Vissel Kobe: Fink hofft auf rasches Podolski-Comeback und bestätigt Poldis Olympia-Pläne

Bei Vissel Kobe hofft man auf ein schnelles Comeback von Lukas Podolski. Trainer Fink bestätigt zudem die Olympia-Pläne des Ex-Nationalspielers.

Trainer Thorsten Fink vom japanischen J-League-Klub rechnet in Kürze mit einem Comeback des 2014er-Weltmeisters Lukas Podolski (34). "Er braucht normalerweise zwei, drei Wochen, vielleicht reicht es schon nächste Woche, um mal reinzukommen", sagte Fink bei Sky Sport News HD.

Aufgrund einer Ohren-OP stand Podolski drei Monate nicht zur Verfügung. Fink: "Er hatte eine Art Mittelohrentzündung und musste am Trommelfell operiert werden. Er konnte nicht trainieren, nicht einmal laufen. Da fehlt noch einiges, aber er arbeitet sehr hart."

Der ehemalige -Profi Fink bestätigte auch nochmals, dass Podolski als einer von drei älteren Spielern bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio in der deutschen Olympia-Auswahl dabei sein möchte. "Sein großes Ziel ist, bei Olympia dabei zu sein. Das liegt natürlich nahe, weil er in alles kennt. Er ist ein Aushängeschild in , aber auch in Japan sehr, sehr bekannt." Der Vertrag von Podolski in Kobe läuft am 31. Januar 2020 aus.