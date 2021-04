1860 München landet Big Point im Aufstiegsrennen: Die 3. Liga im TICKER zum Nachlesen

1860 München landet einen ganz wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Das Spiel gibt es hier in der TICKER-Nachlese.

Hansa Rostock strebt in der 3. Fußball-Liga scheinbar unaufhaltsam der Rückkehr in die 2. Liga entgegen. Die Mecklenburger gewannen am 34. Spieltag mit 3:2 (2:0) beim SV Meppen und festigten mit 65 Punkten die Führung. Zweiter ist der FC Ingolstadt (63) nach dem 3:2 (1:1) gegen den FSV Zwickau.

Es folgt 1860 München (61) nach dem 2:0 (1:0) durch einen Doppelpack von Dennis Dressel (2./90.+7) bei Waldhof Mannheim. Mannheims Jan-Hendrik Marx sah wegen groben Foulspiels (90.+3) die Rote Karte. Einen heftigen Rückschlag musste nach der Corona-Pause Dynamo Dresden durch das 0:3 (0:1) gegen Halleschen FC verkraften.

John Verhoek (27.) und Pascal Breier (43.) schossen die Treffer für den FC Hansa zum 2:0, Markus Ballmert (60.) und Christoph Hemlein (67.) konnten für die Emsländer ausgleichen. Philip Türpitz (90.+1) sicherte Hansa dann mit seinem Treffer die drei Punkte.

Björn Paulsen (5.) und Filip Bilbija (47.) waren für die Schanzer aus Ingolstadt zum 2:0 erfolgreich, Ronny König (13.) und Marius Hauptmann (57.) glichen jedoch jeweils aus. Dennis Eckert Ayensa (75., Handelfmeter) markierte das 3:2 für den FCI. Antonios Papadopoulos (27.), Michael Eberwein (62.) und Braydon Manu (78.) brachten den HFC in Dresden auf die Siegerstraße.

Der 1. FC Kaiserslautern kam im Kellerduell gegen Schlusslicht SpVgg Unterhaching zu einem 3:2 (2:1). Philipp Hercher (33.) und Adam Hlousek (36.) waren für die Roten Teufel erfolgreich, Moritz Heinrich (35.) und Stephan Hain (77.) trafen jeweils zum Ausgleich. Marvin Pourie (83., Foulelfmeter) sicherte den Dreier für den FCK.

Aufsteiger Türkgücü München unterlag dem KFC Uerdingen 0:2 (0:0). Am Freitag hatten Viktoria Köln und der SC Verl 2:2 (1:0) gespielt.

Waldhof Mannheim - 1860 München Anpfiff: 14.00 Uhr Tore 0:1 Neudecker (2.), 0:2 (Dressel (90.+7) Aufstellung Waldhof Mannheim 1 Königsmann - 22 Just, 27 Gohlke, 4 Verlaat - 26 Marx, 5 Seegert, 18 Gouaida, 17 Costly - 33 Jastrzembski - 11 Martinovic, 16 Garcia. - Trainer: Glöckner Aufstellung 1860 München 1 Hiller - 25 Willsch, 27 Belkahia, 6 Salger, 36 Steinhart - 31 Neudecker, 17 Wein, 14 Dressel - 8 Tallig - 9 Mölders, 19 Biankadi. - Trainer: Köllner Gelbe Karten Willsch (28.), Gohlke (85.), Salger (90.+4) Rote Karten Marx (90.+3)

Waldhof Mannheim vs. 1860 München: Das Duell in der 3. Liga gibt es hier noch einmal in der

Fazit:1860 München fährt in Mannheim einen wichtigen Dreier ein und rückt vorläufig auf den Relegationsplatz vor! Schon nach rund 20 Sekunden gingen die Löwen in Führung, Richard Neudecker schob nach Kopfballablage von Sascha Mölders ein. Im Laufe des ersten Durchgangs hatte Waldhof einige klare Chancen zum Ausgleich, unter anderem verpasste Dominik Martinovic das lange Eck nur knapp. Auch dem Seitenwechsel tat 1860 zwar nicht mehr viel nach vorne, verteidigte aber wieder geschickter und verdiente sich die drei Punkte dadurch. In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulenter, nach dem Platzverweis gegen Jan-Hendrik Marx machte Dennis Dressel den Deckel drauf. Einzig die Konkurrenz spielte für die Münchner nicht wirklich mit, Ingolstadt und Rostock gelangen späte Siegtreffer.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90. Minute | Jetzt fällt das zweite Tor noch! Einen langen Ball legt Sascha Mölders am rechten Eck für Dennis Dressel ab. Der trifft aus einem Meter erst noch den Pfosten, stochert aber noch mit dem rechten Fuß in den verwaisten Kasten nach!

