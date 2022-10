Vinícius Júnior im Interview: "Denke nur an die Zahl der Titel"

Vinícius Júnior hat eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Im Interview spricht der Star von Real Madrid über seine Ziele.

Vinícius Júnior ist einer der Überflieger im europäischen Fußball. In der vergangenen Saison schoss der Brasilianer seinen Klub Real Madrid zum Champions-League-Sieg, auch in der laufenden Spielzeit wirbelt der 22-Jährige durch die gegnerischen Defensivreihen.

Im Interview mit GOAL und SPOX spricht Vinícius über seine Ziele, über seinen kongenialen Partner Karim Benzema und wie er sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat.

Vinícius, haben Sie sich für diese Saison eine bestimmte Anzahl an Toren vorgenommen?

Vinícius Jr.: "Die einzigen Zahlen, die ich im Kopf habe, sind die der Titel, die ich gewinnen kann. Ich versuche, immer mein Bestes zu geben, um mit den größten Mannschaften der Welt zu gewinnen. Die Anzahl der Tore und Assists, natürlich will ich immer gut sein, immer wie in der letzten Saison, aber das Wichtigste ist, was ich auf dem Platz leiste und dass ich alles tue, um meiner Mannschaft zu helfen."

Was gefällt Ihnen am meisten an dem Duo, das Sie mit Benzema bilden?

Vinícius Jr.: "Ich denke an alles. Karim bringt mir jeden Tag viel bei und ich tue alles, damit er wie in der letzten Saison viele Tore schießen kann. Er ist eine Person, die mir sehr geholfen hat, und ich versuche, ihm auf dem Spielfeld zu helfen. Nachdem er so lange mit Cristiano zusammengespielt hat, ist es für ihn sehr wichtig, der Star der Mannschaft zu sein, und ich bin froh, dass ich ihm dabei helfen kann."

Ist Ihr Treffer aus dem Champions-League-Finale Ihr Lieblingstor?

Vinícius Jr.: "Das ist mit Sicherheit mein Lieblingsziel und das wichtigste. Es ist das Tor, von dem ich so sehr geträumt habe. Das Tor im Champions-League-Finale war sehr schön, aber ich will hier nicht aufhören. Ich möchte weiterhin viele Dinge tun und im größten Verein der Welt Geschichte schreiben."

Sehen Sie sich in Zukunft als Ballon-d'Or-Sieger?

Vinícius Jr.: "Ich arbeite weiter daran, mich weiterzuentwickeln und Großartiges für mein Team zu leisten, denn das ist das Wichtigste: die gemeinsamen Titel. Wenn wir so gut abschneiden wie in der letzten Saison, werden die guten Einzelspieler den Titel gewinnen."

Getty Images

Vinícius Júnior: "Werden noch viel besser sein"

In welchem Bereich haben Sie sich am meisten verändert, seit Sie zu Real Madrid gekommen sind?

Vinícius Jr.: "Ich denke, in vielerlei Hinsicht, vor allem wegen meines Alters. Ich kam mit 18 Jahren hierher, ich hatte gerade angefangen, in der ersten Mannschaft in Brasilien zu spielen, und hierher zum größten Verein der Welt zu kommen, wo es schwierig ist, zu spielen, und mit dieser Fangemeinde... Aber im Laufe der Zeit habe ich mich jeden Tag verbessert, und jetzt bin ich in Bestform, und ich hoffe, dass ich hier nicht aufhöre und mich weiter entwickle, um große Dinge zu tun."

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Vinícius Jr.: "In Madrid. Ich bin sicher, dass ich hier noch lange spielen kann. Sowohl ich als auch die anderen jungen Spieler, die jetzt bei uns sind: Camavinga, Rodrygo, Fede, Tchouaméni, Militao... Wir haben jetzt einen sehr guten Kader und in drei/vier Jahren wird er noch viel besser sein."

Was vermissen Sie am meisten an Brasilien?

Vinícius Jr.: "Ich denke an meine Freunde und meine Familie, die dort sind. Ich lebe mit fast meiner ganzen Familie hier, und das gibt mir viel mehr Sicherheit. Ich lebe mit meinen Brüdern und Schwestern zusammen, und ich vermisse Brasilien nicht so sehr, weil ich hier mit meinen Freunden und meiner Familie zusammen bin, und das ist das Wichtigste für mich."

Erklären Sie uns, wie Ihre Zusammenarbeit mit Pepsi funktioniert.

Vinícius Jr.: "Die Wahrheit ist, dass ich sehr glücklich bin, der neue Pepsi-Botschafter zu sein. Früher habe ich immer gesehen, dass Leute aus Brasilien wie Ronaldinho und andere Spieler mit Pepsi zusammenarbeiten, und ich hatte immer im Kopf, dass ich das eines Tages auch tun könnte, weil ich so lebe und Dinge tue, die Ronaldinho, einem meiner Idole, sehr ähnlich sind. Und ich denke, das ist sehr wichtig für mich."

Erzählen Sie uns mehr über die "Art of Football"-Kollekion von Pepsi.

Vinícius Jr.: "Ronaldinho ist eines meiner Idole, als ich aufgewachsen bin, und ich habe immer seine Kooperationen mit Pepsi gesehen, auch Beckahm, als er bei Madrid war, und andere Spieler. Ich wollte immer wie diese Spieler sein und heute hier zu sein ist sehr wichtig für mich, für mein Image und für ein so großes Unternehmen wie Pepsi."