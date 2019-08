Vinicius Junior von Real Madrid exklusiv: "Hatte viele Angebote, auch aus Deutschland"

Vinicius Junior war zuletzt einer der wenigen Lichtblicke in Madrid. Vor dem Start in sein zweites Real-Jahr spricht er über Zidane und Benzema-Tipps.

EXKLUSIV

Eigentlich sollte alles besser werden. Wenn die Superstars von am Samstag gegen (ab 17 Uhr im LIVE-TICKER) in die neue Saison starten, stehen sie aber schon wieder gehörig unter Druck.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Denn: Die Vorbereitung auf die Spielzeit 2019/20 verlief genauso enttäuschend, wie die vergangene zu Ende gegangen war. Unabhängig von den schwachen Resultaten wie der 3:7-Schmach gegen Stadtrivale Atletico in den USA entpuppte sich der mit mehr als 200 Millionen Euro verstärkte Luxuskader von Trainer Zinedine Zidane bisher vielmehr als lust- und planlose Ansammlung von formschwachen Egos statt als eingeschworene Einheit, die dem den Thron in der Primera Division streitig machen will.

Vinicius Junior: "Muss wieder den Rhythmus finden"

Auch Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior wusste in den Testspielen kaum zu überzeugen. Der brasilianische Flügelspieler ist sich allerdings sicher, dass er und seine Kollegen für die kommenden Monate gut gewappnet sind. Goal und SPOX berichtete er bereits Ende Juli im Gespräch beim Audi Cup in München von "sehr großer Zuversicht". Man dürfe die Spiele in der Vorbereitung nicht überbewerten. "Wir sind bereit, eine bessere Saison zu spielen als die vergangene", versicherte Vinicius.

Der 19-Jährige gilt nach einer starken Premierensaison im Santiago Bernabeu als Hoffnungsträger der Offensive. Eine Außenbandverletzung im Knie warf ihn von März bis Mai jedoch zurück, weshalb er bei sich selbst noch Luft nach oben sieht. "Ich muss wieder den Rhythmus finden. Mental fühle ich mich sogar besser als in der vergangenen Saison. Ich genieße es, hier zu sein und spiele mit Freude. Das ist das Wichtigste", erklärte das Supertalent.

Zidane setzt Vinicius seit der Verpflichtung von 120-Millionen-Euro-Mann Eden Hazard hauptsächlich auf der rechten Außenbahn ein, seine Stärken kamen unter Zidanes Vorgänger Santiago Solari jedoch am besten auf der linken Offensivseite zur Geltung.

Vinicius Junior: "Zidane ist ein großes Vorbild für alle"

Gerüchte in den spanischen Medien, wonach Zidane ihm im Vergleich zu anderen Spielern wenig Aufmerksamkeit schenke, wies Vinicius zurück: "Er spricht jeden Tag mit mir und tut ebenso wie meine Mitspieler alles dafür, damit ich hier glücklich bin." Zidane sei "ein großes Vorbild für alle", schwärmte Vinicius weiter, "er war eine Legende als Spieler und ist eine Legende als Trainer". Das habe er schon beim ersten Treffen mit dem 47 Jahre alten Franzosen gespürt. "Ich war nervös, als er die Kabine betrat", berichtete er.

Überhaupt schaue er beim 33-fachen spanischen Meister "zu allen" auf. "Das ist die beste Mannschaft der Welt. Ich hatte viele Angebote, auch aus , aber für mich war immer klar: Wenn sich die Chance bietet, nach Madrid zu gehen, dann gehe ich nach Madrid. Das ist das Beste, was mir passieren konnte", sagte er.

Vinicius gehört der -Clique um Marcelo und Casemiro an, harmoniert aber auch mit Spielern anderer Nationen. Zu Karim Benzema, dem ehemaligen französischen Nationalstürmer, wird ihm ein besonders gutes Verhältnis nachgesagt. "Karim gibt mir viele Tipps, wie ich mich auf dem Platz zu verhalten habe. Er ist ein großartiger Spieler, aber auch ein großartiger Mensch", sagte Vinicius.