TOOOOOR! Waldhof Mannheim - 1860 München 0:2 | Torschütze: Dennis Dressel (90.+7)

90. Minute | Auswechslung bei TSV 1860 München: Merveille Biankadi, Einwechslung bei TSV 1860 München: Niklas Lang

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: WECHSEL

90. Minute | Den anschließenden Freistoß setzt Sascha Mölders knapp links daneben. Fünf Minuten sind bereits abgelaufen, doch ein von Michael Köllner angezeigter Wechsel wird tatsächlich noch durchgeführt.

90. Minute | Gelbe Karte für Stephan Salger (TSV 1860 München)

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE für Stephan Salger (90.+4)

90. Minute | Der Außenverteidiger sieht für sein übles Einsteigen gegen Erik Tallig Glatt-Rot.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: ROTE KARTE für Jan-Hendrik Marx (90.+3)

90. Minute | 1860 steht wieder kurz vor dem entscheidenden zweiten Tor, doch Marcel Seegert bekommt gerade noch den Fuß rein. Im Anschluss leistet sich Jan-Hendrik Marx ein übles Foul, dem folgt ein wildes Gerangel. Lars Erbst hält den roten Karton bereits in der Hand.

90. Minute | Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90. Minute | Ein Lucky Punch ist natürlich immer drin, doch der SVW wirkt auf den entscheidenden Metern weiterhin zu unpräzise.

89. Minute | Diesmal erläuft Mölders den hohen Ball in die Spitze und legt ihn geschickt an Jesper Verlaat vorbei. Im Eins-gegen-Eins scheitert er gerade noch am weit herausgerückten Timo Königsmann! 1860 ist dem zweiten Tor näher als Mannheim dem Ausgleich.

87. Minute | Wie alt ist Sascha Mölders nochmal? Nach einem langen Ball in die Spitze überläuft der 36-jährige Torjäger mit kleiner Plauze fast Marcel Seegert, der Mannheimer Kapitän bekommt gerade noch die Fußspitze dazwischen!

85. Minute | Resolut geht auch Gerrit Gohlke gegen Erik Tallig zur Sache. Da kommt er deutlich zu spät.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE für Gerrit Gohlke (85.)

83. Minute | Michael Köllner bringt mit Dennis Erdmann einen Spezialisten in Sachen resolute Abwehrarbeit.

83. Minute | Auswechslung bei TSV 1860 München: Daniel Wein, Einwechslung bei TSV 1860 München: Dennis Erdmann

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: WECHSEL

82. Minute | Es geht hin und her! Marcel Costly legt von links ab für Dominik Martinovic, der aus zentraler Position gerade noch von einem Verteidiger geblockt wird. Das kann noch eine spannende Schlussphase werden!

80. Minute | Halle liegt mittlerweile mit 3:0 in Dresden in Führung, allerdings sind in Ingolstadt die Schanzer durch einen strittigen Handelfmeter mit 3:2 in Front gegangen.

78. Minute | 1860 lässt die Dreifachchance zur Vorentscheidung liegen! Zweimal ist Timo Königsmann zur Stelle, dann setzt Merveille Biankadi im Fallen einen Aufsetzer an die Oberkante der Querlatte!

78. Minute | Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Dennis Jastrzembski, Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Joseph Boyamba

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: WECHSEL

77. Minute | Nach einem Eckball der Sechziger steckt Arianit Ferati zu Dennis Jastrzembski durch, der auf dem linken Flügel freie Fahrt hat. Der ehemalige Bayern II-Angreifer schaut nach innen, doch Patrick Glöckner schreit ihm von außen 'Lauf!' zu. Jastrzembski macht noch ein paar Meter und zieht das Foul.

74. Minute | Auch Richard Neudecker ist zuletzt etwas untergetaucht, hat seine Pflicht mit dem frühen Führungstor aber mehr als erfüllt. Fabian Greilinger soll nun für mehr Entlastung sorgen.

73. Minute | Auswechslung bei TSV 1860 München: Richard Neudecker, Einwechslung bei TSV 1860 München: Fabian Greilinger

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: WECHSEL

72. Minute | Letztlich tritt Kapitän Marcel Seegert an, schlenzt den Standard über die Mauer knapp am linken Pfosten vorbei! Der Waldhof schnuppert am Ausgleich.

