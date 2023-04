"Wall of Champions": Vinícius Júnior würdigt Cristiano Ronaldo in seinem Gym

Wenn der Brasilianer weiter an seiner Fitness feilt, dann tut er das ab sofort auch "unter den Augen" von Reals Rekordtorjäger.

WAS IST PASSIERT? Motivation pur! Real Madrids Star Vinícius Júnior lässt sich beim Training unter anderem von Blancos-Rekordtorjäger Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) inspirieren. Der Portugiese ist eine von mehreren Sportikonen, die ab sofort die Wände im privaten Gym des brasilianischen Angreifers zieren.



WAS IST DER HINTERGRUND? Vinícius Júnior ließ die Wände vom spanischen Künstler Rene Makela gestalten, dieser postete bei Instagram Bilder seines fertigen Werks. Auf den Wänden sind mehrere Superstars des Sports zu sehen, vorzugsweise in ihren berühmten Posen. Neben Cristiano Ronaldo tauchen dort auch Brasiliens Legenden Pelé und Ronaldo Nazario auf. Ebenso finden sich die Konterfeis der Basketballspieler Michael Jordan und LeBron James wieder.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Vini Júnior wechselte in jenem Jahr nach Madrid (2018), als CR7 Real Richtung Juventus verließ. Die beiden spielten also nie gemeinsam für den Hauptstadtklub. Ronaldo ist mittlerweile bei Al-Nassr in Saudi-Arabien aktiv, während Vinícius nach anfänglichen Schwierigkeiten absoluter Leistungsträger beim Tabellenzweiten von LaLiga ist.

WIE GEHT ES WEITER: Nach der Länderspielpause muss Real an diesem Wochenende gegen Valladolid ran. Ronaldo und Al-Nassr treffen derweil am Dienstag in der Saudi Pro League auf Al-Adalah.