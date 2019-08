Waldhof Mannheim - 1860 München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Ticker und Co. - so seht Ihr die 3. Liga heute live

Am 4. Spieltag der 3. Liga trifft Waldhof Mannheim auf 1860 München. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie live im TV und im LIVE-STREAM.

Am Montagabend trifft Aufsteiger Waldhof Mannheim im Carl-Benz-Stadion erstmals in der auf . Die Partie zwischen den beiden ehemaligen Bundesligisten wird um 19 Uhr angepfiffen und schließt den vierten Spieltag der 3. Liga ab.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs ist bereits 25 Jahre her: 1994 trennten sich die Badener in der 2. von den Münchner Löwen mit 1:1. Nach ihrer Rückkehr in den bezahlten Fußball wollen die Mannheimer "Buwe" jetzt gegen 1860 den ersten Dreier in der 3. Liga landen.

Hier erfahrt ihr Alles darüber, wie ihr die Partie Waldhof Mannheim vs. 1860 München live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER mitverfolgen könnt. Außerdem findet ihr hier die Aufstellungen des Drittligaduells, sobald sie bekannt sind.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Das Duell in der 3. Liga im Überblick

Duell Walchof Mannheim - 1860 München Datum Mo., 5. August 2019 | 19 Uhr Ort Carl-Benz-Stadion, Mannheim Zuschauer 25.667 Plätze

Waldhof Mannheim vs. 1860 München heute live im TV sehen - Geht das?

Für Fans, die das Duell zwischen Waldhof und 1860 live im TV mitverfolgen wollen, gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.

Die einzige Möglichkeit, das Spiel live im TV mitzuverfolgen, ist der Sat-Kanal des Telekom-Angebots Magenta Sport . Der Sender ist für Kunden der Telekom im ersten Jahr kostenlos buchbar. Anschließend werden monatlich 9,95 € für das Live-Sport-Angebot fällig.

Ab 18.45 Uhr melden sich Moderatorin Anett Sattler und Kommentator Christian Straßburger live aus dem Carl-Benz-Stadion in Mannheim.

Wenn ihr das Spiel nicht über den Sat-Kanal des Pay-TV-Angebotes verfolgen könnte, bietet sich euch mit dem LIVE-STREAM eine weitere Option. Wie ihr das Spiel über das Internet verfolgen könnt, erfahrt ihr im nächsten Abschnitt

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Die TV-Übertragung der Telekom könnt ihr auch über einen LIVE-STREAM auf der Website von Magenta Sport empfangen.

Um den LIVE-STREAM starten zu können, ist jedoch auch hier ein Abonnement notwendig. Das gibt es monatlich für 16,95 Euro oder im Jahresabo für 9,95 Euro pro Monat. Wie die Buchung funktioniert, wird Euch auf dieser Seite erklärt.

Neben der 3. Liga hat sich Magenta Sport unter anderem auch die Rechte an der Frauen-Bundesliga, der Basketball-Bundesliga und der DEL (Deutsche Eishockey-Liga) gesichert.

Für Telekom-Kunden gibt es zudem ein besonderes Schmankerl: Neben dem einjährigen kostenlosen Abo von Magenta Sport stellt euch die Telekom auch verschiedene Sportpakete in Zusammenarbeit mit dem Pay-TV-Sender Sky zur Verfügung. Hier kommt ihr zu einer Übersicht der Pakete.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Das Spiel der 3. Liga im LIVE-TICKER bei Goal

Solltet ihr die Partie weder im TV, noch im LIVE-STREAM mitverfolgen können, bietet euch Goal eine kostenlose Option, um kein Tor zu verpassen.

Mit dem LIVE-TICKER auf unserer Seite bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Hier kommt ihr zu unserem kostenlosen LIVE-TICKER.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Die Aufstellungen

Hier folgen rund eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Die Bilanz