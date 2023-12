Von England nach Italien? Juventus Turin will wohl Ex-Bayern-Spieler Pierre-Emile Höjbjerg

Bei Tottenham spielt Pierre-Emile Höjbjerg nur mehr eine Nebenrolle, weshalb der Ex-Münchner womöglich zu Juventus Turin wechselt.

WAS IST PASSIERT? Pierre-Emile Höjbjerg, einst beim FC Bayern aktiv, könnte Tottenham Hotspur im Januar wohl in Richtung eines anderen internationalen Topklubs verlassen. Wie Calciomercato berichtet, hat Juventus Turin großes Interesse an Höjbjerg.

Der 28-Jährige hat bei den Spurs keinen Stammplatz mehr und ist meist nur Ergänzungsspieler. Daher steht er einem Wechsel wohl offen gegenüber.

WIE GEHT ES WEITER? Als Ablöse sind rund 25 Millionen Euro im Gespräch. Allerdings will Tottenham Höjbjerg offenbar erst dann die Freigabe erteilen, wenn man einen adäquaten Ersatz für ihn gefunden hat.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Höjbjerg, seit 2020 bei Tottenham, hatte von 2012 bis 2016 bei Bayern unter Vertrag gestanden. Für die erste Mannschaft des FCB absolvierte er insgesamt 25 Pflichtspiele.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images