71. Minute | Noch ein Freistoß, diesmal aus deutlich vielversprechender Position. Wieder steht Ferati bereit, diesmal 20 Meter halblinks vor dem Kasten.

70. Minute | Von Rafael Garcia war zuletzt nicht mehr viel zu sehen. Arianit Ferati darf gleich zu einem Freistoß von halblinks antreten, die Hereingabe gerät jedoch zu kurz.

70. Minute | Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Rafael Garcia, Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Arianit Ferati

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: WECHSEL

69. Minute | Es wird ein Kraftakt. Zwischenzeitlich liegen drei Akteure auf dem Boden, es geht weiter hart zur Sache.

68. Minute | Nun geht es für die Löwen überwiegend darum, den eigenen Vorsprung zu verwalten. Nur hinten reinstellen ist aber sicher keine gute Idee.

66. Minute | Von den anderen Plätzen bekommen die bayrischen Landeshauptstädter derzeit eine Menge Schützenhilfe: Halle führt mittlerweile mit zwei Toren in Dresden, Meppen hat durch einen Doppelschlag gegen Rostock ausgeglichen und und auch in Ingolstadt steht es gegen Zwickau 2:2.

64. Minute | 1860 kann wieder für etwas mehr Entlastung sorgen. Erst landet eine Salger-Kopfballbogenlampe auf dem Querbalken, dann muss Jesper Verlaat eine Biankadi-Hereingabe auf Sascha Mölders zu einer weiteren Ecke grätschen.

62. Minute | Marcel Costly schlägt einen hohen Ball auf Dominik Martinovic, der zwar freie Fahrt auf den Kasten hat, doch wieder knapp im Abseits steht! Der Linienrichter hat mit dem gebürtigen Stuttgarter heute allerhand zu tun.

60. Minute | Doch im Gegensatz zu den Münchnern geht es beim Waldhof immerhin nach vorne. 1860 hat die Offensivbemühungen mittlerweile fast komplett eingestellt. Dabei steht noch eine halbe Stunde plus Nachspielzeit auf der Uhr.

58. Minute | Die letzte Durchschlagskraft fehlt den Quadratestädtern noch immer. Marcel Costly zieht außen an Marius Willsch vorbei, doch sein flacher Abschluss aus höchst spitzem Winkel ist fast schon ein Geschenk für Marco Hiller.

57. Minute | Dennis Jastrzembski versucht es nun mal mit einem Tempolauf durch die Mitte. Daniel Wein lässt ihn über die Klinge springen.

55. Minute | Eine klare Tendenz kann man nach zehn Minuten im zweiten Durchgang noch nicht ausmachen. Mannheim ist dran, trifft auf den letzten Metern aber zu häufig die falsche Entscheidung.

53. Minute | Nun auch mal die Gäste mit einem rasanten Gegenstoß. Richard Neudecker schaltet auf links den Turbo ein, doch Marcel Seegert kann in der Mitte gerade noch vor dem lauernden Sascha Mölders zur Ecke klären!

51. Minute | Erneut geht es schnell über Dennis Jastrzembski. Doch Daniel Wein hilft in hinterster Front aus und klärt an der Torauslinie gegen Costly.

49. Minute | Die Hausherren erwischen den besseren Start. Nach einem Heber in die Tiefe von Gerrit Gohlke ist Dominik Martinovic frei durch, doch der Angreifer befindet sich im Gegensatz zum ebenfalls freistehenden Marcel Costly im Abseits!

48. Minute | Konter sollen wohl immer noch das Allheilmittel sein, allerdings nicht mehr über die Außenverteidiger. Dennis Jastrzembski startet ein erstes Mal durch.

46. Minute | Mit Ballbesitz für Mannheim geht es weiter! Patrick Glöckner wechselt bereits zur Pause und löst durch die Einwechslung von Max Christiansen für Jan Just die defensive Dreierkette auf.

46. Minute | Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Jan Just, Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Max Christiansen

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: WECHSEL

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeitfazit: Ein Blitzstart der Löwen brachte den bisher einzigen Treffer! Nach einem langen Ball von Phillipp Steinhart legte Sascha Mölders per Kopf für Richard Neudecker ab, der nach nur 20 Sekunden einschob. Danach blieb 1860 spielbestimmend, doch Mannheim kam durch schnell ausgeführte Umschaltaktionen immer wieder zu gefährlichen Chancen. Erst jagte Dominik Martinovic das Leder nur knapp am langen Eck vorbei, dann scheiterte Jan-Hendrik Marx aus spitzem Winkel gerade noch an Marco Hiller. Entschieden ist hier noch lange nichts.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: HALBZEIT

44. Minute | Halle führt mit einem Tor in Dresden, Ingolstadt kommt bislang nicht über ein 1:1 gegen Zwickau hinaus - damit wäre 1860 aktuell Zweiter.

