganzen Monat abschließt, zahlt 29,99 Euro. Alle Infos gibt es auch hier.

Waldhof Mannheim vs. Union Berlin heute: Die Übertragung in der Übersicht

Waldhof Mannheim vs. Union Berlin heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer partout keine Möglichkeit hat, das Spiel im Bewegtbild zu sehen, dem sei unser LIVE-TICKER ans Herz gelegt. Dort gibt es den Spielfilm nahezu in Echtzeit geliefert.

Waldhof Mannheim vs. Union Berlin heute live sehen: Die Aufstellung

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht. An dieser Stelle werden die Formationen dann nachgereicht.

Waldhof Mannheim vs. Union Berlin live: Die Opta-Fakten zum Spiel