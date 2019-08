Liverpools Virgil van Dijk über den Ballon d'Or: "Die Wähler werden die richtige Entscheidung treffen"

Virgil van Dijk hat sich zu einem möglichen Gewinn des Ballon d'Or geäußert. Liverpools Abwehrchef glaubt an die richtige Entscheidung der Wähler.

Innenverteidiger Virgil van Dijk vom fühlt sich "geehrt", als einer der Kandidaten für den Gewinn des Ballon d'Or genannt zu werden und glaubt, dass die Wähler bei der Weltfußballer-Wahl die richtige Entscheidung treffen werden.

"Natürlich ehrt es mich sehr, als einer der Anwärter auf den Ballon d'Or zu gelten", sagte van Dijk nach dem 4:1-Auftaktsieg in der Premier League gegen Norwich City am Freitag. "Ich selbst kann nicht abstimmen, doch ich bin sicher, die Jungs, die wählen dürfen, werden die richtige Entscheidung treffen", meinte er.

Virgil van Dijk: Ballon d'Or "wäre eine große Ehre"

"Alles, was ich tun kann, um die Wahl zu beeinflussen, ist, mich darauf zu konzentrieren, gut zu spielen", machte der niederländische Nationalspieler klar. "Wenn ich dann tatsächlich gewählt werde, wäre es eine große Ehre. Doch wenn nicht, wäre es nicht das Ende der Welt."

Als Abwehrchef führte van Dijk die Reds in der vergangenen Saison zum Titel in der und überragte dabei sowohl defensiv als auch offensiv. Mit seinen 28 Jahren sieht er sich trotzdem noch nicht an der Leistungsgrenze: "Jeder hat seine eigene Meinung, doch ich fühle mich gut, bin fit und kann noch besser werden", stellte er klar.

Van Dijk, der im Januar 2018 für 84 Millionen Euro vom an die Anfield Road gewechselt war, hat neben dem Ballon d'Or auch Chancen auf den The Best FIFA Football Award, bei dem vom Weltverband ebenfalls ein Weltfußballer gekürt wird. Als einer von zehn Spielern steht er dort auf der Shortlist.