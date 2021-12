Kolumne Auswärtsspiel: Alternative Jahresvorschau - Ein Ballon namens Wanda

Lionel Messi kehrt zu Barcelona zurück, der LASK holt die Conference League, Czichos spielt für Hansi Flick, und OnlyFans überträgt die Super League. So wird das internationale Fußballjahr 2022 laufen. Ganz sicher.

Januar: Jogi mit Bierhoff zu Mesut

Neujahrskick in der Premier League: Arsenal kommt mit dem Selbstvertrauen von acht Spielen ohne Niederlage und vier Siegen in Folge zum Duell mit Manchester City. Trainer Mikel Arteta macht es sich zu Hause gemütlich, per Zoom hat er die Mannschaft gerade noch so richtig eingeheizt. Nach vier Minuten steht es aber dann 0:4. Vier Vorlagen von de Bruyne; Jesus, Foden und Grealish (2) machen die Tore.

City-Coach Pep Guardiola guckt sich in der zweiten Halbzeit eine Doku über das Fliegenfischen an. "Spannender als die Premier League, gnihihi", flüstert er seinem Co-Trainer zu und macht währenddessen eine "Geht drauf! Geht drauf!"-Bewegung zu seiner Mannschaft, damit es nicht auffällt.

Sensationswechsel derweil in der Türkei: Joachim Löw wird neuer Fenerbahce-Trainer. Er fragt Hansi Flick, ob dieser mitkommen möchte. Weil der verhindert ist, nimmt er Oliver Bierhoff mit. Jogi, Olli und Mesut. Das Imperium schlägt zurück.

Februar: CL nach der Geisterstunde

Endlich wieder Champions League und gleich mal ein Kracher: Paris Saint-Germain empfängt Real Madrid. Der Prinzenpark wird geschmückt, PSG-Trainer Zinedine Zidane freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Aber dann kommt es zu einem riesigen Skandal. Der Real-Tross fliegt nach Lissabon, weil das interne Real-Reisebüro nicht mitbekommen hat, dass die Auslosung wiederholt wurde. Florentino Perez flippt aus und sagt: "In der Super League wäre das nicht passiert!"

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi zeigt sich solidarisch, schickt eine Chartermaschine nach Lissabon, um die Königlichen abzuholen und lässt sie nach Doha fliegen. "Wir kommen nach", schreibt er bei Twitter. Das Spiel findet dort um 0:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Die UEFA ist außer sich, droht mit harten Sanktionen.

Das Strafmaß: Im Rückspiel wird die Champions-League-Hymne leise gespielt.

März: Neymar fällt aus

Rückspiel in Madrid: Neymar fällt aus. Irgendwas mit seiner Schwester.

April: Jogi sagt "Hä?"

Große Spannung in Doha bei der WM-Auslosung: Im dreiundeinhalbstündigen Vorprogramm gibt es Tanz, Musik und Folklore. FIFA-Boss Gianni Infantino lobt die Gastgeber: "Das wird ein unglaubliches Fußball-Fest! Müssen wir jedes Jahr machen."

Als Botschafter der Vor-WM hält Wladimir Putin eine Rede über die Menschenrechte und lobt Katar dafür, wie groß die Fortschritte diesbezüglich seien. Bayern-CEO Oliver Kahn nickt. Die DFB-Spieler haben ein Plakat gemalt. Bei der Auslosung hat der CL-Achtelfinalauslosungsverbocker Giorgio Marchetti Hausverbot und Deutschland bekommt: Mexiko, Schweden und Südkorea. Jogi sagt: "Hä?" Hansi sagt: "Machbar." Zlatan sagt: "Ja."

Mai: Und dann trifft Rashford

Mai, der Monat der Entscheidungen. Monat der Endspiele in Europa. Die kontinentale Creme de Crème hat sich in Tirana eingefunden - zum Finale der Conference League. Qarabag Agdam gegen LASK Linz. Frenetische 500 Zuschauer, mitgereist aus Österreich, im Nationalstadion sorgen für eine Stimmung wie in einem niederbayerischen Impfzentrum.

Aleksandar Ceferin bleibt nicht bis zur Siegerehrung: "Muss noch die Kinder abholen." Lässt aber Grüße ausrichten. Qarabags Agdams Bahlul Mustafazada wird zum Man of the Match gekürt, weil er mit seinem Eigentor in der 90. Minuten Linz zum Titel schießt und vor allem dafür sorgt, dass es keine Verlängerung gibt.

