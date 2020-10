Waldhof Mannheim vs. 1. FC Magdeburg: So wird die 3. Liga live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen

Mannheim und Magdeburg sind am unteren Ende der Tabelle zu finden - das wollen beide Teams ändern. Goal zeigt, wie die 3. Liga übertragen wird.

Krisenduell in der : Der 1. FC Magdeburg reist zum SV Waldhof Mannheim. Anpfiff im Carl-Benz-Stadion ist heute um 14 Uhr.

Waldhof auf Rang 15, Magdeburg sogar auf Platz 19: Beide Teams haben sich die Saison bisher erfolgreicher vorgestellt - die bittere Realität sieht aber anders aus. Sieben Punkte stehen auf dem Konto von Mannheim nach sieben Spielen, dabei spielen die Baden-Württemberger besonders gerne unentschieden: Viermal verließen sie mit einem Punkt den Platz.

Noch schlechter läuft es für den 1. FC Magdeburg: Vier Zähler nach sieben Spielen sind langfristig zu wenig, um die Klasse zu halten. In der letzten Woche setzte Trainer Thomas Hoßmang ein Zeichen: Die Routiniers Jurgen Gjasula und Sören Bertram dürfen nur noch individuell trainieren.

Kann eines der beiden Teams sich Luft verschaffen oder gibt es einmal mehr ein Unentschieden? Goal erklärt, wie die Begegnung der 3. Liga heute übertragen wird.

Der Samstag in der 3. Liga: Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Magdeburg im Überblick

Quelle: Imago Images / Jörn Halisch

Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Magdeburg: Das Spiel LIVE im TV verfolgen

Für alle Fans der 3. Liga gibt es heute ausgezeichnete Nachrichten: Das Spiel wird im TV übertragen, und das gleich dreifach! Drei Fernsehsender halten Rechte an der Begegnung heute und werden daher das Spiel ausstrahlen.

Dabei handelt es sich um zwei Sender im Free-TV und ein Sender im Pay-TV: Der Südwestrundfunk (SWR), der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und MagentaSport werden das Spiel parallel übertragen.

Die 3. Liga LIVE im Free-TV: So überträgt der MDR heute Waldhof Mannheim vs. Magdeburg

Mit dem MDR überträgt der Regionalsender von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen das Spiel des 1. FC Magdeburg - logisch, schließlich gehört Magdeburg zum Sendegebiet. Da der MDR zu der ARD gehört und als solcher ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender ist, überträgt der Sender sein Programm frei empfangbar!

Anstoß: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Beginn der Übertragung: Kurz vor Anpfiff

Kurz vor Anpfiff Sendung : Sport im Osten

: Sport im Osten Moderatoren : Rene Kindermann | Stephanie Müller-Spirra | Tom Scheunemann

: Rene Kindermann | Stephanie Müller-Spirra | Tom Scheunemann Danach im Programm: Sport im Osten mit den Highlights aus weiteren Partien der 3. Liga

3. Liga LIVE: Der SWR überträgt das Spiel von Waldhof Mannheim im TV

Ähnlich wie beim MDR verhält es sich beim SWR: Die Landesrundfunkanstalt von Baden-Württemberg überträgt das Spiel von Waldhof Mannheim, schließlich liegt Mannheim gerade noch in dem südwestlichen Bundesland. Da auch der SWR zur ARD-Gruppe gehört, ist auch hier die Übertragung frei empfangbar.

Anstoß: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Beginn der Übertragung: Kurz vor Anpfiff

Kurz vor Anpfiff Sendung : SWR Sport Extra

: SWR Sport Extra Danach im Programm: Planet Schule - Die Pfalz

Jedes Spiel der 3. Liga LIVE: Die Übertragung von MagentaSport

Als dritte Option gibt es noch die Übertragung von MagentaSport - und diese ist als einzige nicht frei zu empfangen. MagentaSport ist ein kostenpflichtiger Sender, der zu MagentaTV (Telekom) gehört. Eine Übersicht zu den Preisen und Angeboten von MagentaSport findet ihr hier.

Der Sportsender des rosaroten Kommunikationsunternehmens hält die Rechte an jeder Begegnung der 3. Liga in dieser Saison und überträgt deshalb auch das heutige Spiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim 07 und dem 1. FC Magdeburg.

Anstoß: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Beginn der Übertragung: 13:45 Uhr

13:45 Uhr Moderator: Stefan Fuckert

Stefan Fuckert Kommentator: Konstantin Klostermann

Da MagentaSport die Rechte an allen Begegnungen der 3. Liga hält, überträgt MagentaSport auch die Konferenz. In dieser werden alle sechs Partien, die am Samstagnachmittag zeitgleich stattfinden, übertragen.

Gezeigte Begegnungen: SG - SV Meppen, SC Verl - FSV Zwickau, KFC Uerdingen - 1. FC Saarbrücken, Hallescher FC - SpVgg Unterhaching, - und SV Waldhof Mannheim 07 - 1. FC Magdeburg

SG - SV Meppen, SC Verl - FSV Zwickau, KFC Uerdingen - 1. FC Saarbrücken, Hallescher FC - SpVgg Unterhaching, - und SV Waldhof Mannheim 07 - 1. FC Magdeburg Anstoß: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Beginn der Übertragung: 13:45

13:45 Moderator : Alexander Kunz

: Alexander Kunz Kommentator: Martin Piller

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Magdeburg: Kann ich das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen?

Im Jahr 2020 sollte man meinen, dass die meisten TV-Sender ihr Programm auch im LIVE-STREAM bereitstellen - und das ist bei den Sendern, die das Spiel heute übertragen, ebenfalls der Fall. MDR, SWR und MagentaSport bieten ihr Angebot auch im Internet an.

Bei allen drei Sendern kann man das Programm im Browser sehen. Beim SWR und MDR ist das kostenlos, um den LIVE-STREAM von MagentaSport zu sehen muss man allerdings bezahlen.

Wenn ihr das Spiel auf dem Handy oder Tablet sehen wollt, benötigt ihr die kostenlose ARD- oder MDR-App für die frei empfangbaren Streams, oder aber die kostenlose MagentaSport-App für den kostenpflichtigen LIVE-STREAM oder die Konferenz.

Quelle: Imago Images / Christian Schroedter

Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg: Das Spiel der 3. Liga im LIVE-TICKER

Ihr seid unterwegs und könnt deshalb die Übertragungen im Pay-TV oder Free-TV nicht verfolgen? Das heißt aber nicht, dass ihr vollständig auf das Spiel verzichten müsst!

Mit dem Goal LIVE-TICKER seid ihr stets auf dem aktuellen Stand. Seien es Tore, Auswechslungen oder Chancen - alles Wissenswerte wird hier beschrieben. Das Beste: Der LIVE-TICKER ist kostenlos!

1. FC Magdeburg zu Gast bei Waldhof Mannheim: Die Aufstellungen der 3. Liga

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Teams ihre Aufstellungen, woraufhin diese hier eingetragen werden. Schaut also rechtzeitig vorbei!

