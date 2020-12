DAZN-Experte Sandro Wagner und seine Top 5 der Champions League: FC Bayern München und Liverpool auf Augenhöhe

Die Gruppenphase ist vorbei, das Achtelfinale steht vor der Tür: DAZN-Experte Sandro Wagner gibt vor der Runde der letzten 16 seine Einschätzung ab.

Nach dem Ende der Champions-League-Gruppenphase hat DAZN-Experte Sandro Wagner ein Zwischenfazit gezogen und die aus seiner Sicht fünf besten Mannschaften der Königsklasse verraten. Zwei Bundesligisten sind darunter vertreten.

Wagner hält den und den aktuell für ebenbürtig, beide teilen sich in seiner Top 5 vor , und Platz eins.

Der Mannschaft von Julian Nagelsmann traut der DAZN-Experte international wieder einiges zu - weil sie ihre gute Form aus der Vorsaison, in der sie in der Königsklasse bis in das Halbfinale marschiert sind, in die neue Spielzeit mitnehmen konnten.

Sandro Wagners Ranking

1. FC Bayern München

1. FC Liverpool

3. Manchester City

4. Atletico Madrid

5. RB Leipzig

Sandro Wagner über RB Leipzig: "Ihre Power ist unglaublich"

"Man merkt kaum Müdigkeit, keine Nachlässigkeit. Das Team ist eingespielt und die Power hinter diesem Spiel unglaublich. Man kann nur den Hut davor ziehen", so Wagner, der die 0:5-Klatsche gegen und den Beinahe-Patzer gegen Underdog Istanbul - erst 3:3 nach 3:1-Führung, in der Nachspielzeit dann das 4:3-Siegtor - als Negativerlebnisse ausmacht.

Auch deshalb ordnet der frühere deutsche Nationalspieler die Leipziger unter anderem hinter Atletico auf Rang vier und ManCity auf Platz drei ein.

Gegen die Madrilenen sei es nach wie vor "schwer, Torchancen zu kreieren. Aber Diego Simeone hat dieses Jahr auch genutzt, um die Entwicklung in der Offensive voranzutreiben, er hat dort neue Elemente reingebracht. Sie haben mit Luis Suarez vorne ein Schlitzohr bekommen, mit Joao Felix aktuell den Spieler in , mit Marcos Llorente einen Spieler von gut weiterentwickelt", meinte Wagner.

Während die Spanier in Europa weitestgehend befreit aufspielen können, stehen die Skyblues mit ihrem seit Jahren andauernden, aber bislang unerfüllten Traum nach dem Titelgewinn einmal mehr unter Druck. Auch Star-Trainer Pep Guardiola, seit 2016 im Amt, konnte den großen Coup noch nicht landen.

Wagner: "Ihm fehlt dort der große Durchbruch in Europa, die . Sie wollen nicht nur in Titel holen. Sie haben ein gutes Alter im Team, erfahrene und auch neue Spieler wie Ruben Dias, Nathan Ake und Ferran Torres. In der Liga hinken sie etwas hinterher, umso mehr liegt der Fokus auf dem Champions-League-Titel."

Sandro Wagner: "Jürgen Klopp hat Maschinen kreiert"

Ein Erfolg, der zuletzt sowohl Liverpool als auch Bayern gelungen ist. Die letzten zwei Titelträger sind für Wagner das Maß aller Dinge und nehmen sich seiner Meinung nach gegenwärtig nicht viel - auch wenn das Team von Hansi Flick anders als der englische Meister in der Gruppe ungeschlagen blieb und drei Punkte mehr einfuhr.

Auf die Reds hält er große Stücke. "Die Power in ihrem Spiel sucht in Europa seinesgleichen. Das sind Maschinen, die Jürgen Klopp kreiert hat, defensiv wie offensiv", sagte Wagner hochachtungsvoll. Ausfälle wie von Joe Gomez und Virgil Van Dijk "schmerzen extrem", jedoch lassen sich die selbstbewussten Liverpooler "durch Rückschläge nicht verwirren".

Den Bayern fehlt mit Joshua Kimmich derweil seit einigen Wochen ebenfalls ein Leistungsträger. Wagners Ansicht nach macht sich diese Abwesenheit bemerkbar, ebenso hat der einstige Stürmer eine "Spiel- und Reisemüdigkeit" bei dem Triple-Sieger festgestellt.

So sieht die Verteilung der #UCL Achtelfinals in aus. pic.twitter.com/mxrpIybLyo — DAZN DE (@DAZN_DE) December 15, 2020

Sandro Wagner über FC Bayern: "Keiner ist satt"

Dennoch rechnet er wieder voll und ganz mit dem FCB. "Die Galligkeit und der unbedingte Siegeswille ist nach wie vor zu spüren, in jedem Spiel. Keiner ist satt, auch wenn sie letztes Jahr alles gewonnen haben. Sie wollen weiter marschieren. Das ist eine Identität dieses Vereins und von Hansi Flick", erklärte Wagner.

Bereits nach der Hälfte der Gruppenphase hatte der DAZN-Experte seine Top 5 verraten, im Vergleich dazu ist nun Atletico anstelle von in der Auswahl vertreten.

Wie weit es die für Wagner stärksten Teams wohl schaffen? Klar ist: Nicht alle fünf kommen über das Achtelfinale hinaus, denn zu Beginn der K.o.-Phase duellieren sich Liverpool und Leipzig. Bayern trifft auf , Atletico auf den und ManCity auf Gladbach.