Mehr los ist dagegen im Champions-League-Finale von Sankt Petersburg: ManUnited gegen Bayern München. Oliver Mintzlaff nippt, als er Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann bei der Begrüßung sieht, hastig an seinem Kaltgetränk. Geschmacksrichtung: Holunderblüte.

Das Spiel ist dann weniger spektakulär. 0:1 Müller (5.), 1:1 Ronaldo (90 + 2), 2:1 (90 + 7) Rashford. Bevor er seinen Spielern gratuliert, erklärt Rangnick Nagelsmann am Smartphone die Schwächen von Bayerns Gegenpressing.

Juni: Fußball-Herz, bist du da?

Die Saison ist vorbei. Nach verkürzter Winterpause und baldiger WM etwas Durchschnaufen im Juni? Aaaach was! Die UEFA hat geschmeidige vier Nations-League-Spieltage im Juni angesetzt.



Fußball-Herz, was willst du mehr?! Fußball-Herz, bist du da? Hallo?!

Deutschland gastiert zum Auftakt in Italien. Die Gastgeber sind gerade noch auf den WM-Zug aufgesprungen und haben nun richtig Bock auf die Nations League. Weniger Lust dagegen beim DFB, wo geschmeidige 18 Spieler abgesagt haben. Hansi Flick schickt diese leicht ersatzgeschwächte Truppe aufs Feld: Neuer - Passlack, Czichos, Udokhai, Klosterberg (oder Halstermann, einen der beiden) - Kimmich, Younes - Götze, Reus, Werner - Eggestein. Brazzo sagt bei Sky90: "War ja klar, dass Reus nicht 90 Minuten durchspielt." Überraschungsteam der Nations League ist Moldawien. Die Eigentümer von Sheriff Tiraspol haben die Nationalmannschaft kurz zuvor gekauft und die eigene Truppe ins Rennen geschickt.

Juli: Gisdol nach Madrid

Die Transfersaison ist voll im Gange. Fabrizio Romano hat sich von seiner Familie verabschiedet und in seinen Keller eingesperrt, um jeden Tag krasse Transfernews zu produzieren. Ein paar heiße Wechsel im Überblick: Newcastle holt Lukebakio, St. Juste, Losilla, Falcao, Fekir, Ben Arfa, Valbuena, Guendouzi. Trainer wird Besnik Hasi, Erfolgstrainer von Al-Ahli Dschidda. Man muss sich für den harten Kampf in der Championship natürlich wappnen.

Real Madrid holt Kylian Mbappe ablösefrei. PSG-Sportdirektor Leonardo entlässt daraufhin Trainer Zidane. Irgendeiner muss ja dafür büßen. Nachfolger wird Ralf Rangnick, der seine Beratertätigkeiten in Moskau, Manchester und Berlin ruhen lässt. Markus Gisdol wird sein Co-Trainer.

Das Trainerkarussell dreht sich auch woanders: Matthias Jaissle wird Leipzig-Trainer, Domenico Tedesco übernimmt in Berlin, Tayfun Korkut in Mönchengladbach, Adi Hütter in Wolfsburg, Florian Kohfeldt bei RTL Now.

August: Das Comeback des Jahrzehnts

Ratatatatatatatata! Was. Für. Ein. Comeback! Der FC Barcelona holt Lionel Messi zurück! Bei Paris Saint-Germain war man zunehmend genervt, dass Messi kein Französisch spricht und auch sonst keine Anstalten machte, sich integrieren zu wollen. "Ein Foto vor dem Eifelturm ist keine genügende Integrationsmaßnahme", schimpft Leonardo.

Fabrizio Romano deckt einen Whatsapp-Chat auf, in dem Messi bei Xavi um seine Rückkehr bittet: "¿Hey Xavi, was hältst du davon, wenn ein kleiner Argentinier wieder im Camp Nou zaubert?!" Xavi: "¿Wieso? Hast du Maradona für dein Ultimate Team gezogen?" Messi: "¡Jajajajajaja, aber jetzt mal im Ernst. Kein Bock mehr auf Paris! Ihr müsst nur mein Gehalt übernehmen, die Abfindung an PSG bezahle ich mit meinen PSG-Token."