43. Minute | Richard Neudecker versucht es aus zentraler Position, jagt das Leder aber genau in die Mauer.

42. Minute | Mohamed Gouaida verliert nah am eigenen Strafraum leichtfertig den Ball und kann Merveille Biankadi dann nur noch mit den Armen aufhalten. Um den gelben Karton kommt er gerade noch herum, doch die Freistoßposition ist hervorragend.

40. Minute | Es gibt gute Neuigkeiten! Von Waldhof-Vereinsseite hat man die frühe Löwen-Führung gefilmt. Damit kann Richard Neudecker als Torschütze bestätigt werden. Die 1860-Pressestelle hatte zuerst Dennis Dressel gemeldet.

37. Minute | Was für ein Einsatz von Erik Tallig direkt vor der Bank. Bei Michael Köllner und den Ersatzspielern brandet sofort Applaus auf.

35. Minute | Übler Zusammenstoß im Mittelfeld. Zumindest sieht er im ersten Moment recht übel aus, die Beteiligten stehen glücklicherweise aber schnell wieder auf.

33. Minute | Nun wieder eine gute Gelegenheit für 1860. Richard Neudecker flankt von links genau auf den Schädel des aufgerückten Marius Willsch, der jedoch deutlich zu hoch ansetzt.

31. Minute | Erneut schalten die Gastgeber blitzschnell um. Diesmal kann Semi Belkahia den entscheidenden Diagonalpass auf Martinovic gerade noch abfangen.

29. Minute | Der hätte auch drin landen können! Dominik Martinovic legt sich die Kugel an der linken Strafraumkante zurecht und visiert das kurze Eck an. Marco Hiller wäre womöglich nicht rangekommen, doch der stramme Flachschuss schlägt im Außennetz ein.

28. Minute | Jetzt immerhin ein Eckball für Sechzig. Die Hereingabe auf den Elfmeterpunkt wird jedoch abgefangen, Marius Willsch muss mit einem ungestümen Einsteigen den Gegenangriff verhindern.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE für Marius Willsch (28.)

26. Minute | Um ein Haar hat Dominik Martinovic nach einem Ballverlust von Phillipp Steinhart freie Bahn! Daniel Wein muss volles Risiko gehen und stoppt den ehemaligen Aspacher gerade noch mit einer riskanten Grätsche.

24. Minute | Aufpassen, Stephan Salger! Denn Dennis Jastrzembski kommt von hinten angerauscht und luchst ihm mit vehementem Einsatz fast den Ball ab.

22. Minute | Doch die besseren Möglichkeiten verbuchen mittlerweile die Hausherren. Jan-Hendrik Marx überläuft auf rechts den Gegenspieler und zieht völlig frei auf den Kasten zu. Der Winkel ist aber zu spitz und im Zentrum ist kein Kollege mitgelaufen, Marco Hiller hat daher keine zu großen Probleme.

19. Minute | München kommt nun wieder mehr aus der Deckung. Erstaunlich, mit welcher Sicherheit die Köllner-Elf ihre Positionen immer wieder wechselt. Statt Neudecker taucht jetzt wieder Dressel auf dem linken Flügel auf.

17. Minute | Es ist ein munteres Spiel bislang. Auf der Gegenseite dringt Richard Neudecker über den linken Flügel vor und passt flach auf Sascha Mölders, der sich am kurzen Pfosten bereits in Position gebracht hat. Timo Königsmann macht jedoch geschickt den Winkel zu.

15. Minute | Mannheim verbucht die nächste dicke Gelegenheit! Wie zuvor Costly dringt nun Dennis Jastrzembski über die linke Seite vor und drischt die Kugel aus dem Lauf nur knapp am langen Eck vorbei! Vorangegangen war ein Ballverlust des Gegners.

14. Minute | Das Tor von Dennis Dressel wird man leider nie auf einem Bildschirm jeglicher Art zu sehen bekommen, denn in Mannheim ist im ungünstigsten Moment der Strom ausgefallen.

