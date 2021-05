Waldhof Mannheim vs. Astoria Walldorf heute live: So wird das BFV-Pokal-Finale im TV übertragen

Am "Tag der Amateure" trifft im BFV-Pokal-Finale Waldhof Mannheim auf Astoria Walldorf. Hier erfahrt Ihr, wie und wo die Partie übertragen wird.

Alle Fußballfans haben sich den 29. Mai bestimmt ohnehin schon ganz dick im Kalender angestrichen: Champions-League-Finale, Bundesliga-Relegations-Rückspiel und - nicht zuletzt - der " Finaltag der Amateure ". Heißt: Die einzelnen Landesverbände tragen die Finalspiele ihrer Verbandspokale aus - dem jeweiligen Gewinner winkt immerhin die Qualifikation für den nächstjährigen DFB-Pokal.

Für den badischen Fußballverband treten dabei Titelverteidiger SV Waldhof Mannheim und der FC Astoria Walldorf im Finale des BFV-Pokals gegeneinander an. Dabei gehen die Mannheimer, die in der abgeschlossenen Spielzeit der Dritten Liga Tabellenplatz acht belegten, als klarer Favorit in die Partie gegen den Regionalligisten Astoria Walldorf.

Die Begegnung ist ein echtes Lokalduell: Nur knapp 25 Kilometer trennen die Heimspielstätten beider Teams. Und zudem hat dieses Duell durchaus Tradition: Während der Waldhöfer Regionalliga-Jahre (bis 18/19) war der FC Astoria ein regelmäßiger Kontrahent - und ein durchaus gern gesehener Gegner. So konnte Mannheim neun der 18 bisherigen Aufeinandertreffen gewinnen, erst zweimal musste man sich dem Lokalrivalen geschlagen geben. Kann der Astoria Walldorf nun ausgerechnet im BFV-Pokal-Finale den Spieß umdrehen?

Ausgetragen wird die Partie im Stadion Brötzinger Tal, der nominellen Heimstätte des CfR Pforzheim, der als Ausrichter fungiert. Ab 14 Uhr rollt am Samstag (29.05.) der Ball.

In diesem Artikel zeigen wir Euch, wie und wo Ihr die Begegnung zwischen Waldhof Mannheim und Astoria Walldorf live schauen könnt. Zudem präsentieren wir die Anfangsformationen beider Mannschaften, sobald diese offiziell bekanntgegeben worden sind.

Waldhof Mannheim vs. Astoria Walldorf: Das BFV-Pokal-Finale auf einen Blick

Begegnung SV Waldhof Mannheim vs. FC Astoria Walldorf Wettbewerb BFV-Pokal (Finale) Datum Samstag, 29.05.2021 | 14 Uhr Ort Stadion Brötzinger Tal, Pforzheim

SV Waldhof vs. FC Astoria: Wo das Pokal-Finale im TV zu sehen ist

Die Besonderheit am "Finaltag der Amateure": Sämtliche Finalpartien werden live und in ganzer Länge im frei empfangbaren Fernsehen übertragen - so natürlich auch das Duell um den BFV-Pokal zwischen Waldhof Mannheim und Astoria Walldorf. Hier ist der Südwestdeutsche Rundfunk die zuständige öffentlich-rechtliche Sendeanstalt und sendet das Spiel somit live im SWR-Fernsehen.

Mannheim vs. Walldorf live im Free-TV im SWR

Pünktlich zum Anpfiff um 14 Uhr geht der SWR dabei auf Sendung und zeigt die Partie in der Konferenz mit den anderen Finalbegegnungen der Landesverbände im Sendegebiet - also dem Rheinland-Pokal zwischen TuS Rot-Weiß Koblenz und dem VfB Linz und dem WFV-Pokal zwischen der TSG Balingen und dem SSV Ulm 1846.

Lea Wagner berichtet als Kommentatorin live aus dem Stadion Brötzinger Tal in Pforzheim. Und zusätzlich hat sich der SWR prominente Unterstützung gesucht: Fußballweltmeister Guido Buchwald ordnet als Experte das Spielgeschehen ein.

Tag der Amateure: Die Live-Konferenz des SWR in der Übersicht

Sender : SWR

: SWR Partien : Waldhof vs. Astoria, Koblenz vs. Linz, Balingen vs. Ulm

: Waldhof vs. Astoria, Koblenz vs. Linz, Balingen vs. Ulm Übertragungsbeginn : 14 Uhr

: 14 Uhr Kommentatoren : Lea Wagner (Waldhof vs. Astoria), Guido Buchwald (Experte)

BFV-Pokal: Das Finale Waldhof vs. Walldorf im LIVE-STREAM

Online oder via App ist die Partie zudem im LIVE-STREAM zu sehen. Dieser ist zum einen in der ARD- Mediathek abrufbar, alternativ könnt Ihr auch direkt über die SWR- Website streamen. Und: Auch auf Youtube wird die Partie übertragen: Auf dem SWR Sport -Channel wird Waldhof Mannheim vs. Astoria Walldorf live übertragen. Der Stream ist jeweils in Bild und Ton identisch zur Fernsehübertragung, auch nach Abpfiff bleibt die Partie in den Mediatheken weiter abrufbar.

SWR-App: Auch unterwegs live dabei beim BFV-Pokal Finale Waldhof vs. Astoria

Ihr seid unterwegs und könnt den "Tag der Amateure" nicht vor dem Fernseher verfolgen? Auch das ist kein Problem: Mit der ARD-App habt Ihr auch von mobilen Geräten aus Zugriff auf das komplette Angebot der Mediathek und könnt so die Verbandspokal-Endspiele auch unterwegs schauen. Hier findet Ihr die Links.

Mit dem TICKER nichts verpassen bei Waldhof Mannheim vs. Astoria Walldorf

Ihr könnt das Final-Duell zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem FC Astoria Walldorf nicht live verfolgen, wollt aber trotzdem immer auf dem aktuellsten Stand bleiben? Dann seid Ihr bei Goal richtig: Der TICKER von Goal liefert alle Spielereignisse fast in Echtzeit.

In 4️⃣ Tagen heißt es für uns nochmal Vollgas geben im Finale des bfv-Rothaus-Pokals. Mit einem Sieg würden wir unseren Titel von 2020 verteidigen und erneut in den DFB-Pokal einziehen.



Auf geht's Buwe kämpfen und siegen! #svw07 #wirsindwaldhof pic.twitter.com/QSWcFIODdN — SV Waldhof Mannheim (@svw07) May 25, 2021

BFV-Pokal-Finale heute live: Die Aufstellungen - so treten Mannheim und Walldorf an

Hier könnt Ihr nachlesen, mit welchen Startaufstellungen die beiden Mannschaften das BFV-Pokal-Finale bestreiten, sobald diese offiziell bekanntgegeben worden sind