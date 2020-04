Virgil van Dijk: Lionel Messi und Sergio Agüero waren meine härtesten Gegenspieler

Innenverteidiger Virgil van Dijk vom hat in einem Frage-Antwort-Spiel auf Twitter verraten, wer sein bisher härtester Gegenspieler war.

"Es gibt einige starke Angreifer da draußen, aber wahrscheinlich war es Lionel Messi", schrieb der niederländische Defensivspezialist. Neben Messi fiel dem 28-Jährigen auch noch der Name von Manchester Citys Sergio Agüero ein.

Den argentinischen Landsmann Messis nannte er als den besten Gegenspieler, gegen den er selbst direkt spielen musste.

Hi everyone, hope you’re all keeping safe and well! I’m going to do a Q&A tonight at 7pm on my twitter page. Just send your questions in using #AskVirgil and I’ll try and answer as many as I can 😁