Villas-Boas: "Mbappe wird der Nachfolger von Messi und Ronaldo"

Marseille-Trainer Andre Villas-Boas glaubt, Kylian Mbappe wird die Ära nach den Dominatoren Lionel Messi und Cristiano Ronaldo prägen.

Trainer Andre Villas-Boas vom französischen Erstligisten hat vor dem Duell seines Teams mit Paris-Saint Germain am Sonntagabend (21 Uhr im LIVE-TICKER ) von PSG-Stürmer Kylian Mbappe geschwärmt. Der Angreifer sei der Weltfußballer der kommenden Jahre. "Er wird der Nachfolger von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo beim Ballon d'Or", meinte der Portugiese.

Im vergangenen Jahr war Mbappe nach seinem Weltmeistertitel mit Frankreichs Nationalmannschaft noch Vierter bei der Wahl zum Weltfußballer Vierter geworden. Der Titel ging damals allerdings nicht an die Dauersieger Messi oder Ronaldo, sondern an Real Madrids Mittelfeldspieler Luka Modric.

Villas-Boas: "Fahren nicht zu einer PSG-Party"

Beim Auswärtsspiel in Paris erwartet Villas-Boas' Mannschaft eine schwere Aufgabe. "Das Team von PSG ist unglaublich und es funktioniert in dieser Saison gut. Die Unterschied zwischen den Mannschaften ist gigantisch, aber wir fahren nicht zu einer PSG-Party. Wir wollen das Spiel gewinnen", sagte der 42-Jährige Portugiese, dessen Team zurzeit auf Platz vier der Tabelle steht.

Bei Paris wird im Le Classique dann auch Mbappe nach einer Oberschenkelverletzung im September wieder zurück in der Startelf erwartet. Beim 5:0-Sieg im Champions-League-Spiel in Brügge am Dienstag erzielte der 20-Jährige als Einwechselspieler drei Tore.