12. Minute | Der Waldhof findet ein wenig besser rein. Richard Neudecker setzt gegen Rafael Garcia den Ellenbogen ein und verschuldet einen vielversprechenden Freistoß.

10. Minute | Da ist plötzlich die Möglichkeit für die Kurpfälzer! Marcel Costly taucht nach einem langen Ball am linken Pfosten auf, kann Marco Hiller aus spitzem Winkel aber nicht überwinden.

8. Minute | Weiter viel Ballbesitz für die heute mintgrün gekleideten Sechziger. Nach dem früheren Gegentor ist Mannheim hinten jedoch wachsamer.

5. Minute | Die Münchner bleiben tonangebend. Für Mannheim werden natürlich böse Erinnerungen wach, nachdem man schon das Hinspiel und letzte Woche in Saarbrücken klar verloren hatte.

2. Minute | Und schon gehen die Gäste in Führung!

TOOOOOOR! Waldhof Mannheim - 1860 München 0:1 | Torschütze: Dennis Dressel (2.)

1. Minute | Schon rollt die Kugel, Lars Erbst aus Gerlingen ist der Unparteiische.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Bei Sechzig hatte Stefan Lex unter der Woche mit muskulären Problemen zu kämpfen und nimmt heute nur auf der Bank Platz. Ihn ersetzt Daniel Wein im Mittelfeld. SVW-Coach Patrick Glöckner nimmt nach der Schmach im Saarland nur zwei notgedrungene Veränderungen vor, Jan Just und Gerrit Gohlke sind für den gesperrten Marco Schuster und den angeschlagenen Anton Donkor neu dabei.

Vor Beginn | Der heutige Gegner aus Mannheim dürfte ein leicht angeknacktes Selbstvertrauen haben, schließlich setzte es unter der Woche eine 0:5-Niederlage im Derby in Saarbrücken. Und 0:5, war da nicht was? Tatsächlich, auch das Hinspiel gegen 1860 hatten die Quadratestädter mit fünf Toren Unterschied verloren. Sascha Mölders schnürte dabei noch vor der Pause einen Dreierpack.

Vor Beginn | Zuletzt musste aber auch 1860 nach vier Siegen in Folge einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Im Heimspiel gegen Viktoria Köln kamen die Landeshauptstädter nicht über ein 1:1 hinaus. Die Halbzeitführung durch Sascha Mölders egalisierte René Klingenburg nach dem Seitenwechsel.

Vor Beginn | Sicher wird man sich in München ins Fäustchen lachen, dass die Konkurrenz aus Dresden und dem nur gut 80 Kilometer nördlichen Ingolstadt derzeit nur mäßig punktet. 1860 befindet sich zwar weiter außerhalb der Aufstiegsränge, befindet sich mittlerweile jedoch in direkter Reichweite und hat zudem die mit Abstand beste Formkurve zu verzeichnen. Mit großer Spannung darf man abwarten, wer zuletzt lacht.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 34. Spieltages zwischen Waldhof Mannheim und 1860 München.

Waldhof Mannheim vs. 1860 München heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Waldhof Mannheim:

1 Königsmann - 22 Just, 27 Gohlke, 4 Verlaat - 26 Marx, 5 Seegert, 18 Gouaida, 17 Costly - 33 Jastrzembski - 11 Martinovic, 16 Garcia. - Trainer: Glöckner

Mit dieser Startaufstellung gehen unsere Buwe in die Partie gegen den TSV 1860 München. Neben dem gesperrten Marco Schuster (5. gelbe Karte) steht uns heute Anton Donkor kurzfristig angeschlagen nicht zur Verfügung.#SVWM60 #svw07 #wirsindwaldhof #zeigtsuns #3liga #fu3ball pic.twitter.com/hsUnvl21KL — SV Waldhof Mannheim (@svw07) April 24, 2021

1860 München setzt auf folgende Aufstellung:

1 Hiller - 25 Willsch, 27 Belkahia, 6 Salger, 36 Steinhart - 31 Neudecker, 17 Wein, 14 Dressel - 8 Tallig - 9 Mölders, 19 Biankadi. - Trainer: Köllner

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Das Duell aus der 3. Liga im Überblick

Partie: Waldhof Mannheim vs. 1860 München

Anpfiff: Samstag, 24. April, 14.00 Uhr

Ort: Carl-Benz-Stadion | Mannheim

Waldhof Mannheim vs. 1860 München im LIVE-TICKER: So sieht es in der 3. Liga aus