Dann geht es ganz schnell. Messi wird noch am nächsten Tag nach Barcelona fliegen. Auf der spontan einberufenen Pressekonferenz am Flughafen weint Leo Tränen. Neymar hält ihm Taschentücher hin. Zeitgleich gibt auch Xavi eine Pressekonferenz in Barcelona und sagt, dass Messi das letzte Puzzlestück des neuen Barca sei. Es sei der beste Weg, vertraute Gesichter zurückzuholen. "Was früher gut lief, kann ja nicht schlecht sein, oder?", fragt er Journalisten.

GOAL und SPOX titeln: "Das ist das neue Barca!" Und malt die Traumelf: Rüstü - Dani Alves, Marquez, Pique, Abidal - Busquets, Iniesta, Rochemback - Giovani dos Santos, Messi, Maxi Lopez.

September: Sabbatical für Emre Mor

Mino Raiola ist außer sich: Im Transfersommer hat er keinen einzigen Spieler untergebracht. Haaland hat in Dortmund verlängert, die Versuche, Donnarumma von einem Wechsel zu Newcastle zu überzeugen, sind fehlgeschlagen, Balotelli fühlt sich in der Türkei wohl und singt die Nationalhymne, Pogba hat seinen Frieden mit Manchester United gemacht und Zlatan will sich künftig selbst beraten.

Als letzte Hoffnung bietet er Emre Mor überall an, aber Mor, inzwischen vertragslos, will sich nach all den Strapazen mit 24 ein Sabbatjahr nehmen.

Als Raiola schon kurz davor ist, eins seiner fünf Smartphones auf eBay einzustellen, bimmelt das: "Florentino, was willst du?", will Mino wissen. Dann drückt er seine Zigarre aus, schaltet Casa de Papel aus, fährt bei McDonald's vorbei und eilt dann zum Flughafen ...

Oktober: Mit Mino Brasi und Hertha BSC

Da ist sie wieder, die europäische Super League. Florentino Perez hat sich Raiola an seine Seite geholt. Als Luca Brasi sozusagen. Diesmal ziehen sie es anders auf. Keine Pläne, keine Ankündigungen, sondern Fakten: Perez liest auf einer Pressekonferenz den Spielplan vor: "1. Spieltag Real Madrid - Manchester United, FC Barcelona - Atletico Madrid, Juventus - Hertha BSC, FC Liverpool - Inter Miami, FC Arsenal - Brasilien ..." - Gespielt werden zwei Mal 20 Minuten (Perez: "Mehr interessiert die Kids von heute nicht").

Der Verlierer muss einen Spieler an den Gegner abgeben.

Einen Schiedsrichter gibt es nicht. Bei Ecken dürfen die Fans entscheiden, wer ausführt.

OnlyFans bekommt die Übertragungsrechte.

Große Empörung in der Fußball-Welt. Ceferin droht wieder mit Konsequenzen, Rainer Koch bewirbt sich als Vizepräsident und Infantino schimpft: "Mist, warum fällt mir sowas nicht ein!"

November: Ein Ballon namens Wanda

Ballon d'Or 2022, in Paris ist wieder das Who's who des Weltfußballs eingeladen. Robert Lewandowski, der mittlerweile bei 84 Toren im Kalenderjahr angekommen ist, reist diesmal siegesgewiss an.

Nach der Kritik im Vorjahr haben die Veranstalter das Wahlprozedere verändert. Neben Journalisten dürfen nun auch Influencer mitwählen. Den Ballon d'Or gewinnt völlig überraschend Wanda Icardi. Lewandowski bekommt den Preis für den besten Lewandowski des Jahres. Messi gibt eine Pressekonferenz und weint bittere Tränen. Einfach so.

Dezember: Finale!

WM-Finale in Doha: Im Endspiel stehen sich Dänemark und Holland gegenüber. Fünf Minuten nach dem Anstoß stellen beide Mannschaften das Fußballspielen ein. Sie versammeln sich am Mittelkreis, verlesen jeden einzelnen Namen, der bei der Fertigstellung des Stadions sein Leben gelassen hat. Gianni Infantino vergibt die nächsten vier WMs bis 2026 nach Nordkorea.