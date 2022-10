"Vorrangiges Transferziel!" Was läuft zwischen Bayern und Marc-André ter Stegen?

Ist Torhüter Marc-André ter Stegen ein möglicher Nachfolger für Manuel Neuer? In Spanien tauchte nun ein irres Gerücht auf.

Baggert der FC Bayern an einem neuen Nachfolger für Manuel Neuer? Das zumindest will das katalanische Portal El Nacional erfahren haben. Demnach soll der FCB Torhüter Marc-André ter Stegen zum "vorrangigen" Transfer-Ziel erklärt haben.

Der deutsche Nationalkeeper, im DFB-Team ist er die Nummer zwei hinter Neuer, wurde in der Vergangenheit immer mal wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Dem neuen Bericht zufolge sei auch ter Stegen von einer Rückkehr nach Deutschland nicht abgeneigt. Bayern wiederum sei bereit, "viel Geld" für den Torhüter vom FC Barcelona zu investieren.

Neuer bei Bayern bis 2024 unter Vertrag

Wirklich glaubwürdig ist dieses Gerücht aber nicht. Zum einen hat Neuer erst in diesem Sommer seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2024 verlängert. Unwahrscheinlich, dass ter Stegen so lange ins zweite Glied rücken will - und auch er steht noch bei Barça bis 2025 unter Vertrag.

Zudem hat der FCB bereits einen potenziellen Neuer-Nachfolger unter Vertrag: Alexander Nübel. Der 26-Jährige ist aktuell an AS Monaco ausgeliehen, wo er mit guten Leistungen überzeugt. Zwar will sich Nübel nicht hinter Neuer auf die Bank setzen, es ist aber unwahrscheinlich, dass der FCB eine hohe Ablöse in eine neue, prominente Nummer zwei hinter Neuer investiert.